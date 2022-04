Kun vanhoihin Suomi-elokuviin tarvittiin ulkokuvia rosoisen ja hämäräperäisen tuntuisesta kaupunkimaisemasta, lavasteita ei tarvittu. Kuvausryhmät vain pakkasivat tavaransa ja ajoivat Pitkänsillan pohjoispuolelle kuvaamaan.

Puuröttelöiden ja kivitalojen rajaamat kadut tarjosivat uskottavia kulisseja, kun haluttiin kuvata langenneita naisia, rikollisia nuorukaisia ja yhteiskunnallisia epäkohtia.

Ensimmäisiä kertoja seudut näkyivät elokuvassa Ollin oppivuodet vuonna 1920. Siinä Hermannin puutalokadut esittivät Tukholman ja Turun laitakatuja.

Pitkään Kallion rooli oli olla synnin, pahuuden ja rappion pesä.

Vasta Aulikki Oksasen kirjoittama riipaiseva eläkeläiskuvaus Aliisa (Sipilä, 1970) ja Pirkko Saision omakohtaiseen romaaniin perustuva Elämänmeno-televisiosarja (Lindman, 1978) alkoivat murtaa stereotypioita.

”Elämänmeno keikautti homman päälaelleen siten, että Pitkänsillan pohjoispuolelle ei enää katsottu nenää nyrpistäen vaan alettiin kertoa oikeita arkielämän tarinoita, siellä asuneiden ihmisten luomina”, kertoo elokuvatutkija ja tietokirjailija Minna Santakari.

Näyttelyssä on katseltavissa näytteitä elokuvista ja sarjoista yhteensä kaksi tuntia. Niiden pituudet vaihtelevat 20 sekunnista minuuttiin. Rujoimmat pätkät ovat Yö-salissa, jonne on 18 vuoden ikäraja.

Vuoteen 2022 mennessä ehkä vapautunein suhde Kallioon nähdään näyttelyn uusimmassa teoksessa, draamakomediasarjassa Aikuiset. Siinä leppoisa ja hyvinvoiva Kallio näyttäytyy päivänpaisteisena idyllinä.

Pitkänsillan pohjoispuoliset kaupunginosat ja niiden asukkaat elokuvissa ja televisiosarjoissa on aiheena Rikoksen ja rakkauden kaduilla -näyttelyssä, joka aukesi viime viikolla Hakasalmen huvilassa.

Vaikka alaotsikko on Leffojen Kallio, kuvakirjo ulottuu laajempaan ’Suur-Kallioon’, johon voidaan laskea myös Alppiharjun, Harjun, Hermannin, Sörnäisten ja Vallillan kaupunginosat.

Näyttelyn on suunnitellut, käsikirjoittanut ja kuratoinut Minna Santakari yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon työryhmän kanssa.

Rikoksen ja rakkauden kaduilla on jatkoa Santakarin aiemmille töille, joissa hän on tarkastellut elokuvien Helsinkiä. Näitä ovat muun muassa Enemmän funkista, Reino -näyttely (2012) ja Asuuko neiti Töölössä -kirja (2004, yhdessä Outi Heiskasen kanssa).

Rikoksen ja rakkauden kaduilla -näyttelyn eri teemoja ovat muun muassa rakkaus, rikos, yksinäisyys, elokuvanteko, työläiskotien vahvat naiset, perhepolitiikka, naisten ja miesten kaveruus sekä ateriat.

”Kallio-näyttelyn aineistossa on ollut kiinnostavaa nähdä, mikä on pysynyt sata vuotta samana ja mikä on muuttunut”, sanoo Santakari.

Hänen mukaansa näyttelyssä on kaksi juonnetta: ensimmäinen fokus on kaupungissa ja toinen fiktiivisissä henkilöissä.

”Kallio-elokuvissa näkyy kaupungin fyysinen muutos ja elintason nousu. Pekka ja Pätkä -elokuvien puutalomiljööt ovat täysin kadonneet, kun purkaminen ja uuden rakentaminen Linjoilla oli 1960-luvulla vilkasta.”

Elokuviin on tallennettu ainutlaatuisesti historiaksi muuttunutta Helsinkiä.

