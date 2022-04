Anna Karjalainen ei omasta mielestään ole julkisuuskuvansa kaltainen murjottaja

Muusikko Anna Karjalainen siristää silmiään. Kevätpäivän aurinko paistaa inhottavasti kasvoille ja tekee kameralle poseeraamisesta vaikeaa. Totinen ilme kasvoilla ei silti värähdäkään.

Kuvaaja kysyy, olisiko Karjalaisella toiveita.

”No, ei.”

Vastaavanlaisista lyhyenlännistä kommenteista Karjalainen ja hänen siskonsa Kaisa Karjalainen on opittu tuntemaan, ja sen mukaiseksi on muodostunut myös Maustetytöt-yhtyeen julkisuuskuva.

Mediassa heidät on esitelty lähes poikkeuksetta jurottavina ja apaattisina mörökölleinä. Kuin hahmoina Aki Kaurismäen elokuvasta.

Karjalainen kertoo panneensa asian merkille itsekin – eikä pelkästään positiivisessa mielessä. Hän sanoo pitävänsä yhtyeestä annettua kuvaa yksinkertaistettuna ja toteaa olevansa siviilissä ja tuttujensa seurassa ”aika erilainen ihminen”.

”Että kyllä se välillä ärsyttää”, Karjalainen sanoo.

Samasta syystä hän ei halua katsoa televisioesiintymisiään tai lukea antamiaan lehtihaastatteluja.

Karjalainen sanoo alkavansa herkästi kyseenalaistamaan jälkikäteen omia sanomisiaan. Sellainen tuntuu hänestä kamalalta.

Siksi tämänkin haastattelun tarkistaa Karjalaisen puolesta Maustetyttöjen manageri Aki Roukala.

”Muuten alan analysoimaan, että miksi mä noinkin sanoin.”

TOISAALTA juuri epäsosiaalisuutensa ansiosta Maustetytöt erottuu joukosta. Hämmentyneen oloiset ja julkisuudesta kiusaantuneet siskokset ovat kuin raikas tuulahdus pirskahtelevien ja tunteistaan sujuvasti puhuvien nykypoppareiden joukossa.

Aitoudeksikin sitä voisi kutsua.

On umpimielistä julkisuuskuvaa toisaalta haluttu myös korostaa. Esimerkiksi musiikkivideoillaan ja promootiokuvissaan kaksikko esiintyy korostetun apaattisen näköisinä, haudanvakavat ilmeet kasvoillaan.

Karjalainen ei kiellä, etteikö kyse olisi osittain myös tietoisesta imagonluomista.

”Varmaan se on sellainen itseään toteuttava kehä”, hän pohtii.

”Mutta ei me ajatella, että meidän pitäisi olla tietynlaisia. Ehkä me ei vain olla perusluonteiltamme mitään maailman positiivisimpia tyyppejä. Sellainen tietty pessimismi on tullut perittyä kotikasvatuksesta.”

KARJALAINEN vietti nuoruutensa Vaalassa, pohjoispohjanmaalaisessa vajaan 3000 asukkaan pikkukunnassa. Perheen koti sijaitsi Oulujärven rannalla, Kankarin kylällä, kymmenen kilometrin päässä kirkonkylältä.

Nyt jo eläkkeellä oleva isä oli ammatiltaan koneinsinööri, äiti kemisti.

”Opetettiin ajattelemaan, että parempi olla toivomatta liikoja, ettei joudu pettymään. Mun mielestä se on aika perisuomalainen ajattelutapa”, Karjalainen sanoo.

Onko se fiksu elämänasenne?

”Jaa-a”, hän pohtii.

”En oikein osaa sanoa. Onhan siinä puolensa ja puolensa. Tai siis musta on hyvä, että on jalat maassa.”

MUUTAMANA viime vuotena aihetta leijumiseen olisi kyllä ollut. Maustetyttöjen ensimmäinen single Tein kai lottorivini väärin ilmestyi helmikuussa 2019, ja se teki duosta hetkessä ilmiön ja kotimaisten musiikkitoimittajien lempilapsen.

Kolmessa vuodessa Maustetytöt on vakiinnuttanut asemansa myös ostavan yleisön silmissä. Yhtye on nykyisin yksi maan kysytyimpiä keikkabändejä, levyt ovat myyneet kultaa ja Emma-palkintoja on sadellut.

Se on aika paljon bändiltä, jonka laulut kertovat pääosin mielenterveys- ja päihdeongelmista ja elämän lohduttomuudesta.

Eikä menestystarinalle näy loppua. Viime viikolla julkaistiin Maustetytöt X Agents -kokoonpanon tulkinta Topi Sorsakoski & Agents -yhtyeen suurimpiin hitteihin lukeutuvasta kappaleesta Salattu suru. Neljän kappaleen ep-levyn vuoro on 22. huhtikuuta.

Kesällä Maustetytöt ja Agents myös keikkailevat. Noilla keikoilla Anna Karjalaista ei nähdä totutusti kitaran varressa, vaan tontista vastaa kitaristilegenda Esa Pulliainen.

”Ei se siitä parane, jos sinne menee sorkkimaan”, Karjalainen toteaa.