Lavakoomikolle elämä on materiaalia, mainio ranskalaissarja muistuttaa

Läpeensä sympaattisen Naurattajat-sarjan luoja Fanny Herrero tunnetaan kiitetystä Agentit-sarjastaan.

Nezir (Younes Boucif, vas.), Bling (Jean Siuen) ja Aïssatoun (Mariama Gueye) tekevät stand up -keikkaa Le Drôle -klubilla.

Yksi Naurattajat-sarjan päähenkilöistä puhuu stand up -keikalla poikaystävänsä eturauhasen stimuloinnista seksin aikana, siis sormesta takapuolessa. Heterotabuja ravisteleva vitsi edistää hänen uraansa enemmän kuin vuodet agentin kanssa.

Neljää stand up -koomikkoa kuvaava ranskalaissarja sijoittuu nykyaikaan, joten komediassakin keskustellaan luutuneista oletuksista. Myös internetin mahdollisuuksia ja komedia-alan rakenteita sivutaan.

Ennen kaikkea keskiössä ovat kuitenkin koomikot uransa eri vaiheissa. Eturauhasvitsin kertovan Aïssatoun (Mariama Gueye) ura lähtee nousuun. Ruokalähettinä toimiva Nezir (Younes Boucif) joutuu valitsemaan vakiotyön ja iltakeikkojen välillä, kun taas Apollinen (Elsa Guedj) varakas perhe odottaa hänen tekevän ”oikeaa uraa”. Elokuvissakin esiintynyt Bling (Jean Siuen) on kadottanut taitonsa kokaiininhuuruisiin iltoihin.

Vitsien ajoittaisesta roisiudesta huolimatta kuusiosainen Naurattajat on läpeensä sympaattinen. Sen luoja Fanny Herrero on saanut kiitosta myös Agentit-sarjastaan. Naurattajiin hän on kirjoittanut uskottavia henkilöitä ja kamppailuja odotusten, realiteettien ja omien halujen välillä. Sävy pysyy kevyenä, vaikka välillä hahmot epäonnistuvat kamppailuissaan.

Ainoa katsojan kannalta ikävä epäonnistuminen koskee stand up -rutiineja. Ne eivät useinkaan toimi. Ranskalaisen kulttuurin ja kielen ymmärrys varmasti pelastaisi osan heitoista mutta tuskin kaikkia.

Ja siitä huolimatta sarja hymyilyttää.

Naurattajien hahmot ovat niin hyviä, että sillä on varaa menettää pari vitsiä.

