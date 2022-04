Maapallo kamppailee viimeisten luonnonmullistusten kourissa, mutta ihminen hämmästelee vuosikertaviinin sävyjä.

Nykysirkus

Focus & Chaliwaté: Dimanche Espoon kulttuurikeskuksessa 6.4.

Kun maailman viimeinen lintu paiskautuu myrskytuulen lennättämänä ikkunan läpi olohuoneen lattialle, pariskunta valmistaa siitä juhlavan paistin sunnuntaipäivälliselle. Ilmastokatastrofia napajäätiköllä dokumentoiva toimittajajoukko jatkaa energistä raportointiaan, vaikka viimeiset jäätikön rippeet kumisevat, kaikuvat ja ratkeilevat jalkojen alla.

Dimanche on hervoton, hillitön ja samalla ihokarvat pystyyn nostattava tarina ihmisestä, jonka ekokatastrofi on jo saavuttanut – tai joka on silmänsä totaalisesti ummistaen sen keskelle ajautunut. Maapallo kamppailee henkitoreissaan viimeisten luonnonmullistusten kourissa, mutta ihminen pukeutuu juhlaan ja hämmästelee vilpittömästi vuosikertaviinin sävyjä.

Äärisäät, mannerjäiden sulaminen, tulvat, ekosysteemien taantuminen. Vaikka aihe on jäätävä, esityksen tapahtumat viedään niin räävittömälle tasolle, ettei ihmisen sinnikkyydelle voi muuta kuin nauraa.

Dimanche on kahden fyysiseen teatteriin sekä esine- ja nukketeatteriin erikoistuneen belgialaisryhmän, the Focus Companyn ja The Chaliwaté Companyn välinen yhteistyö. Sen tuloksena syntynyt visuaalinen ja kerronnallinen kokonaisuus on nerokas.

Kahdesta toisiinsa soljuvasta juonesta muodostuva näyttämötarina etenee kuin elokuvaksi kuvattuna: yleisö pääsee näkemään tapahtumat vuoroin lähietäisyydeltä, vuoroin kaukaa yläviistosta. Lavasteeksi taipuu muun muassa näyttämöllä makaava esiintyjä, jonka kehon muodot alkavat näyttäytyä kumpuilevina jäävuorimaisemina ja lumisina vuoristoteinä. Etäisyydestä ja tilasta toiseen siirrytään kuin huomaamatta.

Välillä hilpeät – ja samanaikaisesti karmaisevat – tapahtumat jatkuvat videopätkissä, joita heijastetaan takaseinälle viritetylle valkokankaalle.

Esitys kunnioittaa ihastuttavalla tavalla myös perinteistä käsillä tekemistä. Ikivanha isoäiti ja valtava jääkarhuemo ovat esitystä varten tehtyjä, rosoisia nukkeja, joita taiteilija ohjailee omalla kehollaan. Nuket liikkuvat niin isolla sielulla, että olisin voinut vannoa niiden heränneen eloon näyttämöllä.

Lopuksi on vain vettä – ja esiintyjien käsistä muodostuvien mustekalojen runollisesti soljuva tanssi.

Dimanche onnistuu olemaan samaan aikaan hauska, pelonsekainen ja koskettava. Esitys ei missään nimessä saarnaa tai moralisoi, mutta kuitenkin se jättää mieleen kellumaan: voiko tältä kaikelta edelleen ummistaa silmänsä?

Ohjaus & teksti Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud, dramaturgia Alana Osbourne, lavastus Zoé Tenret, nukkejen valmistus Joachim Jannin, Jean-Raymond Brassinne, video Tristan Galand, vedenalainen kuvaus Alexandra Brixy, pukusuunnittelu Fanny Boizard, äänisuunnittelu Brice Cannavo, valosuunnittelu Guillaume Toussaint Fromentin.