Ruotsalaistuotanto palkittiin Sundance-festivaaleilla, mutta selkeyttä siihen kaipaisi paikoin lisää.

Jesidijärjestöllä on satoja valokuvia tytöistä ja naisista, jotka ovat kadonneet Isisin hirmuvallan aikana.

Murhat, raiskaukset ja kidutukset, joita terrorijärjestö Isis kohdisti kurdeihin lukeutuvaan jesidikansaan, ovat nousseet esiin muun muassa viime vuoden lopun kansanmurhaoikeudenkäynnissä Saksassa. Tuomio oli elinkautinen.

Kurdiohjaaja Hogir Hirorin vuonna 2021 valmistunut ruotsalaisdokumentti Sabaya (suomeksi seksiorja) seuraa jesidijärjestöön kuuluvaa Mahmudia, joka muiden vapaaehtoisten kanssa etsii Isis-vaimojen piilottamia orjia valtavalta al-Holin vankileiriltä Syyriassa.

Etsintätapa vaatii jesidinaisilta poikkeuksellista rohkeutta: entiset sabayat pukeutuvat niqabiin, joka jättää vain silmät näkyviin, ja soluttautuvat leiriläisten joukkoon. Työ on hengenvaarallista.

Kun jesidinaisia tai -tyttöjä löytyy, pistoolein aseistautuneet miehet noutavat heidät pois. Koska vuonna 2019 alueella on yhä Isisin taistelijoita, miehetkin vaarantavat henkensä.

Jännittävä ja tunteikas dokumentti on palkittu Sundance-festivaaleilla, mutta selkeyttä siihen kaipaisi paikoin lisää, esimerkiksi 73 000 asukkaan al-Holin järjestelyjen ja kartan suhteen.

Yksi leiriltä pelastettavista traumatisoiduista naisista on Leila. Hän on epätoivoinen myös syystä, jota dokumentissa ei mainita: jesidien perinteenä on ollut sulkea raiskattu yhteisön ulkopuolelle. Asenteiden muutoksesta kertovat onneksi jesidijärjestön miesten työ ja Nobelilla palkitun selviytyjäaktivistin Nadia Muradin nauttima arvostus.

On huojentavaa nähdä, miten epätoivo pikkuhiljaa väistyy. Lopulta Mahmudin leikki-ikäinen poika nostattaa hymyn Leilan huulille.

Sabaya, TV1 klo 22.00 ja Yle Areena. Ylen dokkarifestivaalin ohjelmistoa. (K12)