Esimerkiksi elokuvan Avoveteen (Saarikivi, 1939) yömajakohtaukset kuvattiin Alli Trygg-Heleniuksen perustaman entisen Kansankodin, silloisen Pelastusarmeijan yömajan, tiloissa Hämeentie 24:ssa. Pian kuvausten jälkeen puretusta rakennuksesta ei ole säilynyt näiden elokuvakohtauksen lisäksi kuin muutama valokuva.

Elokuvassa Justus järjestää kaiken (Pöysti, 1960) työtön keksijä asuu purkutalossa. Kohtauksen ulkokuvat kuvattiin aidolla purkutyömaalla osoitteessa Kolmas linja 17.

Kadonnutta Helsinkiä on myös elokuvassa Yövartija vain… (Norta, 1948), jossa yövartija Virtanen asuu kartoista jo poistuneella Pennintiellä nykyisen Vallillan siirtolapuutarhan etelälaidalla. Hänen tyttärensä Aino juhlii lakkiaisiaan ravintola Alppilassa, joka tuhoutui tulipalossa vuonna 1951.

Minna Santakari on tutkinut elokuvien Helsinkiä jo yli kaksikymmentä vuotta. Uuden näyttelyyn toteuttamiseen kului noin vuosi.

Toiseksi elokuvissa näkyy suomalaisen arvomaailman muuttuminen.

”Vaikka elokuvissa ollaan fiktion sisällä, niitä tekevät ihmiset, jotka elävät omassa ajassaan. Näin tekoajankohdan teemat ja kysymykset siirtyvät myös tarinoihin.”

Hyvä esimerkki asenneilmaston muutoksesta on suhtautuminen naisen seksuaalisuuteen ja itsemääräämisoikeuteen.

Vanhoissa elokuvissa kuultavat moralisoivat puheet vampeista ja huonoista naisista ovat valovuosien päässä Baby Janen (Gauriloff, 2019) naisparista.

Toisaalta tapainturmeluksen kauhistelu oli takavuosikymmeninä tarkasti laskelmoitu veto.

”Vaikka vanhan kotimaisen elokuvan katse kulki nenänvartta pitkin Töölön keskiluokasta Kallion työväkeen, Pitkänsillan pohjoispuolelle sijoitettiin korostetun paheellisia elokuvia bisnesmielessä. Tekijät osasivat laskea, että yleisöä kyllä kiinnostaisi laitakaupungin hurja elämä.”

Laitakaupungin kuvauksilla oli kansainväliset esikuvat.

Esimerkiksi jo Salaviinanpolttajat-elokuvan (Sparre ja Puro, 1907) teossa mukana ollut lavastaja Karl Fager ammensi ranskalaisten elokuvien runollisesta realismista. Laitakaupungin laulu -elokuvaa (Laine, 1948) varten hän suunnitteli studioon kuvitteellisen syrjäkatujen miljöön, joka muistutti pikemmin Pariisia kuin Helsinkiä.

Ranskasta napattiin myös 1900-luvun alun jenginuorison eli sakilaisten ulkoinen habitus. Elokuvassa Onni pyörii (Särkkä, 1942) Tauno Palo esittää raitapaitaista sakilaista, jonka tyylin yhtenä esikuvana voi nähdä pariisilaiset apassi-jengiläiset.

Osto- ja myyntiliikkeitä näkyy erityisesti vanhemmissa Suomi-elokuvissa, joissa niiden toimintaan liittyy usein hämäräperäisiä piirteitä, yleensä varastetun tavaran kauppaa. Hakasalmen huvilaan lavastetun liikkeen esikuvat ovat elokuvista Rakkaus kahleissa, Olet mennyt minuun vereeni ja Laitakaupungin laulu.

Inspiraatiota elokuviin tekijät saivat sen ajan lehtiotsikoista, joissa herkuteltiin laitakaupungin epävakaalla elämällä: ”Huligaanien röyhkeys Sörnäisissä kasvaa”, ”Pulituurin juonti johti miestappoon” ja ”Helsinkiläisnuorukaiset rikosten teillä”.

