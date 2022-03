Rio Gandara on työskennellyt Helsingin Sanomissa vuodesta 2013.

Kuvaaja, jolla on poikkeuksellinen kyky lähestyä kuvattaviaan

Rio Gandara sai työstään Patricia Seppälän säätiön 12 000 euron arvoisen kuvajournalistipalkinnon.

Intohimo on sana, joka toistuu kuvajournalisti Rio Gandaran puheessa monta kertaa hänen puhuessaan suhteestaan valokuvaukseen. Se tuntuu puskeneen häntä jatkuvasti eteenpäin urallaan, muovanneen häntä kuvaajana sekä auttaneen luomaan vahvoja ja vaikuttavia kuvia.

Torstaina Gandara sai työstään Patricia Seppälän säätiön kuvajournalistipalkinnon. Palkinnon arvo on 12 000 euroa.

”Rio Gandaran monipuolisuus on suorastaan hämmentävää. Hänen valokuviensa ilmaisu on vahvaa. Samalla kuvat ovat selkeitä ja konstailemattomia. Gandara ei kikkaile, mutta kaikesta välittyy hänen oma otteensa”, palkintoperusteluissa sanotaan.

Vuodesta 2013 Helsingin Sanomien kuvaajana työskennellyt Gandara saa kehuja myös kyvystään aistia arkisten asioiden kuvauksellisuutta. Hänen sanotaan luovan kuviinsa tunnelman oikeaan osuvalla hetkellä ja hänen sommittelunsa on aina hallittua.

Kehuja saavat myös hänen kykynsä käsitellä valoa: ”Gandara taitaa niin luonnonvalon kuin studiovalojen käytön. Tyhjässä studiossakin hän pystyy synnyttämään laajan kirjon erilaisia tunnelmia.”

Venäjä käynnisti hyökkäyksen Ukrainaan torstaina 24. helmikuuta 2022. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin pitivät tiedotustilaisuuden Presidentinlinnassa samana päivänä.

Ennen Helsingin Sanomia Gandara teki paljon töitä kaupallisella puolella. Hän kertoo sen vaikuttaneen paljon hänen tapaansa käyttää valoa. Esimerkiksi esineiden kuvaaminen studiossa vaatii taitavaa valon käyttöä.

”Valoa pohditaan siellä tosi tarkasti, koska esine ei saa näyttää vain hyvältä vaan myös oikealta. Tekstuurin, pinnan, muodon ja värien on oltava oikeat. Asiakkaat eivät maksa, jos esineet näyttävät vääriltä”, Gandara sanoo.

”Toki minua kiinnostaa muutenkin, miten valo käyttäytyy.”

Gandara nostaa yhdeksi vaikuttajakseen valokuvaaja Timo Junttilan studion, jossa hän oli aikoinaan työharjoittelijana ja oppisopimuskoulutuksessa.

”Se oli minulle tosi merkittävä kokemus, jos puhutaan urastani. Se oli ensimmäinen paikka, jossa opin tosi paljon tekniikasta ja myös valokuvaajan ammatista.”

Rio Gandara kuvasi Suomen merkittävimpiin musiikkialan vaikuttajiin kuuluvan Fullsteamin perustajan Rauha Kyyrön helmikuussa 2022.

Gandara tunnetaan vahvoista henkilökuvista, ja henkilökuvien intensiteetti mainitaan erikseen myös palkintoperusteluissa. Niiden mukaan Gandaralla on poikkeuksellinen kyky lähestyä kuvattavia: ”Ihmisten persoona tulee kuviin, ja pysyy kuvissa.”

Gandara itse sanoo, että henkilökuvauksessa kaikki lähtee uteliaisuudesta.

”Haluan tietää, kuka kuvattava on, ja mielellään kuulla heidän itsensä kertovan. Toki valmistaudun ja teen kotiläksyjä, mutta kuvaustilanteessa kyselen myös aika paljon asioita samalla kun mietin, miten heitä kuvaan. Sehän samalla ikään kuin sulattaa jäätä”, Gandara sanoo.

