Museoviraston ja HS:n yhteisprojekti esittelee Sanomatalossa sekä Ukrainan historiaa että kuukauden kestäneen sodan vaiheita.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jo yli kuukauden hallinnut maailman uutisotsikkoja. Kuviakin siitä on julkaistu paljon, myös Helsingin Sanomissa, ja nyt osa niistä on näytteillä Helsingin Sanomatalossa.

Mediatorin näyttelyyn on tuoreiden, järkyttävienkin uutiskuvien rinnalle ripustettu historiallisia kuvia Ukrainasta. Ne ovat peräisin Museoviraston kuvakokoelmista ja kertovat ukrainalaisesta elämästä 1900-luvun alusta 2000-luvulle.

Volynian ukrainalaisia 1900-luvun alussa.

”Koko idea näyttelystä tuli Museoviraston yli-intendentti Ismo Maliselta”, kertoo HS:n kuvapäällikkö Markku Niskanen.

”Journalistisen kuva-arkiston väki valitsi historialliset kuvat, HS-kuvatoimittaja Pinja Saarela tuoreet uutiskuvat.”

Kiovan Khreschatyk-pääkatu 1900-luvun alussa. Kiovasta Helsinkiin 1916 lähetetty postikortti.

Näyttelyssä on esillä kuvia esimerkiksi 1900-luvun alun Kiovasta, lapsista neuvosto-ukrainalaisessa lastentarhassa ja iäkkäistä sisaruksista, jotka kuuluvat pieneen, historialliseen Ukrainan ruotsalaisten vähemmistöön.

Uutiskuvista varhaisemmissa presidentti Mauno Koivisto vierailee Ukrainassa 1983, ja 1992 Etyk-päätösasiakirjaa allekirjoittavat Helsingissä hänen kanssaan Uzbekistanin, Valko-Venäjän, Moldovan, Tadžikistanin ja Ukrainan presidentit, kun Ukraina on vasta itsenäistynyt.

Lapsia lastentarhassa Užhorodissa, Ukrainan sosialistisessa neuvostotasavallassa.

Sitten ollaankin jo 2000-luvulla, ja mielenosoittajat valtaavat Kiovan itsenäisyydenaukion eli Maidanin.

Kaisa Rautaheimon kuvassa 2013 kelta-siniset liput liehuvat toiveikkaasti, kun protestoidaan Venäjä-mielistä presidentti Viktor Janukovytšia vastaan, mutta seuraavana vuonna Kalle Koponen kuvaa jo kuolleita mielenosoittajia – kaikkiaan heitä kuoli levottomuuksissa kymmeniä.

Malesialaisen lentokoneen hylyn osia Itä-Ukrainasa 2014.

Silloin alkaa myös sota Itä-Ukrainassa, ja Venäjä miehittää Krimin. Juhani Niirasen järkyttävissä kuvissa näkyvät separatistien alas ampuman malesialaisen matkustajakoneen jäänteet Grabovon kylässä.

Nyt kuukauden kestänyttä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan HS on seurannut alusta asti.

Kalle Koposen, Heidi Piiroisen, Niklas Meltion, Juhani Niirasen, Rio Gandaran ja Sami Keron kuviin ovat tallentuneet niin sotatoimet ja tuhotut alueet kuin pommisuojat ja koko ajan kasvaneet, lohduttomat pakolaisvirrat.

Lisa perheineen pakeni maaliskuun alussa Ukrainan Sumysta kirkkoon Khemelnytskyissa.

”Toki halusimme nostaa näyttelyssä esiin sitä, että meillä on ollut kuvaaja Ukrainassa paikan päällä koko sodan ajan”, Markku Niskanen sanoo.

Ukraina ajatuksissamme -valokuvanäyttely 6. huhtikuuta asti Sanomatalossa (Töölönlahdenkatu 2), avoinna ma–pe 7–20, la–su 9–20.