Paheellinen ja kevytkenkäinen, flirttaileva nainen, joka on valmis hyppäämään tuosta vaan sänkyyn miesten kanssa. Tällaisena muut ihmiset näkevät yläluokkaisen seurapiirikaunottaren Margaret Campbellin BBC:n uudessa draamasarjassa Peribrittiläinen skandaali.

”Ei ole minun syyni, jos sinä et pidä siitä tai et ole hyvä siinä. Minä pidän, pidän hyvin paljon. Ja olen erittäin hyvä siinä”, Claire Foyn esittämä Margaret, sanoo yhdessä kohtauksessa häpeilemättä toiselle naiselle.

Puhe on seksistä. Toinen nainen on juuri kertonut nähneensä eläintarhassa parittelevia apinoita ja sanoo pilkallisesti apinoiden aktin tuoneen hänen mieleensä ystävänsä Margaretin.

Peribrittiläinen skandaali (A Very British Scandal) perustuu tositapahtumiin. Britanniassa vuonna 1963 valtava mediahuomio kohdistui Margaret Campbellin ja Ian Campbellin eli skotlantilaisen Argyllin herttuan ja herttuattaren avioeroprosessiin sekä siihen johtaneisiin syihin.

Herttua vaati eroa saatuaan selville, että hänen vaimonsa oli ollut uskoton. Mies väitti vaimonsa pettäneen häntä kymmenien eri miesten kanssa. Aviorikoksen lisäksi herttua syytti puolisoaan varkaudesta, huumeidenkäytöstä ja lahjonnasta ja toi oikeuteen vaimosta löytämänsä alastoman ja eroottisen polaroid-kuvan todisteeksi tämän uskottomuudesta.

Kuvassa näkyy hänen vaimonsa miehen kanssa, jonka henkilöllisyyttä arvuutellaan yhä edelleen. Tapausta on pidetty niin sanotun kostopornon varhaisena muotona, jossa avoimen seksuaalisia kuvia tai videoita jaetaan ilman lupaa.

Margaret Campbell (1912–1993) ja tuore aviomies Ian Campbell (1903–1973), Argyllin herttua, kuvattuna Lontoossa häiden jälkeen maaliskuussa vuonna 1951.

Avioeroa puitiin oikeudessa, ja media raportoi riemulla jokaisen käänteen. Kaikki tuomitsivat vaimon: yleisö, ystävät, lehdistö ja oikeuslaitos. Eron tuominnut tuomari nimitti Margaretia siveettömäksi ja täysin moraalittomaksi. Koko yhteiskunta tuntui olevan Margaretia vastaan ja suorastaan iloitsevan hänen kohtalostaan. Hänen on sanottu olevan ensimmäinen nainen, joka on häpäisty brittiläisessä valtamediassa.

Erittäin ahdistavan, nöyryyttävän ja julkisen avioeron läpikäyneestä Margaret Campbellistä tuli Britanniassa hyvin tunnettu, ”vuosisadan avioeron” likainen päähenkilö.

Nyt Margaretia näyttelevälle Claire Foylle tarina ei ollut ennestään tuttu.

”En tiennyt skandaalista mitään, enkä ollut koskaan kuullutkaan Margaretista. Tiesin Cole Porterin laulun [You’re The Top], mutta en tiennyt, että se kertoi hänestä”, Foy kertoo kansainväliselle toimittajaryhmälle viime tammikuussa antamassaan lyhyessä audiohaastattelussa.

Claire Foy keskustelutilaisuudessa New Yorkissa 13. huhtikuuta.

Hän sanoo valmistautuneensa rooliinsa ahmimalla tietoa Margaret Campbellista.

”Yritin ottaa hänestä selvää mahdollisimman hyvin. Kuuntelin vanhoja haastattelunauhoja, luin hänen kirjoittamiaan kirjoja ja niin paljon hänestä kirjoittuja elämäkertoja kuin mahdollista. Eli aika paljon.”

Foy harmittelee, että Margaretin kiinnostavasta elämäntarinasta saa kolmen tunnin minisarjaan mahtumaan vain kourallisen asioita.

Claire Foyn näyttelemän Margaret Campbellin avioerosta tuli aikoinaan valtava mediaspektaakkeli. Campbelliä pidetään ensimmäisenä naisena, joka on häpäisty brittiläisessä valtamediassa.

Yläluokkaiseen maailmaan solahtaminen sujuu Emmy-palkitulta Foylta jo rutiinilla. Hänen kansainvälinen läpimurtonsa oli viileän ja hillityn kuningatar Elisabetin rooli suuren suosion saavuttaneessa Netflix-sarjassa The Crown. The Crownin ja Peribrittiläisen skandaalin lisäksi Foy on tehnyt muitakin historiallisia epookkisarjoja kuten Susipalatsi (2015) ja Kahden kerroksen väkeä (2010 ja 2012).

Tuoreimpiin töihin lukeutuu myös viime vuonna valmistunut 1800–1900-lukujen vaihteeseen sijoittuva elokuva The Electrical Life of Louis Wain, jossa Foy näyttelee Benedict Cumberbatchin kanssa.

Foyn mukaan ihmisiä kiinnostaa menneisyys ja se, miten yhteiskunnat toimivat, vaikka jotkut asiat voivat tuntua saarnaavilta tai epärealistisilta.

”Ihmiset tarvitsevat joskus etäisyyttä aikaan voidakseen nähdä inhimillisyyttä.”

Claire Foyn kansainvälinen läpimurtorooli oli Netflix-sarjassa The Crown, jossa hän näyttelee nuorta kuningatar Elisabetia.

