65 vuotta täyttäneen J. Karjalaisen syntymäpäiväkonsertissa korostui lapsuudenmuistoista ammentavien hittibiisien kirjo.

Pop / rock

J. Karjalainen Helsingin jäähallissa 1.4.

Monet ovat kerrat kun J. Karjalainen on juhlistanut uuden levyn julkaisua syntymäpäiväkeikalla. Loppuunmyydyssä Helsingin jäähallissa yleisö lauloi artistille syntymäpäiväonnittelut sekä keikan alussa että uudestaan kaksituntisen keikan päätösvaiheissa.

Uudelta Soulavaris-albumilta kuultiin vain singlekappaleet, muhkeanromanttinen ikävöintiballadi Aurinko nousee ilman sua sekä koko illan encoren hittiputken jälkeen päättänyt pikku helmi Oulu, Wisconsin.

Yleisöystävällinen konsertti rakensi kantavasti koostetun kaaren Karjalaisen 41-vuotisesta levytysurasta aina ensisinglestä lähtien.

Henkilökohtaiset vuosirenkaat ja taiteellinen tuotanto lomittuivat kuin historiallisten kerrostumien kaleidoskooppisena monumenttina: pohjoisamerikkalaisen musiikkikulttuurin laaja perimä yhdistyi henkilökohtaisia muistojaan hyödyntävän armoitetun lauluntekijän näkemyksiin.

Jutusteluissa suorastaan painottui Helsingin Roihuvuoressa kasvaminen leikkeineen, löytöineen ja laulujen aiheineen.

Esiintyjänä Karjalainen piti kaiken varmassa otteessa. Vieraita ei kaivattu, mutta visuaalinen ilme jäi varovaiseksi. Yksinkertaisen tehokas värivalojen käyttö kappaleessa Tummansininen seuralainen muistutti, kuinka moisesta nauttisi enemmänkin.

Toisaalta yksin näppäilty Sinulle, Sofia todisti, kuinka kerronta kantaa minimalistisinkin keinoin.

Mutta tietenkin Karjalaisen pitkäaikainen huippubändi tekee oikeutta hänen lauluilleen.

Kaiken pohjana on monet levyt tuottaneen rumpali Janne Haaviston energinen, soittoa melodisilla filleillä ohjaava ajo, aisakumppaninaan Toma Nymanin zeniläisen täsmä-ääninen bassonsoitto. Heidän kivijalalleen on helppo rakentaa yhtyesointi, joka soi kuin aurinkoisen pyhäpäivän The Band ilman sisäistä ahdistusta.

Kitaristi Mikko Lankisen tyyli suosii toisteisia ja pidäkkeisiäkin punoksia, mutta hän otti tilan arkailematta haltuun silloin kun soolon paikka kaipaa perinteistä nostatusta.

Yhtyesoinnin vaihtelevasta värityksestä vastaa Pekka Gröhn, jonka maukkaasti soitinnetut sähköpianot ja urut saivat tarpeen mukaan lisätukea synasoinneista. Tässä piilee myös voimavara, josta ammentaa enemmänkin, jos uuden albumin konehenkisempiä kappaleita nousisi vastaisuudessa settiin.

Pekka Gröhn vastasi konsertin taustalauluista.

Gröhnille kuului myös illan toinen ihmisääni.

Hän spiikkasi Karjalaisen ja vastasi taustalauluista, jotka korkeine falsettistemmoineen toivat muassaan 1970-lukuisen soulin kosketusta.

Karjalainen itse lukeutuu niihin harvoihin suomeksi laulaviin artisteihin, joiden fraseeraus nojaa luontaisesti omaksuttuun amerikkaan laajalla kirjolla. Tyylin juuret ehkä hämärtyvät, koska itse laulut, tekstit ja tarinat eivät edusta mustan amerikkalaismusiikin fiilistelyä vähin sanoin ja suurin tuntein, vaan kumpuavat nimenomaan lauluntekijän kertomuksellisuudesta.

Kaiken summaavaksi korvamadoksi jäi päähän pyörimään Oi mikä ihana ilta.

Kyllä ilta juuri sitä oli.

Esiintyjänä J. Karjalainen piti yleisön otteessaan.

Lue lisää: J. Karjalainen on tehnyt valtavan määrän suomalaisten rakastamia hittikappaleita, mutta muusikon itsensä mukaan monet tulkitsevat hänen kappaleensa väärin

Lue lisää: J. Karjalainen kuulostaa tuttuudessaan jo Heikki Rannan Youtube-vitsiltä, mutta albumin lopulla kuullaan myös konejytää

Lue lisää: J. Karjalaisen keikka muodosti massiivisen jonon Helsingin jää­hallilla: ”Ihmiset pyörittelevät päätään ja ihmettelevät”