”Tulen kuvaustilanteeseen myös nöyrästi ja ystävällisesti ihan kuten mihin tahansa kuvaustilanteeseen. Olen aidosti oma itseni. Sillä asenteella yleensä saadaan ihmiset mukaan siihen, mitä haluamme tavoittaa.”

Gandara sanoo olevansa avoin ideoille. Hän haluaa, että kuvattavalle tulee olo siitä, että he tekevät yhteistyötä. Silti hän pitää aina ohjat käsissään, koska hänen mukaansa hyviä henkilökuvia tulee harvoin ilman sitä.

89-vuotiaan presidentti Mauno Koiviston kuvaaminen oli Rio Gandaran ensimmäisiä toimeksiantoja Helsingin Sanomiin tammikuussa 2013.

Gandara ei pelkää kertoa kuvattavalle suoraan, jos hänellä ei ole vielä valmista kuvausideaa, koska ei sellaista aina ole heti. Gandaran mukaan ei kannata teeskennellä olevansa niin luova ja taitava.

”Ihmisillä on sellainen väärinkäsitys, että he luulevat, että kun valokuvaaja saapuu paikalle, hänellä pitäisi olla välittömästi valmis ja mahtipontinen idea. Yleensä se vaatii aikaa. Ja jos kuvattavan saa siihen mukaan, silloin minullakin on helpompi olla ja kehittää ideaa, eikä kumpaakaan ala jännittää.”

Yksi Gandaran tuoreimmista henkilökuvattavista on muusikko J. Karjalainen, jonka hän tapasi alkuviikosta. Juttu ilmestyy perjantain Helsingin Sanomissa. J. Karjalaisella on tapana jutella kuvaajien kanssa ennen kuvausta ja pallotella ideoita.

”Se sopi minulle oikein hyvin. Lähtöidea oli kuvata häntä katumuusikkona jossain Helsingissä, kun kaupunki on hänelle tärkeä ja se sopisi hyvin juttuun. Puhuin tästä myös toimittajan kanssa. Keskusteluista sitten syntyi lopullinen idea, miten ja missä kuvataan”, Gandara kertoo.

Muusikko J. Karjalaisesta kertova artikkeli ja Rio Gandaran kuvat ilmestyvät Helsingin Sanomissa perjantaina.

Indonesiassa syntyneen Gandaran lapsuudenperheellä ei ollut omaa kameraa, joten hän sai kameran käteensä vasta aikuisena. Todellinen intohimo kuvaamiseen heräsi vasta, kun hän muutti rakkauden perässä Suomeen vuonna 2003. Suomessa Gandara alkoi toden teolla opetella valokuvauksen niksejä alan kirjoista ja lehdistä.

Gandaran mukaan parasta hänen nykyisessä työssään on ihmisten kohtaaminen.

”Tämä työ on opettanut minua ihmisenä, ei pelkästään valokuvaajana. Sosiaaliset taidot kehittyvät, ja se on yksi niistä asioista, joista tykkään. Työssä oppii myös rohkeutta kohdata erilaisia ihmisiä.”

Uutta levyä julkaiseva Anna Puu studiossa elokuussa 2018.

Tuomarit katsovat italialaisen Raffaele Buzzin suoritusta yhdistetyn mäkikilpailussa Pyeongchangin 2018 talviolympialaisissa. Kuva palkittiin vuoden urheilukuvana Kuvajournalismi 2018 -kilpailussa.

Kolme kuukautta virassa toiminut pääministeri Sanna Marin virkahuoneensa edustalla Eduskunnassa maaliskuussa 2020, neljä päivää sen jälkeen kun hallitus oli todennut Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi

Suppilovahveroasetelma kuvattuna studiossa syyskuussa 2021.

Lue lisää:

Vuonna 2017 Rio Gandara kuvasi suomalaisten kahvihetkiä. Katso kuvat tästä.

Vuonna 2018 Rio Gandara urakoi Pyeongchangin talviolympialaisissa yli kahden viikon ajan. Katso kuvat tästä.

Tammikuussa 2019 Rio Gandara kuvasi lumikasoja. Katso kuvat tästä.

Kesällä Rio Gandara kuvasi koripalloilija Awak Kuierin.

Maaliskuussa 2022 Rio Gandara kuvasi maastaan pakenevia ukrainalaisia.