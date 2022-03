Joan As Police Woman tarjoili Sellosalissa yllätyksen: taidokkaan konsertin, jossa bändi soitti nautinnollisen taidokkaasti ja kaiken kruunasi solistin kirkas ääni

Joan As Police Woman sekoitteli tyylejä raukeasti ja vivahteikkaasti.

Joan as Police Woman eli Joan Wasser alkoi julkaista soolomateriaalia vuonna 2004.

Joan As Police Woman Espoon Sellosalissa 23.3.

Levyjen perusteella oli odotettavissa kiva keikka omalaatuista taiderockia. Espoon Sellosalissa Joan As Police Woman tarjoilikin yllätyksen, taidokkaan konsertin, jota parempia tuskin tulee tänä vuonna, vaikka rajoitukset eivät taas vaientaisi elävää musiikkia.

Kaipa kuultu mahtui rockin laajaan määritelmään, vaikka monessa biisissä ei kuultu lajin toteemisoitinta kitaraa. Mukana oli muitakin sävyjä, aika paljon jazzia ja ripauksia soulia. Kosketinsoittaja Eric Lane heitti välillä mukaan psykedeelisiä sävyjä.

Brooklynilaisen Joan As Police Womanin musiikki ei ollut Sellosalissa koskaan ilmeistä mutta se oli aina selkeää. Vaikeaa oli vain määrittely.

Taiteilijanimensä Wasser nappasi 1970-luvun sarjasta Police Woman, jossa Angie Dickinson näytteli naispoliisia ensimmäisenä pääroolissa.

Levyt ovat kehittyneet Sellosalin konsertin suuntaan, tyylejä yhä enemmän hämmentäväksi keitokseksi. Elävänä musiikissa oli vielä enemmän vivahteita ja voimaa. Tunnelma oli enimmäkseen raukea mutta silti särmikäs.

Konsertti alkoi basson jyminällä ja pianon pimputuksella. Niistä ei heti tiennyt, testattiinko soittimia vai soitettiinko jo tosissaan. Biisi siitä kumminkin kasvoi.

Varsinkin kun kitaraa ei soitettu koko aikaa, Benjamin Lazar Davisin basson rooli kasvoi. Se ja Parker Kindredin rummut loivat jykevän perustan aina. Kerran Davis tosin vaihtoi basson kitaraan ja sai siitä omalaatuista vibraattoääntä.

Koko bändi soitti nautinnollisen taidokkaasti. Kaiken kruunasi Wasserin kirkas ääni, jota hän käytti notkeasti.

Yleensä rujo kitarointi merkitsee rajua revittelyä, mutta minimalistisessa Sweet Thing -kappaleessa Wasser runteli sitä herkästi.

Sitä seurasivat konsertin keskipaikkeilla soul-sävyiset hitaat Geometry of You ja I Keep Forgetting, joissa Wasser soitti jälleen pianoa. Niiden tunnelmaan kietoutui kuin turvalliseen peittoon.

Biisejä kuultiin eniten viime vuonna ilmestyneeltä The Solution Is Restless -levyltä, mutta myös sieltä täältä uran varrelta.

Loppupuolella tahti kiihtyi paikoin ja muistutti enemmän Joan As Police Womanin alkuaikoja. Ne biisit olisivat toimineet tanssittajina klubillakin, mutta kokonaisuus oli kotonaan konserttisalissa.

Eri kaupunginosien kulttuurisaleja ei kannata väheksyä rockkonserttipaikkoina. Niissä kalusto ja tekniikka ovat yleensä erinomaisia.

Sen oli huomannut Wasserkin, joka kiitteli vuolaasti varsinkin Sellosalin upeaa pianoa. Sellainen ei kulje mukana kiertueella eikä joka paikassa pääse soittamaan huippupelillä.

Ylimääräisissä kuultiin ainoa lainabiisi, haikea tulkinta Timmy Thomasin 1970-luvun alun hitistä Why Can’t We Live Together. 50 vuotta sitten se vastusti Vietnamin sotaa. Nyt se oli ajankohtainen Ukrainan takia. Sitä Wasser ei sanonut. Ei tarvinnut olla ilmeinen.