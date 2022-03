Tuore puolituntinen henkilökuva ei hae yhteyksiä nykyhetkeen parhaalla mahdollisella tavalla. Useimmille katsojille se tarjonnee pikemminkin lisäväriä kuin lisätietoa.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kuoleman arvioitiin olevan vain tuntien tai korkeintaan päivien päässä, kun hän lausui evakuointilentoa tarjonneelle Yhdysvaltain edustajille: ”Taistelu on täällä. Tarvitsen ammuksia, en kyytiä.”

Zelenskyin rohkeus jäädä Kiovaan huolimatta vihollisen oletetusta murskaavasta ylivoimasta oli käänteentekevä. Zelenskyistä tuli ukrainalaisten taistelutahdon kasvot ja hän on sen jälkeen todistanut päivittäisillä esiintymisillään, että itsenäinen Ukraina ei ole katoamassa mihinkään.

TV1 esittää 25-minuuttisen henkilökuvan Volodymyr Zelenskyi Ukrainan sankari (Zelenskyy: The Man who Took on Putin), jonka brittiläinen ITN-yhtiö on tehnyt pikapikaa Zelenskyin noustua kansainväliseksi kuuluisuudeksi. Tarjolla on pikemminkin lisäväriä kuin lisätietoa.

Lyhyet näytteet Zelenskyin sketsikoomikon uralta eivät paljasta hauskuuden asteesta paljoakaan – etenkin kun kikkelipianistisketsi lienee monille tuttu. Vuoden 2006 Tanssii tähtien kanssa -kisan voitosta kertoo lyhyitä videonäytteitä enemmän siihen asti vakavamielisen asiantuntijan huudahdus: ”Herranen aika! Oletteko nähneet hänen liikkeitään siinä ohjelmassa?”

Pian siirrytään toiseen ääripäähän, vuoden 2014 kansannousuun, jossa yli sata ihmistä kuoli, kun venäjänmielinen presidentti Viktor Janukovytš ajettiin maasta. Sekasortoa hyväksikäyttänyt Vladimir Putin valtasi Krimin ja aloitti sodan itäisessä Ukrainassa.

Tässä kohtaa jää mainitsematta nykyisen hyökkäyksen kannalta keskeinen fakta: Krimin valtaus nosti Putinin kansansuosion lähes 90 prosenttiin.

Zelenskyin päärooli Kansan palvelija -komediasarjassa, jossa historian opettajasta tulee presidentti, teki hänestä suositun ja antoi viitteitä kiinnostuksesta politiikan suuntaan. Silti presidenttiehdokkuus vuoden 2019 vaaleissa oli yllätys, samoin kuin ylivoimainen 73 prosentin äänisaalis vaalien toisella kierroksella.

Zelenskyin sodan aikana ansaitsema kunnioitus tuntuu vaikuttaneen tapaan, jolla hänen korruptionvastaisten toimiensa vesittymisestä kerrotaan. Henkilökohtaisen veroparatiisiyhteyden paljastaneita Panaman papereita ei mainita lainkaan.

Zelenskyinkään suosiolukuja dokumentti ei muista seurata. Vielä lokakuussa 2021 häntä kannatti vain 28 prosenttia ukrainalaisista. Mainittu epäsuosio vaikutti sekin varmasti Putinin hyökkäysintoon, samoin kuin koko presidentinvaalin sanelema asetelma, jonka asiantuntija muotoilee näin: ”Putin pitää Ukrainaa vitsinä, ja nyt presidenttinä on pelle.”

Sittemmin ylimielinen virnuilu, jota Putin parhaansa mukaan esittelee tavatessaan Zelenskyin Pariisissa vuonna 2019, lienee hyytynyt.

