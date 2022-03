Will Smithin mukaan lapsuuden väkivalta on määritellyt koko hänen elämäänsä – Näyttelijän tavoittelema kunnian hetki Oscareissa tuhraantui ”läimäyksen” selittämiseen

Pitkään floppeja tehnyt Will Smith tuotti itselleen Oscar-kelpoisen tsemppidraaman King Richard: Williamsien tarina. Rooli muistuttaa Smithin omaa tapaa johtaa esiintyjäperhettään.

Oscar-gaala käynnisti keskustelun näyttelemisestä mutta odottamattomalla tavalla. Näyttelijä Will Smith käveli lavalle, kun koomikko Chris Rock oli paljastamassa parhaan dokumenttielokuvan palkintoa. Smith heilautti kättään Rockin kasvoja kohti.

Rock viittasi aiemmin lavalla vitsissään Smithin vaimon Jada Pinkett Smithin kaljuuteen. Pinkett Smith on kertonut ajaneensa hiuksensa, koska sairastaa pälvikaljuutta.

Rock on aiemminkin vitsaillut Pinkett Smithin kustannuksella. Juontaessaan vuoden 2016 gaalaa koomikko vinoili Pinkett Smithin päätökselle boikotoida juhlaa, koska aviomies ei saanut ehdokkuutta elokuvasta Concussion. Kyseessä oli toinen vuosi peräjälkeen, kun Oscar-gaalassa oli ehdolla vain valkoisia näyttelijöitä.

Concussion käsitteli amerikkalaisen jalkapallon aiheuttamia aivovaurioita.

Tilanne sai katsojat arvuuttelemaan, oliko lyönti käsikirjoitettu etukäteen.

Smith huusi istumapaikaltaan Rockille, että ’älä puhu vaimostani’. Hän tehosti viestiä kahdesti sanalla fucking.

Kirosanaa ei suvaita yhdysvaltalaismediassa, joten tilanteen äänet katkaistiin Yhdysvalloissa nähdyssä lähetyksestä.

Viihdyttämisen ammattilainen Smith tuskin käyttäisi sanaa suunnitellusti.

Will Smith on vuosikausia valmistautunut huomioon Oscar-gaalassa. Parhaan miesnäyttelijän patsas on jäänyt saamatta ehdokkuuksista elokuvissa Ali (2001) ja Onnen potkuja (2006).

Odotettu kunnian hetki kului omien tekojen selittämiseen, kun Smith lopulta voitti myöhemmin parhaan miesnäyttelijän Oscarin roolistaan elokuvassa King Richard: Williamsien tarina. Siinä hän näyttelee tennisvalmentaja Richard Williamsia, joka on kaikin keinoin valmis puolustamaan perhettään. Tästä Smith muistutti myös palkintopuheessaan.

”Taide imitoi elämää. Näytän nyt hullulta isältä, samanlaiselta kuin he kutsuivat Richard Williamsia”, Smith sanoi puheessa, jonka aikana hän kyynelehti.

Hän esitti anteeksipyynnön Yhdysvaltain elokuva-akatemialle ja muille ehdokkaille. Palkinnot myöntävä elokuva-akatemia tiedotti myöhemmin, ettei se ”hyväksy väkivaltaa missään muodossa”.

Chris Rock kieltäytyi tekemästä rikosilmoitusta tapauksesta, kirjoitti Los Angelesin poliisi kirjoitti tiedonannossa, jonka se on vahvistanut muun muassa Variety-lehdelle.

Poliisi kirjoitti tiedotteessaan, että laitos on tietoinen Oscar-gaalassa tapahtuneesta tapauksesta kahden henkilön välillä.

”Tapauksessa henkilö löi toista”, poliisi kirjoitti.

Poliisi käytti lyönnistä verbiä slap, joka viittaa läimäykseen.

King Richard: Williamsien tarina oli rakennettu kokeneen näyttelijän taidonnäytteeksi. Suuri osa 145 minuutista käytettiin tennisvalmentaja-isä Richard Williamsin mielenliikkeiden seuraamiseen.