Hätkähdyttäviä lehtiotsikoita voi ihailla Hakasalmen huvilan portaikon seinältä, jolle on myös ripustettu sensaatiohenkisten elokuvien julisteita. Aluksi on vaikea hahmottaa, että otsikot ovat totta ja elokuvat fiktioita.

Santakari on käynyt näyttelyä varten läpi satoja elokuvia ja tuhansia valokuvia. Näistä hän on suodattanut erilaisia teemoja, joista isompina nousevat esiin rakkaus, rikollisuus – ja yksinäisyys.

Nämä selittyvät sillä, että monissa elokuvien tarinoissa Kallio on ensimmäinen pysähdyspaikka muualta muuttaneille, jotka uudessa elämäntilanteessa olivat alttiita maallisille houkutuksille.

Muita elokuvien teemoja ovat muun muassa elokuvanteko, työläiskotien vahvat naiset, kaveruus ja jopa elokuvien vaatimattomat ateriat.

Näyttelyn suola ovat oivaltavat kuvaparit, joissa samaa aihetta on kuvattu eri vuosikymmeninä. Esimerkiksi Linnunlaulun rautatiesillalta on kaksi lähes identtistä kuvaa elokuvanteosta vuodelta 1939 (Avoveteen) ja 2010 (Pussikaljaelokuva).

Avoveteen-elokuvaa kuvataan Linnunlaulun rautatiesillalla kesällä 1939. Kuvassa vasemmalta Yrjö Liukkonen, tunnistamaton, kuvaaja Uno Pihlström, kameran etsimeen kurkistaa luultavasti ohjaaja Orvo Saarikivi, tunnistamaton, pääosan esittäjä Kullervo Kalske (taaempana), Karl Tulkio ja tunnistamaton.

Pussikaljaelokuvaa kuvataan kesällä 2010. Kuvassa Mika Ailasmäki (vas.), Kerkko Kuha, Jarkko T. Laine, Juha Niska, Ville Jankeri ja Toni Haaranen.

Samasta paikasta ja samanoloisista filmiryhmistä huolimatta lopputulokset ovat erilaisia.

”Avoveteen-elokuvan kuvausryhmä kuvasi sillalla onnettoman nuorukaisen itsemurhayritystä, kun taas Pussikaljaelokuvan loppukohtauksessa nähdään kolme kaverusta lempeissä tunnelmissa ihailemassa Helsingin kauneutta auringon noustessa.”

Rikoksen ja rakkauden kaduilla -näyttely nojaa poikkeuksellisen tukevasti liikkuvaan kuvaan. Näytteitä elokuvista ja sarjoista on katseltavissa yhteensä kaksi tuntia 150 klipin muodossa. Niiden pituudet vaihtelevat 20 sekunnista minuuttiin. Valokuvia on reilut 150 yli 50:stä elokuvasta tai televisiosarjasta.

Rujoimmat pätkät nähdään Yö-salissa, jonne on 18 vuoden ikäraja.

Huvilan alasalin vetonaula on kosketusnäyttö, jonka kartalta kävijä voi valita haluamansa paikan Pitkänsillan pohjoispuolelta. Valinnan jälkeen näytöllä alkaa pyöriä paikalla kuvattuja kohtauksia eri vuosikymmeniltä. Paikasta ja sen elokuvallisesta historiasta löytyy kosketusnäytöltä myös lisätietoa. Vastaavaa esitystä ei ole Suomessa tehty koskaan aiemmin.

Miksi Kallio näkyy niin usein elokuvissa?

”Kallio on vahvin elokuvafiktion kentällä. Sinne on saatu sijoitettua emotionaaliset ääripäät: rikokset, intohimoiset rakkaussuhteet sekä sosiaalisesti riipaisevat köyhyyden, asunnottomuuden ja työttömyyden kuvaukset. Näyttelyn uusin teos, Aikuiset-sarja, päättää kuitenkin yli sadan vuoden katselmuksen komedialliseen, aurinkoiseen ja hyvinvoivaan Kallioon. Rikoksesta on siinä haluttu eroon, mutta rakkaus on jäänyt jäljelle.”

Rikoksen ja rakkauden kaduilla -näyttely. Hakasalmen huvila. Auki 12.2.2023 saakka.