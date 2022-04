Sonic The Movie 2 on kaksi tuntia kärsimystä

Seikkailu, komedia, lastenelokuva

Sonic The Movie 2 (Sonic the Hedgehog 2). Ohjaus Jeff Fowler. 122 min, K7. ★

Sonic The Movie oli vuonna 2020 harvinainen tapaus: videopelifilmatisointi, josta tuli oikeasti kaupallinen menestys. Jatko-osa laitettiin todella kiireellä tuotantoon, sillä se on valmis jo nyt. Harvoin tämän kokoluokan Hollywood-elokuva valmistuu alusta loppuun kahdessa vuodessa.

Siitä ajasta valtaosa on kulunut digitehosteisiin, jotka ovatkin ihan näyttäviä. Sonic ja muut piirroshahmot on lisätty taitavasti oikeisiin maisemiin sekä samoihin kuviin ihmisnäyttelijöiden kanssa.

Vähiten aikaa ja vaivaa sen sijaan käytetty käsikirjoitukseen, joka voisi hyvin olla pelkkkä fläppitaululle hahmoteltu markkinointiosaston kohderyhmäanalyysin tuotos.

Pohjana on paikasta a paikkaan b etenevästä perusjuoni, jossa hahmot etsivät MacGuffinia. Sen päälle on läiskitty maksimimäärä epätoivoisen huonoja vitsejä sekä väkinäisen kömpelöitä popkulttuuriviittauksia. Päälle ripaus falskia lässynläätä ystävyyden ja perheen tärkeydestä.

Edellisen osan lopussa supernopea avaruussiili Sonic (alkuperäisenä äänenä Ben Schwarz, suomenkielisenä Markus Niemi) jäi asumaan Green Hillsin pikkukaupunkiin, pariskunta Tomin (James Marsden) ja Maddien (Tika Sumpter) perheenjäseneksi. Ilkeä Tohtori Robotnik (Jim Carrey) heivattiin Sonicin rengasteleportin läpi kaukaiselle autioplaneetalle.

Robotnikin pelastaa Knuckles-nokkasiili (äänenä Idris Elba / Tuukka Haapaniemi), Sonicin arkkivihollinen tämän kotiplaneetalta.

Ilkiökaksikko teleporttaa maapallolle kostamaan Sonicille ja etsimään vihreää taikasmaragdia, jonka haltija saa äärettömät voimat. Sonicin avuksi taas saapuu kaksihäntäinen kettu Tails (äänenä Colleen O’Shaughnessey / Amy Burgess).

Sonic ja Tails lähtevät seikkailemaan ympäri maailmaa löytääkseen smaragdin ennen pahiksia. Tällä kertaa ilman Tomia ja Maddieta, sillä he ovat matkustaneet Havaijille Maddien siskon häihin.

Sivujuoni, joka ei kiinnosta ketään – tuskin edes näyttelijöitä, mutta näin heidät varmaankin houkuteltiin mukaan Sonic kakkoseen: palkkashekin lisäksi ilmainen loma Havaijilla.

Ysärirooliensa tapaan sekoileva Jim Carrey oli ykkösosan harvoja valopilkkuja. Nyt Carreystakaan ei enää ole apua. Hänen komediamaneerinsa tuntuvat vain pakotetuilta yrityksiltä luoda mitättömään elokuvamöhkäleeseen jotain eloa.

Sonic The Movie 2 on koko perheen elokuvaa huonoimmillaan. Se on pelkkä karkkiväreihin paketoitu jättiyrityksen sieluton rahantekokone. Vaikutelmaa korostavat vielä elokuvan lukuisat päälleliimatut tuotesijoittelut.

Vihoviimeinen loukkaus katsojaa kohtaan on elokuvan kesto, yli kaksi tuntia. Vaikka Sonic on universumin nopein olento, Sonic The Movie 2:ta seuratessa aika hidastuu tuskalliseksi mateluksi.

Käsikirjoitus Pat Casey, Josh Miller, John Whittington, tuottajat Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahra, Hitoshi Okuno, Tyson Hesse, pääosissa Ben Schwarz, James Marsden, Tika Sumpter, Jim Carrey. Suomenkielisinä ääninä Markus Niemi, Juha Varis, Netta Laurenne, Antti Timonen.