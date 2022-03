Millaista on elää kouluampujan vanhempana? Dokumentti piirtää kuvan pohjattomasta surusta, mutta myös sitkeydestä ja valinnasta jatkaa elämää kaikesta huolimatta.

Koulusurmia on harvemmin katsottu vanhempien näkökulmasta, ja aiheesta voisi helposti syntyä skandaalinkäryistä ja sosiaalipornahtavaa true crime -viihdettä. Frida ja Lasse Barkfors onnistuvat dokumentissaan Kouluampujan vanhempi (2021) avaamaan arkaa aihetta inhimillisesti.

Tanskalainen ohjaajapariskunta on aiemminkin kuvannut sosiaalisen stigman saaneita ihmisiä. Meilläkin elokuvalevityksessä ollut Pervert Park (2014) kertoo seksuaalirikollisille suunnatulla Florida Justice Transitions -asuinalueella elävistä ihmisistä.

Vuoden 1970 jälkeen yhdysvaltalaisissa kouluissa on ollut runsaat 1600 ampumavälikohtausta, joissa on kuollut lähes 600 ihmistä. Yleensä ampuja on ollut alle 18-vuotias kotona asuva nuori.

Dokumentissa kolme vanhempaa kertoo lapsistaan ja perheen kohtaamasta tragediasta kiihkottomasti. Etäisyyttä tapahtumiin on jo jonkin verran: Clarence Elliotin poika Nicholas tappoi vuonna 1988 opettajansa ja haavoitti toista Virginiassa. Sue Kleboldin Dylan-poika oli toinen Columbine High Schoolin verilöylyn ampujista vuonna 1999. Surmien päätteeksi Dylan teki itsemurhan. Jeff Williamsin poika Andy tappoi vuonna 2001 kaksi koulutoveriaan kalifornialaisessa koulussa.

Kaikkia kouluampujia yhdistää ainakin se, että he olivat koulukiusattuja.

Dokumentti demystifioi tapahtumia: kauheille teoille ei ole yhtä selkeää syytä vaan monta pientä ja monimutkaista. Ampujien vanhempia ei esitetä uhreina tai syyllisinä.

Syyllisyys painaa toki kaikkia vanhempia. Santanan high schoolin ampuja Andy Williams käytti surmissa isänsä Jeffin revolveria, joka oli kotona helposti saatavilla. Jeff Williams kertoo, että on sittemmin halunnut ”pysyä kaukana aseista”.

Columbinen kouluampujan äiti Sue Klebold sanallistaa parhaiten aiheen herättämiä tunteita. Hän sanoo halunneensa niin kovasti opettaa pojalleen hyvän ja pahan eron, ettei osannut kuunnella, miltä pojasta todella tuntui. ”Vanhemman tehtävä ei ole saada lasta tuntemaan oloaan hyväksi vaan saada hänet tuntemaan”, Klebold sanoo.

Kleboldin mielestä yksi syy ampumisille on valitettavan ajankohtainen: kyky epäinhimillistää toiset ihmiset. ”Tärkein turva itsemurhia ja väkivaltaa vastaan on yhteys toisiin.”

Kouluampujan vanhempi