Kun Ukrainan sota pitkittyy, ulkomaailma unohtaa sen. Sitä ukrainalainen elokuvaohjaaja Maryna Er Gorbach (s. 1981) pelkää. On vaikea pitää yllä mielenkiintoa mihin tahansa uutisaiheeseen, jos se jatkuu pitkään.

”Mutta siinä elokuvat ja muu taide voivat auttaa. Voimme tuoda esiin uusia näkökulmia ja näyttää tunteita”, Er Gorbach sanoo puhelimessa.

Hänen Ukrainasta ja Donbasista kertova elokuvansa Klondike sai yleisöpalkinnon Berliinin elokuvajuhlilla helmikuun 20. päivänä. Neljä päivää myöhemmin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Elokuvan nimi Klondike tuo mieleen kultaryntäyksen Kanadassa 1800-luvun lopussa. Er Gorbach sanoo, että nimi on vertauskuvallinen.

”Donbasin maaperä on rikasta. Sitä sanotaan hiilen kotimaaksi ja siellä on paljon teollisuutta. Valtaus oli ulkopuolisten ryntäys kahmimaan sen varallisuutta. Sinne tuli muun muassa venäläisiä oligarkkeja”, hän kertoo.

”Venäläisistä pidettiin Donbasissa. Monet uskoivat, että heidän elämänsä paranisi, kun venäläiset tulevat. He tosiaan halusivat uuden Neuvostoliiton. Separatisteja kohdeltiin johtajina, joille annettiin rahaa, aseita ja valtaa. Ymmärrän, että sellainen houkutteli keski-ikäisiä luusereita.”

Sen sijaan Maryna Er Gorbachilla ei riitä ymmärrystä ulkomaailmalle, joka kohteli Venäjän silloista aggressiota paikallisena konfliktina. Hän sanoo, että koska Putinia ei silloin estetty, oli selvää, että hän yrittäisi kahmia lisää.

”Meillä on nyt tämä sota, koska Eurooppa sulki silloin silmänsä.”

Klondiken alussa tykin ammus tuhoaa raskaana olevan Irkan (Oksana Tšerkašyna) ja hänen miehensä Tolikin (Sergei Šadrin) talon olohuoneen seinän.

Er Gorbach oli matkustanut Berliinin elokuvajuhlille synnyinkaupungistaan Kiovasta. Hänen oli tarkoitus myös palata sinne, mutta se ei enää onnistunut, kun ilmatila suljettiin ja lennot peruttiin. Lasten takia oli myös turvallisempaa palata nykyiseen kotikaupunkiin Istanbuliin, josta hän vastaa puhelimeen.

”Elokuvajuhlien jälkeen oli tarkoitus pitää muutama viikko lomaa Kiovassa, mutta en ole ikinä tehnyt töitä niin rankasti kuin kuluneen kuukauden aikana. Minulla on tuttuja ja ystäviä, jotka tarvitsevat rahaa päästäkseen pakoon taisteluiden alta.”

Klondikesta on järjestetty tukinäytöksiä ympäri Eurooppaa. Ensi viikonloppuna niitä on myös Helsingissä ja ainakin 13 muussa kaupungissa ympäri Suomea.

Er Gorbach kerää rahaa ukrainalaisille pakolaisille, etenkin sodasta kärsiville lapsille, mutta myös maata puolustaville miehille. Suurin osa Ukrainan miespuolisesta väestöstä osallistuu taisteluihin, mutta kaikki eivät ole armeijan sotilaita, joten he tarvitsevat varusteita.

Suomen tukinäytösten lipputulot lahjoitetaan Suomen Punaiselle Ristille ja Unicefille, joten niillä tuetaan vain siviilejä.

Lisäksi Er Gorbach on antanut paljon haastatteluja tiedotusvälineille ympäri Eurooppaa, kuten nyt Helsingin Sanomille. Hän on myös päivystänyt vapaamuotoisessa tukipuhelimessa. ”Pelkkä puhuminenkin voi auttaa ihmisiä, joiden ympärillä pommit putoilevat”, hän sanoo.

Ennen Berliiniä Er Gorbach sai Klondike-elokuvasta parhaan ohjaajan palkinnon Sundance-festivaalilla.

Oksana Tšerkašyna näyttelee raskaana olevaa Irkaa.

Elokuva alkaa Donbasissa Hraboven kylässä 17.7.2014. Tuolloin Venäjän tukemat ukrainalaiset separatistit pudottivat malesialaisen matkustajakoneen venäläisellä ohjuksella ja tappoivat 298 siviiliä.

”Muistan järkytyksen hyvin varsinkin, kun se tapahtui syntymäpäivänäni. Seurasin tapauksen jälkipyykkiä tiiviisti pitkään. Parissa vuodessa tajusin, ettei se etene hyvin. Syyllisiä ei saatu vastuuseen ja laajassa mittakaavassa Putinin annettiin vallata Krim ja Donbas.”

Hollantilaisen tuomioistuimen päätöstä neljän separatistin oikeudenkäynnissä odotetaan ensi syksynä. Silloin koneen pudottamisesta on kulunut kahdeksan vuotta.

