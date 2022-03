Suvaitsemattomuus on upean And Then We Danced -elokuvan ydinteemoja – Homosuhteesta kertova draama herätti mellakoita henkisessä kotimaassaan Georgiassa

Levan Akinin ohjaus on ruotsalainen tuotanto mutta kuvattu Georgiassa. Siellä se piti tehdä osittain salaa.

Draama

And Then We Danced ★★★★

Da chven vitsek’vet, Ruotsi/Georgia 2019

Teema klo 21.30 ja Yle Areena (K12)

Alussa opettaja toteaa, että georgialaisessa tanssissa ei ole seksiä. Miten lie? Vaikka ryhdikkään ja lintumaisen liikekielen juuret ovat muun muassa sotilasliikehdinnässä, se näyttää vähintäänkin aistilliselta.

And Then We Danced -elokuvan päähenkilö Merab (Levan Gelbakhiani) opiskelee perinteistä tanssia intohimoisesti Georgian kansallisessa tanssiseurueessa. Uudesta oppilaasta Iraklista (Bachi Valishvili) tulee sekä hänen kilpailijansa että kaverinsa ja vielä vähän muutakin.

Ohjaaja Levan Akin on syntynyt Ruotsissa, mutta hänen juurensa ovat Georgiassa ja hän halusi tehdä siellä elokuvan. And Then We Danced onkin ensisijaisesti ruotsalainen tuotanto, vaikka mikään elokuvassa ei paljasta sitä.

Merabin ja Iraklin suhteen takia sen tekeminen Georgiassa ei ollut helppoa. Seksuaalivähemmistöjen syrjiminen on siellä laitonta, mutta asenteet ovat yhä äärimmäisen vanhoillisia. Elokuva piti tehdä osittain salaa. Koreografi ei uskaltanut antaa nimeään elokuvaan.

And Then We Danced otettiin myönteisesti vastaan Cannesin festivaalilla, ja Ruotsi valitsi sen edustajakseen Oscareissa.

Georgiassa se sen sijaan aiheutti äärivanhoillisten protesteja ja mellakkapoliisia tarvittiin suojaamaan joitakin näytöksiä. Toisaalta hallitus kieltäytyi rahoittamasta tekijöiden osallistumista Cannesin festivaalille.

Suvaitsemattomuus on elokuvan ydinteemoja. Aiheen sijoittaminen perinteisen tanssin maailmaan korostaa ristiriitoja kätevästi. Lisäksi tanssi tarjoaa tietysti hienoja visuaalisia kohtauksia. Ainakin Merabin näyttelijä Gelbakhiani onkin tanssija, mikä näkyy.

Levan Akin kuvaa Tbilisin maisemia kauniisti. Merabin perheen kolmen sukupolven ja tanssijakavereiden luonnekuvat antavat tarinalle täyteläisen taustan. Sääli, ettei Georgiassa osattu olla ylpeitä elokuvasta.

Sääli on myös, että ties minkämaalaisia elokuvia esitetään englanninkielisillä nimillä. Tässä se periytyy teatterikierrokselta, mutta ei kai mikään olisi estänyt Yleä suomentamasta nimeä silti?