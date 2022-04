Tiina Tuppuraisen kolmas romaani on tinkimättömän queer, mutta sortuu paikoin tylsiin maneereihin

Sinä olet perheeni kertoo valitusta perheestä ja yhteisöstä, jolla on voima muuttaa ihmistä.

Tiina Tuppuraisen kolmannessa romaanissa keskiössä on itse valittu perhe.

Romaani

Tiina Tuppurainen: Sinä olet perheeni. Karisto. 271 s.

Toimittajataustaisen kirjailijan Tiina Tuppuraisen (s. 1982) kolmannen romaanin teema on seksuaalivähemmistöille keskeinen käsite valitusta perheestä. Valittu perhe koostuu geneettisten sukulaisten ja ydinperheen sijaan valituista ystävistä ja rakastetuista.

Sinä olet perheeni on näkökulmaromaani, joka seuraa useampaa henkilöä, joita tarina kuljettaa rikkinäisyydestä ja yksinäisyydestä kohti toisiaan.

Kahdeksankymppinen Anna-Liisa on menettänyt puolisonsa Marjatan ja elää arkaa eristäytynyttä elämää. Viisikymppinen Tarja on eronnut ja muuttaa Karjaalta takaisin Helsinkiin, jossa tapaa automaalarina toimivan Jasun. Lisäksi on nuori Lila, jonka myötätuntoinen energia tuo lopulta naisia yhteen.

Aiheita on hieman liikaa sivumäärään nähden: vanhusten seksuaalisuus, kinky-yhteisöt, polyamorisuus, sateenkaariperheet, sukupuoli-identiteetti ja äitiys. Ote lyhyine kappaleineen on hektinen ja tyyli tiukan realistinen, jopa hieman lattea. Sanat eivät rakenna esteettisesti kohosteisia maailmoja vaan vyöryttävät yksityiskohtia ja dialogia.

Mutta hahmojen välisten suhteiden ja sanattomiin eleisiin kätkeytyvän psykologian aistijana Tuppurainen on herkillä.

Tuppuraisen esikoisteoksen Kuvittelen sinut vierelleni (2020) tapaan romaani on tinkimättömän queer. Se tekee aktiivisesti näkyväksi sitä, miten monin tavoin kulttuuri ja yhteiskunta kietoutuu heteronormin ympärille. Tuppuraisen romaaneissa asetelma on käännetty päälaelleen: homoseksuaalisuus on sen maailmassa normi ja heterot poikkeus.

Teoksen isoin ongelma itselleni on kuitenkin se, että poliittinen sanoma näyttäytyy paikoin vakavan asetelmallisena ja luennoivana. Se kuvailee, miten butch-lesboa kohdellaan vaatekaupassa ja neuvolassa, miten musta trans­ihminen joutuu kokemaan rasismia, miten vanhemmat eivät hyväksy omaa homoseksuaalista lastaan ja niin edespäin.

Ongelma on se, että syvyyden hakemisen sijaan identiteettipoliittisuus näyttäytyy teoksessa tylsän maneerisena ja osoittelevana.

Suomessa ei kuitenkaan ole liikaa kulttuuria, joka esittäisi kaihtelematta vanhusten seksuaalisuutta – puhumattakaan iäkkäämmistä lesboista. Sekin vaikuttaa tietoiselta ja raikkaalta valinnalta, että teoksen Helsingissä asuvat hahmot eivät ole korkeastikoulutettuja ja virtaviivaisen cooleja. He tekevät töitä autokorjaamoissa ja ruokakaupoissa ja haaveilevat siitä, että voi käydä kumppanin kanssa Prismassa ja suunnitella pientä pintaremonttia eteiseen. Keski-ikäiset ja vanhemmat naiset näytetään haluttavina.

Teoksen ytimessä on toiveikas ajatus siitä, että yksikin sattumanvarainen kohtaaminen oikean ihmisen kanssa voi johtaa koko elämän avartumiseen. Yksiselitteisyydestä ja lopun sentimentaalisuudesta huolimatta romaanin sanoma yhteisöllisyydestä ja valitusta perheestä on lohdullinen ja varmasti monelle lukijalle tarpeellinen.