Havainto Ukrainan tapahtumien unohtumisesta sai Er Gorbachin kirjoittamaan Klondiken. Sen alussa tykin ammus tuhoaa raskaana olevan Irkan (Oksana Tšerkašyna) ja hänen miehensä Tolikin (Sergei Šadrin) talon olohuoneen seinän. Taivaanrannassa näkyy lentokoneen putoamispaikalta nouseva savu.

Aseistautuneet separatistit käyvät hyödyntämässä Irkan ja Tolikin tilan antimia. Myöhemmin koneen matkustajien hollantilaiset omaiset tulevat etsimään ruumiita.

Eri osapuolet ja asenteet risteävät ja tiivistyvät tehokkaasti pariskunnan maatilalla. Ne heijastuvat myös Irkan ja Tolikin suhteessa. Sota läpäisee kaiken.

Vei pari vuotta saada rahoitus Klondike-elokuvalle. Kun se järjestyi, alkoi koronapandemia. Er Gorbachista ja hänen kuvaajastaan Svjatoslav Bulakovskyista tuntui tärkeältä tehdä elokuva nopeasti pandemiarajoituksista huolimatta. Kuvaaja tuotti Klondiken yhdessä Er Gorbachin ja hänen miehensä Mehmet Bahadir Erin kanssa.

Bulakovskyi kiersi Ukrainaa etsimässä kuvauspaikkoja, nukkui autossaan tai makuupussissa ulkona. Donbasiin ei ollut asiaa. Klondike kuvattiin Odessan lähellä kesällä 2020.

Irkan ja Tolikin osittain raunioitunut talo rakennettiin lavasteeksi. Katon piti kestää työskentelyä, vaikka yksi seinä puuttui. Samalla saatiin tilaa kameran liikkeille.

”Emme tienneet itsekään, miksi tuntui niin tärkeältä tehdä elokuva nopeasti, mutta emme halunneet menettää kesän kuvauksia. Sitten kun sota alkoi, tiesin heti, ettei se loppuisi parissa viikossa niin kuin moni luuli.”

Er Gorbach selittää, miksi kaikki on nyt toisin kuin vuonna 2014. Silloin Ukraina yllätettiin ja Krim ja Donbas vallattiin nopeasti.

Koska maan armeija jäi silloin yksin, se on käyttänyt kuluneet vuodet valmistautumalla. Myös väestöllä on ollut aikaa valmistautua henkisesti puolustamaan maataan. Nyt kukaan Ukrainassa ei kannata Venäjän hyökkäystä.

”Ukraina on ollut erittäin rauhanomainen maa koko pitkän historiansa. Emme ole koskaan aloittaneet sotaa emmekä miehittäneet mitään aluetta. Moni ei halunnut ottaa kantaa vielä 2014, mutta kun pommeja sataa kotiin, kaikista tulee poliittisia”, Er Gorbach sanoo.

”Venäjä on menettänyt kaiken kunnioituksen tämän valtavan ihmisoikeusloukkauksen takia ja kaikki ovat aseissa. Iso osa kuvausryhmästäni on mukana taisteluissa. Esimerkiksi kuvaajani ja ystäväni Svjatoslav taistelee Kiovassa.”

Kymmenen miljoonaa ukrainalaista on joutunut jättämään kotinsa Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Heidän joukossaan ovat Er Gorbachin äiti ja sisko, jotka ovat päässeet Kiovasta Irpinin tienoille parin kymmenen kilometrin päähän. Myös siellä on taisteltu rajusti. Jo neljä miljoonaa pakolaista on lähtenyt maasta.

Maryna Er Gorbach muutti Istanbuliin vuonna 2007 turkkilaisen miehensä Mehmet Bahadir Erin kanssa. Hän kertoo, että Mustanmeren toiselle puolelle Turkkiin ei ole tullut kovin paljon ukrainalaisia.

”Suurimmat virrat menevät Puolaan ja Saksaan, joihin on helpompi päästä kuin tänne. Turkki on myös tavallaan täynnä, koska täällä on paljon syyrialaisia pakolaisia.”

Oksana Tšerkašyna on elokuvan toinen pääosan esittäjistä.

Jos Maryna Er Gorbach tekisi elokuvan meneillään olevasta sodasta, se ei sijoittuisi maaseudulle, kuten Klondike.

”Valitsisin varmaankin päähenkilöiksi muodikkaita kaupunkilaisia, jotka elävät nykyaikaisesti tietokoneiden ja matkapuhelinten kanssa. Nyt pommitetaan Euroopan sydäntä ja kaupungeissa hipsterit ja kulttuuriväki ovat vastarinnan ytimessä. Muotivaatteet on vaihdettu maastopukuihin.”

Er Gorbach ei osaa ennustaa sodan kulkua. Hän sanoo olevansa varma vain siitä, että ukrainalaiset eivät luovuta ikinä. Lopuksi hän vielä toivoo, että Eurooppa ei tällä kertaa unohda Ukrainaa.

”Venäjällä on valtava propagandakoneisto. Älkää uskoko sen imperialistista sanomaa. On vain yksi totuus. Itsenäisen eurooppalaisen maan kimppuun on hyökätty ja siviilejä tapetaan koko ajan.”

Rakkautta ja anarkiaa -festivaali järjestää Klondiken tukinäytöksen Bio Rexissä la klo 19.15. Osoitteesta hiff.fi löytyy lista myös muista näytöksistä eri puolilla Suomea.