Kirjoitin elokuva-arvostelussani marraskuussa: ”Kyyryasentoinen Will Smith mutristaa suutaan ja murisee kannustavia huoneentauluviisauksia. Tällaisilla, vähän naiiveilla altavastaajarooleilla kolkutellaan usein Oscarin ovia.”

Will Smith vetää tennisperhettä elokuvassa King Richard: Williamsien tarina.

Yhdysvaltalaismediassa on hehkutettu, kuinka elokuva on täynnä menestykseen nostattavia hetkiä, kun isä saarnaa ja räyhää tennistyttäriensä Serena ja Venus Williamsin vuoksi.

King Richard oli ehdolla myös parhaan elokuvan kategoriassa, mutta palkinnon vei samankaltainen perhetsemppaustarina Coda, jossa nuori tyttö kannustetaan laulamaan.

Smith toimi King Richardin yhtenä tuottajana. Hänelle oli tärkeää tehdä elämäkertaelokuva yhteisymmärryksessä Williamsien tennisperheen kanssa. Kasvutarina haluttiin esittää Williamsien henkilöbrändejä tukevasti.

Vain kaksi elokuvaa ohjanneen Reinaldo Marcus Greenin piti kahdenkeskisessä tapaamisessa vakuuttaa Smith. Green on kertonut, että studio lähetti sopimuksen King Richardista, koska Smith oli pitänyt ohjaajasta.

Jättihittien kuten Independence Day ja Miehet mustissa tähti ei ole onnistunut viime vuosien kaikissa yrityksissään.

Smith tähditti poikansa Jadenin kanssa tieteiselokuva After Earthia vuonna 2013, mutta elokuvan kaupallinen epäonnistuminen sai Will Smithin pitämään taukoa näyttelemisestä. Netflixin suurella budjetilla tekemä toimintaelokuva Bright sai lyttäysarviot vuonna 2017. Toiminta-elokuva Gemini Man floppasi lippuluukuilla vuonna 2019.

53-vuotias esiintyjä on keskittynyt pitkällä urallaan sankarien rooleihin. Tämä on jatkunut dokumenteissakin. Disney+-palvelussa on katsottavissa matkailusarja Welcome to Earth, jossa Will Smith muun muassa laskeutuu tulivuoreen.

Urheiluelokuva King Richardista ei tullut kaupallista menestystä. Tuotot eivät ole vielä ylittäneet 45 miljoonan euron budjettia. Se oli kotimaassaan 57. katsotuin elokuva.

Toisaalta mikään parhaiden elokuvien Oscar-ehdokkaista ei päässyt kymmenen katsotuimman elokuvan joukkoon Yhdysvalloissa vuonna 2021.

Suomessa meni huonommin: King Richard oli viime vuoden 117. katsotuin elokuva. Sen näki 1 514 katsojaa.

Smith sai silti haluamansa. Hän voitti näyttelijäpalkinnot myös Golden Globe- ja Screen Actors Guild Award -gaalassa.

Smith on esiintynyt julkisuudessa Richard Williamsia muistuttavana patriarkkana. Hän vetää esiintyjäperhettään tiukalla otteella. Omaa suurmiehen patsastaan hän nakutteli jo marraskuussa julkaistussa elämäkerrassa Will.

Siinä Smith kertoo, kuinka todisti yhdeksänvuotiaan isänsä lyövän äitinsä tainnoksiin.

”Näin hänen sylkevän verta. Tuo hetki makuuhuoneessa, luultavasti enemmän kuin mikään muu hetki, määritteli, kuka minä olen.”

Hän kirjoitti, että on menestyksen hetkellä kokenut katumusta, ettei tehnyt mitään äitinsä puolesta. Smith kutsuu kirjassa itseään pelkuriksi.

Oscar-palkintopuheessaan Smith kertoi korkeampien voimien antaneen hänelle kutsumuksen. Päämäärä on ollut ”rakastaa ja suojella ihmisiä”.