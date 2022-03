Oravien sota ja Om du möter en björn edustavat ”kuvakirjan monimuotoisuutta”, ehdokasperusteluissa sanotaan.

Vuoden 2022 Pohjoismaiden neuvoston vuoden lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkintoa tavoittelee kolmetoista teosta. Tiedotteen mukaan joukossa on kuvakirjoja, nuortenromaaneja ja runokokoelmia.

Suomen ehdokkaina ovat Riina Katajavuoren kirjoittama ja Martin Baltscheitin kuvittama kuvakirja Oravien sota (Tammi) sekä Malin Kivelän ja Martin Glaz Serupin kirjoittama ja Linda Bondestamin kuvittama kuvakirja Om du möter en björn (Förlaget M).

Oravien sota kertoo lastenkirjallisuuden vähän käsittelemästä aiheesta eli sisällissodasta, jonka aloittaa kahden oravaveljeksen riita kävyistä, joka laajenee koko metsään.

Riina Katajavuori (s. 1968) on helsinkiläinen kirjailija, jonka tuotantoon kuuluu niin runokokoelmia ja romaaneja kuin lastenkirjoja. Martin Baltscheit (1965) on saksalainen kuvittaja ja lastenkirjailija, näyttelijä ja ohjaaja.

Voit lukea Riina Katajavuoren haastattelun, jossa hän kertoo teoksesta, tästä.

Om du möter en björn (Jos kohtaat karhun) on yhteispohjoismainen kuvakirja, sillä toinen kirjoittaja Martin Glaz Serup on tanskalainen. Siinä lasketaan leikkiä urbaani-ihmisten ja luonnon yhteentörmäyksillä ja rakennetaan tarinaa huumorin ja draaman, ei niinkään opettavaisuuden varaan.

Teos oli viime vuonna myös Finlandia Junior- ja Runeberg Junior -palkintoehdokkaana.

Malin Kivelä (s. 1977) on palkittu suomenruotsalainen kirjailija, dramaatikko ja toimittaja, joka kirjoittaa sekä aikuisille että lapsille.

Hän on aiemmin tehnyt yhdessä Linda Bondestamin kanssa esimerkiksi kuvakirjan Pixonin pojat ja TV:n kotoisa kajo (2013), joka on dramatisoitu myös näyttämölle.

Martin Glaz Serup (s. 1978) on palkittu tanskalainen runoilija, lastenkirjailija, toimittaja ja kriitikko. Linda Bondestam (s. 1977) on suomenruotsalainen kuvittaja ja kuvakirjataiteilija, joka on julkaissut nelisenkymmentä kirjaa.

Vuonna 2017 hänen ja Ulf Starkin Ennen näkymättömiä eläimiä (2016) sai Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon.

Tämän vuoden muissa PN-palkintoehdokkaissa käsitellään myös ennakkoluuloja ja hyväksyntää, sukupuolirooleja, identiteettiä ja ekokritiikkiä.

Palkinnon saaja julkistetaan pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä Helsingissä 1. marraskuuta. Tunnustuksen suuruus on 300 000 Tanskan kruunua (noin 40 000 euroa).