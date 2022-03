Oscarit jaetaan Los Angelesissa nyt jo 94. kerran.

Yhdysvaltalaiset elokuvapalkinnot eli Oscarit jaetaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen-aikaa Los Angelesissa.

Suorana televisioitavan gaalan ennakkosuosikkeihin kuuluvat elokuvat The Power of the Dog sekä Belfast sekä mustana hevosena kisaan viime viikkoina noussut Coda – kahden maailman välissä. Joku näistä kolmesta on nousemassa vuoden parhaaksi elokuvaksi.

Seuratuimmista palkinnoista ohjaajapalkinnon odotetaan menevän Jane Campionille The Power of the Dogista ja miespääosan näyttelijä Will Smithille King Richardista. Naispääosasarjan voitossa on ennakkoveikkailujen mukaan kovimmin kiinni Jessica Chastain roolistaan The Eyes of Tammy Fayessä.

Gaala alkaa maanantaina aamuyöstä kello 3.

Helsingin Sanomat seuraa palkintogaalan etenemistä tässä jutussa.