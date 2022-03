Puoli sekuntia paljasta pintaa nosti esiin seksismiä ja rasismia ja tuhosi Janet Jacksonin uran.

Janet Jackson oli maailman suosituimpia laulajia ja itsellisen seksuaalisen naisartistin roolimalli, kun hän vuonna 2004 duetoi Super Bowlin väliaikashow’ssa yhdessä Justin Timberlaken kanssa.

Esityksen loppusäkeen ”gonna have you naked by the end of this song” myötä Timberlake repäisi sovitusti palan Jacksonin asusta, mutta paljasti tämän nännin, joka vilahti suorassa televisiolähetyksessä puolen sekunnin ajan.

Syntyi valtava mediakohu. Jackson syyllistettiin, ja hänen uransa syöksyi alamäkeen, samalla kun Timberlaken suosio ampaisi tähtiin.

Miten reagoitaisiin tänä päivänä, jos valkoinen mies repäisisi mustan naisen rinnan näytille television parhaaseen katseluaikaan?

Dokumentti Skandaali joka tuhosi Janet Jacksonin (2021) kertaa ajan yhteiskunnallisia jännitteitä karuin yksityiskohdin. Siveettömyyssyytökset johtivat oikeusjuttuihin. Kaikki show’ssa työskennelleet joutuivat poliisitutkinnan kohteeksi, heidän papereitaan ja tietokoneitaan takavarikoitiin.

Kaksi viikkoa Super Bowlin jälkeen pidettiin äänitealan Grammy-gaala, jossa Timberlake esiintyi. Jackson ei ollut paikalla, koska ei muiden anteeksipyyntöjensä lisäksi nöyristellyt televisiokanava CBS:n pääjohtajaa Les Moonvesia. Tämä halusi naisen jopa maksamaan yhtiölle määrätyt sakot.

Jackson menetti levytyssopimuksensa, elokuvarooleja, yhteistyökumppaneita.

Vuonna 2018 Justin Timberlake esiintyi taas Super Bowlissa. Samana vuonna Moonves joutui eroamaan syytettynä seksuaalisesta ahdistelusta.

Dokumentti on Ylen dokkarifestivaalin ohjelmistoa.

Skandaali joka tuhosi Janet Jacksonin, Yle Areena sekä TV2 to 31.3. klo 21.45.

