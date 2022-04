"Hittien tekeminen on kääntynyt päälaelleen”, monien menestyskappaleiden säveltäjä Esa Nieminen sanoo

Esa Nieminen ei tuota enää levyjä suurille levy-yhtiöille, mutta uusia sävellyksiä syntyy säännöllisesti.

Nykyään Hangossa asuva Esa Nieminen on säveltänyt lauluja lukioikäisestä lähtien. ”Huomasin studiomuusikoiden kanssa työskennellessäni, että vaikka he olivat loistavia instrumentalisteja ja teoreettisestikin taitavia, melodian tekemisen taitoa ei ole kaikilla. Usein leirinuotiokitaristityypit uskaltavat tehdä yksinkertaisia melodioita, jotka ovat tarttuvia ja menestyvät.”

Säveltäjä-tuottaja Esa Niemisen Hangon-kodin ikkunasta näkee suoraan Suomenlahdelle. Kaukana merellä näkyvät laivat, joutsenet ja haahkaparvet.

Ruuhka-Suomeen Nieminen ei kaipaa.

”Tässä elämänvaiheessa rupeaa arvostamaan rauhallisuutta ja antamaan arvoa tällaiselle maisemalle. Mutta kun syysmyrsky painaa niskaan ja pisarat lentävät merestä ikkunoihin saakka, tietää myös, millainen se toinen ääripää on”, Nieminen sanoo.

Työtkään eivät enää pidättele häntä pääkaupunkiseudulla. Nieminen säveltää kahta musikaalia sekä lauluja tanssibändeille, muttei istu päivittäin Helsingin studioissa levytuottajan roolissa.

”Olen hiljentänyt tahtia omasta halusta, mutta tietysti puhelinkin on hiljentynyt. Ei minulla ole enää kosketuspintaa tämän päivän äänilevy-yhtiöihmisiin eikä tapaan tehdä musiikkia. Oma nelikymmenvuotinen tuottajataipaleeni oli niin eri aikakauden aikana tapahtunutta”, Nieminen kertoo.

”Lähinnä olen viime aikoina tuottanut omakustanteita tanssibändeille, jotka ovat lavoilla aika kovassa huudossa, mutta kaikki suuret levy-yhtiöt hylkivät tanssi-iskelmää eivätkä tee sitä tänä päivänä ollenkaan. He, jotka tekevät työtään lavoilla ja tanssipaikoissa, tarvitsevat kuitenkin uutta ohjelmistoa ja joutuvat kustantamaan sen itse.”

Niemisestä tuli kysytty tanssi-iskelmän taustavoima viimeistään hänen tuottamansa Yölintu-yhtyeen menestyksen myötä. Hän ihmettelee, miten vain viidentoista vuoden takana on aika, jolloin tanssiorkesterin levyä myytiin sata tuhatta kappaletta.

”Myös biisien tekeminen on kääntynyt päälaelleen. Kun niitä tehdään ryhmissä ja kuudesta seitsemään tekijää on jakamassa tekijänoikeuksia, se poistaa mahdollisuuden tulla tälle alalle ammattilaiseksi enää. Olen viimeistä sukupolvea ja itsekin niiden harvojen joukossa, jotka pystyivät hankkimaan musiikista itselleen ammatin taustatekijänä.”

Nieminen tuli alalle 1970-luvun puolivälissä pianotuntien, ahkeran Beatlesin soittamisen ja kuuntelun sekä musiikinopettajaopintojen jälkeen.

Hän lähetti Finnlevy-yhtiöön demoja ja aloitteli laulaja-lauluntekijän uraa, mutta levytuottajaharjoittelijaksi päästyään huomasi olevansa oikeassa paikassa taustalla.

Ensimmäinen Niemisen tuottama hitti oli Frederikin Tshingis Khan. Sitä seurasivat Paula Koivuniemen Tummat silmät, ruskea tukka sekä Frederikin Kolmekymppinen, joka oli Niemisen oma sävellys. Myös Katri Helena tuli pian hänen talliinsa.

”Talo oli täynnä artisteja, joista kukaan ei tehnyt itse musiikkia. He tarvitsivat taustahenkilöä, joka etsisi levytettäviä lauluja ja toteuttaisi ne. Onneksi tuli alkuun isoja menestyksiä, koska niiden jälkeen kukaan ei asettanut kyseenalaiseksi, miksi tuotin hänen levyään”, Nieminen sanoo.

”Mikä on kivempaa kuin valmistaa äänilevyjä? Lähdettiin tyhjältä pöydältä ja sanottiin, että tuossa on artisti, jolla pitää olla neljän kuukauden kuluttua albumi valmiina. Lopputuloksena saattoi olla levy, jolla oli hyvässä lykyssä artistille merkittävä laulu, joka vei hänen uraansa vuosia eteenpäin.”

1980-luvulla Nieminen teki paljon mainosmusiikkia, mutta säveltäminen ja levytuottaminenkin jatkuivat.

Lama-aikana mainosala hiipui ja iskelmällä alkoi mennä hyvin, joten levybisnes palasi päätyöksi.

Vuonna 1997 Seppo Hovi soitti ja kertoi, että alkamassa olisi Bumtsibum-niminen televisio-ohjelma. Hovi kysyi Niemistä ohjelman toiseksi pianistiksi.

Bumtsibumia esitettiin tällä kokoonpanolla kahdeksan vuotta, ja Niemisen kasvoista tuli koko kansalle tutut.

Ohjelman päätyttyä levyteollisuuden muutos alkoi näkyä hänen työtilanteessaan, mutta tilalle tuli musikaali- ja elokuvasävellyksiä sekä konserttien kapellimestaritöitä.

Ne työllistävät Niemistä myös lähitulevaisuudessa. Säveltäminen on pysynyt, koska se on hänestä musiikintekemisen mielenkiintoisin osa. Säveltäjän työkaluna toimiva piano on kunniapaikalla kodin olohuoneessa.

”Olen vuosikymmenien ajan tottunut säveltämään valmiisiin teksteihin. Niitä lähetetään minulle edelleen paljon. Parhaassa tapauksessa teksti ajaa inspiraatioon, ja tulee tunne, että tämä on hyvä, nyt täytyy kokeilla!”

