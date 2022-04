Yleisradioon Thomasson pääsi, koska oli suosittelijoiden mielestä ”hauska kaveri, joka matkii ihmisiä”. Imitoinnista tuli sittemmin yksi hänen tavaramerkeistään.

Vaikka Klaus Thomasson oli juontajana esillä televisio-ohjelmissaan, hän painottaa niiden tekemisen olleen ryhmätyötä. Juontaminenkaan ei hänen mielestään ole mukavinta yksin. ”Juontajahan saattaa myös väsyä, joten olisi hyvä, jos siinä olisi hyvä pari. Mies ja nainen juontajina on aina hyvä ratkaisu, varsinkin jos he tukevat toisiaan.”

Imitaattori ja takavuosien televisiojuontaja Klaus Thomasson ei haaveile palaavansa ruutuun, mutta radiotyön tekeminen kiinnostaisi. Erityisesti Thomasson haluaisi tehdä aamuohjelmia, joista hänen toimittajauransa alkoi 1970-luvulla Yleisradiossa. Aamutuimaan-ohjelmaansa hän pitää elämänsä tärkeimpänä.

”Se oli hyvin herkkä ohjelma, jossa olin aamuäänenä, ja siitä loin maineeni. Valitsin siihen naivistista musiikkia ja kirjoitin runoja sekä aforismeja. Tällaiset lohduttavat aamuohjelmat olisivat tässä maailmantilanteessa paikallaan”, Thomasson miettii.

Hän muistaa matkineensa jo lapsena radiotoimittajia saatuaan lainaksi naapurin magnetofonin. Thomasson kasvoi Mäntässä paperitehtaan henkilöstöpäällikön poikana, mutta radio veti puoleensa enemmän kuin paperiteollisuus.

Nuorena Thomasson juonsi tapahtumia Helsingin kaupungin nuorisokerhossa Myllypurossa ja työskenteli monta kesää spiikkaavana tiskijukkana Turun opiskelijadiskoissa. Reserviupseerikoulussa hän oli mukana voittamassa näytelmäkilpailua imitoimalla muun muassa Ylen toimittajaa Erkki Toivasta.

”Yleisradion ohjaajan Aino-Liisa Raineen ystävät olivat suositelleet minua, että siinä on hauska kaveri, joka matkii ihmisiä. Hän palkkasi minut radioon Ylen ykköseen, jossa päällikkönä oli satojen sanoitusten mestari Sauvo ’Saukki’ Puhtila. Ykkösen toimituksessa oli silloin luovuuden kenttä.”

Klaus Thomasson imitoi Juice Leskistä vuonna 1991.

Ensimmäiset esiintymisensä televisiossa Thomasson teki jo Ylessä työskennellessään 1970-luvun lopussa. Pian MTV tarjosi hänelle omaa sketsiohjelmaa Klaustrofobia. Thomasson muistaa, kuinka nuori Jope Ruonansuu esitti sarjassa imitaatioitaan ensimmäistä kertaa televisiossa.

Kun mainosrahoitteiset paikallisradiot aloittivat Suomessa vuonna 1985, Thomassonin ura jatkui Radio Ykkösen eli Ettanin toimittajakunnassa. Aikaansa Markku Veijalaisen johtamalla kanavalla hän muistelee lämpimästi.

”Tykkäsin siitä hirveästi, koska kaikki perustui Mapen fantastiseen luonteeseen. Hän osasi kasata sinne erityyppisiä ihmisiä. Vedin siellä Trivial Pursuitia, joka oli suosittu, sekä Viikon kulauksia eli imitaatioilla päivänpolttavia tapahtumia. Jos tekisin tänä päivänä paikallisradion, tekisin samanlaisen. Ottaisin sinne erilaisia ihmisiä.”

1990-luvulla koitti aktiivisin aika televisiojuontajana. Miss Suomi -kilpailut, Tulisuudelma-tanssiohjelma ja Tangomarkkinat olivat todella katsottuja, joten Thomassonilla oli säännöllisesti miljoonayleisöjä. Hän oli myös kysytty tapahtumien juontaja.

”Parhaat rahat sai juontokeikoilta. On esiinnytty laivoilla ja pyöritty ympäri Suomea Rovaniemeltä Hankoon, mutta sitä ei enää jaksaisi. Viihteen kenttä on jotenkin muuttunut niin kovaksi ja äijä pehmeäksi”, Thomasson sanoo.

”Televisiossa juontajat ja esiintyjät korjaavat ulkoisen potin, koska he ovat eniten esillä. Televisio-ohjelmat eivät kuitenkaan olleet yksin minun show’ni. Niissä oli yhteishenkeä, kun oli kameramiehet, ohjaajat ja hyvin paljon muita taustahenkilöitä.”

Tulisuudelma-ohjelman juontajat Klaus Thomasson ja Taru Valkeapää saivat tähtien vastaanoton Pavin lavalla Vantaalla toukokuussa 1997.

Nykytelevisiota Thomasson katsoo enää satunnaisesti. Nuoremmista juontajista ovat jääneet positiivisesti mieleen muun muassa Heikki Paasonen, Mikko Leppilampi, Vappu Pimiä, Jenni Pääskysaari ja Sean Ricks.

”Hyviä juontajia on paljon. Ei ole varaa kritisoida ketään eikä myöskään sitä, että samat näyttelijät ovat ruudussa koko ajan, koska itsekin olin aikoinaan aika paljon. Ohjelmia kuitenkin uusitaan liikaa. Siinä glamour häviää ja kasvot kuluvat.”

Tapahtumia ja juhlia Thomasson juontaa edelleen, vaikka hän on virallisesti eläkkeellä. Pitkäaikaisin pesti on Kiuruveden iskelmäviikolla, joka on kuulunut kesään yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Juontajakaverina Kiuruvedellä toimii Sari Tamminen.

Elämässä on kuitenkin paljon muuta kuin esiintymistä. Oman ilonsa tuovat lapsenlapset, jotka kutsuvat Thomassonia Funvaariksi. Se on hänelle elämän tärkein arvonimi.

Thomasson myös lukee paljon ja tarkkailee lintuja, joista hänen suosikkejaan ovat töyhtöhyyppä ja kiuru.

”Linnut ovat minulle pääosassa nyt. On maailman suurin ihme ja pelastus tälle pahalle maailmalle, että linnut laulavat vielä.”