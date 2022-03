Will Smithin iskusta tulee seuraamuksia, sanoo elokuva-akatemian johtoon kuuluva Whoopi Goldberg: ”Kukaan ei hyväksy tapahtunutta”

”Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun lavalla tapahtuu hulluutta”, Akatemian hallitukseen kuuluva näyttelijä Whoopi Goldberg sanoo.

Whoopi Goldberg osallistui Harry Belafonten 95-vuotispäivän juhlintaan New Yorkissa maaliskuun alussa.

Näyttelijä Will Smithiä tullaan rankaisemaan hänen väkivaltaisesta käyttäytymisestään Oscar-gaalassa viime sunnuntaina. Asiasta kertoi näyttelijäkollega Whoopi Goldberg ABC-kanavan suositussa The View -keskusteluohjelmassa.

”Seuraamuksia tulee. Sillä on suuria seuraamuksia, koska kukaan ei hyväksy tapahtunutta. Ei kukaan, ei kukaan, ei kukaan”, Goldberg sanoi.

Goldberg on yksi Oscar-akatemian hallituksen jäsenistä. Hän johtaa näyttelijöiden jaostoa yhdessä Rita Wilsonin ja Laura Dernin kanssa.

Asiasta kertoo Los Angeles Times.

Will Smith hätkähdytti elokuvaväkeä marssimalla Oscar-gaalassa lavalle kesken koomikko Chris Rockin juonnon läimäyttäen tätä kasvoihin. Smith suuttui Rockille siitä, että hän vitsaili Smithin vaimosta Jada Pinkett Smithistä ja tämän kaljukampauksesta. Asia on Smithin perheelle arka, sillä Pinkett Smith sairastaa karvojen lähtemistä aiheuttavaa alopeciaa.

”Tilanteen nyt rauhoituttua ihmiset ovat alkaneet miettiä asiaa tarkemmin: ’Hetkinen, mikä saattoi laukaista tämän teon?’ Ehkä syynä oli vanhat neljä vuotta sitten kerrotut vitsit, se on voinut olla mitä tahansa”, Goldberg sanoi.

Hän kertoo panneensa merkille, että Rock vitsaili pariskunnalle myös vuonna 2016 toimiessaan Oscar-juhlan illan isäntänä.

Will Smith on esittänyt Rockille julkisen anteeksipyynnön, mutta se ei silti Goldbergin mukaan riitä. Jotkut ihmiset ovat vaatineet jopa Oscar-pystin ottamista pois Smithiltä, mutta sellaisia suunnitelmia ei tiettävästi ole.

Elokuva-akatemia piti maanantaina hätäkokouksen välikohtaukseen liittyen. Golberg ei avannut haastattelussa yksityiskohtia siitä, mitä asiasta on elokuva-akatemiassa keskusteltu ja miten siihen aiotaan reagoida.

Sen sijaan Goldberg kertoi, miksi tuottajat eivät olleet lohduttaneet juontaja Rockia välikohtauksen jälkeen. Sen sijaan Smithin luona kävi moni näyttelijäkollega keskustelemassa televisiolähetysten taukojen aikana.

Golbergin mukaan syy siihen, miksi kukaan ei noussut lohduttamaan Chrisiä, on se, että lavalle ei päästetty muita.

”Ihmiset menivät Smithin luo siksi, että he ajattelivat: ’Herranjestas, onko hän seonnut? Täytyykö meidän viedä hänet ulos? Mitä pitää tehdä?”, Goldberg selittää.

”Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun lavalla tapahtuu hulluutta, mutta ensimmäinen kerta, kun näemme kenenkään hyökkäävän jonkun kimppuun lavalla.”

Chris Rock ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa julkisuudessa, mutta ainakin hän on kieltäytynyt tekemästä rikosilmoitusta.

Goldberg muistuttaa Chris Rockin olevan uhri, jonka kokemaa hyökkäystä näytetään jatkuvasti kansainvälisillä kanavilla.

Will Smithin vaimo Jada Pinkett Smith kommentoi The Guardianin mukaan asiaa tiistaina Instagram-tilillään lyhyesti sanomalla vain: ”Tämä on paranemisen aikaa. Ja olen täällä sitä varten.”