Viime vuosina on nähty myös monia tv-sarjoja, jotka kertovat skottimiljonäärin tyttären Margaret Campbellin tavoin eliittiin ja yläluokkaan kuuluvista ihmisistä. Heidän edesottamuksiaan on voinut seurata esimerkiksi sellaisissa sarjoissa kuin Succession ja The White Lotus.

Eliitin elämä kiinnostaa, ja Foy uskoo, että syy siihen on mystisyys. Tavallisilla ihmisillä ei ole näköalaa tai kosketusta yläluokan arkeen, eikä ehkä edes halua tutustua heihin oikeasti.

”Ihmiset haluavat vain nähdä heidät sellaisina, jollaisiksi heidät mieltävät. Eivät he oikeasti halua tietää, mitä näiden ihmisten elämässä tapahtuu ja miten heidän asiansa ovat”, Foy sanoo HS:lle.

”Sen sijaan me näyttelijät haluamme tehdä heistä uskollisia sille mielikuvalle, joka ihmisillä heistä on, ja se on kiinnostavaa.”

Loistavasti näytelty sekä taiten kuvattu ja ohjattu Peribrittiläinen skandaali on sukua vuonna 2018 ilmestyneelle toiselle historialliselle draamalle Perienglantilaiselle skandaalille. Se kertoi tositapahtuman 1960-luvun eturivin poliitikosta Jeremy Thorpesta, joka joutui oikeuteen seksikumppaninsa murhayrityksestä. Sarjan päärooleissa olivat Hugh Grant ja Ben Whishaw.

Claire Foyn vastanäyttelijänä herttuan roolissa nähdään Paul Bettany.

Campbellin avioliitto oli onneton, sillä herttua paljastui hurmaavan alun jälkeen vastenmielisen ilkeäksi, itsekkääksi, alistavaksi ja päihderiippuvaiseksi aviomieheksi, joka nai Margaretin vain tämän rahojen takia.

Claire Foyn vastanäyttelijänä herttuan roolissa nähdään Paul Bettany.

Foy on kuvaillut Margaretia naiseksi, joka pystyi manipuloimaan miehiä, kunnes rakastuikin yhtäkkiä herttuaan eli sellaiseen mieheen, jota ei kykenekään manipuloimaan ja on siksi ymmällään. Foyn mielestä Margaret luotti vääriin ihmisiin, oli herkkäuskoinen ja haavoittuvainen.

Monet naiset ovat Foyn näkemyksen mukaan samassa tilanteessa kuin Margaret, mutta heillä ei ole keinoja, rahaa, ei aikaa eikä kykyä taistella samalla tavalla. Margaretilla oli mahdollisuudet, ja silti hän hävisi.

”Siksi tunnen sympatiaa häntä kohtaan ja toivoisin myös nykyajan yleisöltä ymmärrystä. Koska me voimme nyt katsoa taaksepäin ja tajuta, miten huonosti kohtelimme tuota naista. Ja silti teemme samaa edelleen?” Foy toteaa sarjan tiedotteessa.

Haastattelussa Foy mainitsee, että brittiläisessä draamatuotannossa on viime vuosina nähty useita juonikuvioita, joissa naishahmo on tapettu sen takia, että tämä on käyttäytynyt huonosti tai epänaisellisesti. Se on helpoin tie naisen alentamiseksi missä tahansa yhteiskunnassa.

”Maailman vanhin temppu on sanoa, että joku on siveetön tai jollain on mielipiteitä tai seksielämä, ja niihin asioihin on vedottu siitä lähtien, kun meitä naisia on poltettu noitina”, hän sanoi aiemmin BBC:lle.

Siksi hän haluaa muistuttaa, että me ihmiset olemme oikeasti hyvin monimutkaisia.

”Usein me haluamme julkkisten olevan virheettömiä ja kun he eivät olekaan, se synnyttää vihaa ja haluttomuutta hyväksyä, että hekin ovat vain ihmisiä. Hekin tekevät asioita väärin ja ovat haavoittuvia”, Foy sanoo.

”Itse en halua tuomita ketään, jota en tunne. Harva tunsi Margaretia, mutta tiesi silti riittävästi faktoja asiasta leimatakseen hänet moraalittomaksi portoksi. Kukaan ei kritisoinut tuomiota, jonka hän sai. Kukaan ei sanonut, että tuo on julmaa.”

Margaret Campbell kuoli vuonna 1993. Hänellä oli aiemmasta avioliitosta kolme lasta, jotka eivät Foyn mukaan halunneet olla missään tekemisissä sarjan kanssa.

Mikä Margaretille mahtoi olla kaikkein vaikeinta oikeudenkäynnissä? Ehkä nouseminen ylös joka aamu, näyttelijä vastaa, koska hän sai niin kamalan vastaanoton oikeudessa.

”Tieto siitä, että joka ikistä asiaa, jonka hän siellä tekee ja sanoo, väännetään ja vääristellään joksikin muuksi. Huone täynnä vain miehiä, ja hänen henkilökohtaisia tavaroitaan käytetään todisteena häntä vastaan. Koko hänen käyttäytymisensä ihmisenä raiskattiin ja tuomittiin”, Foy luettelee.

Kun puhe kääntyy Foyn omaan julkisuuteen, hän myöntää, ettei ole sinut sen kanssa. Itse asiassa hän ei usko, että kukaan on.

”Se on ihan hirveää. Miksi kukaan edes haluaa sitä elämäänsä?” hän huudahtaa.

”Hyvä uutinen on se, että kenenkään ei tarvitse olla naimisissa sen kanssa, mikä on hyvä asia, voit olla välittämättä siitä. On aika hienoa, jos pystyt teeskentelemään, että sitä ei ole olemassa. Se on minun tapani lähestyä asiaa.”

Peribrittiläinen skandaali, Yle Areena 1.5. ja TV 1:llä 23.5. alkaen.