Elokuvantekijät kertovat Los Angeles Timesille, että Bruce Willisin terveydentilasta oltiin kuvauksissa huolissaan jo pitkään ennen näyttelijän lopettamispäätöstä.

Bruce Willis viime vuonna ilmestyneessä Out of death -elokuvassa.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Bruce Willisin terveydentila ja kyky viestiä ovat huolestuttaneet elokuvien kuvauksissa parin viimeisen vuoden ajan.

Toimintasankarin kanssa työskennelleet elokuvantekijät kertoivat huolistaan Los Angeles Timesin keskiviikkona julkaistussa jutussa. Samana päivänä Willisin perheenjäsenet ilmoittivat kuvapalvelu Instagramissa, että 67-vuotias Willis lopettaa näyttelemisen terveysongelmien takia.

Lausunto julkaistiin Willisin lapsen Rumer Willisin Instagram-tilillä, ja sen on allekirjoittanut Rumer Willisin lisäksi näyttelijän muut lapset, puoliso Emma Heming ja entinen puoliso ja näyttelijä Demi Moore.

”Brucen faneille halusimme perheenä kertoa, että rakkaalla Brucellamme on ollut terveysongelmia. Hänellä on hiljattain diagnosoitu afasia, joka vaikuttaa hänen kognitiivisiin kykyihinsä", päivityksessä sanotaan.

”Tämän seurauksena Bruce on vakaan harkinnan jälkeen päättänyt luopua urastaan, joka on merkinnyt hänelle paljon.”

Afasia on aivoperäinen puhehäiriö, jossa kyky ymmärtää tai tuottaa puhetta tai kirjoitettua kieltä on vaikeutunut. Afasian yleisin syy on aivoverenkiertohäiriö.

Los Angeles Times haastatteli viimeisen kuukauden aikana useita ihmisiä, jotka ovat työskennelleet Willisin kanssa viime aikoina. Useat elokuvantekijät kertovat lehdelle, että Willisillä oli kuvauksissa aina mukanaan laaja seurue, joka käyttäytyi suojelevasti ja ohjasi Willisiä tarkasti.

Lehti on nähnyt lisäksi asiakirjoja, joissa kuvauksissa työskennelleet ihmiset kyseenalaistivat Willisin kyvyn ”olla tietoinen ympäristöstään kuvauksissa, joista hänelle maksetaan usein kaksi miljoonaa dollaria kahden päivän työstä”.

Elokuvantekijät kuvailivat, että näyttelijän oli muun muassa vaikea muistaa vuorosanojaan. Los Angeles Timesin mukaan useat lähteet kertoivat, että Willisin mukana kulki toinen näyttelijä, joka kertoi tähdelle vuorosanoja kuvaustilanteissa korvanapin avulla. Useimmat fyysisyyttä vaativat toimintakohtaukset, etenkin ampumista sisältävät, kuvattiin sijaisnäyttelijän avulla.

Viime vuonna ilmestyneen Out of Death -elokuvan ohjaaja Mike Burns kertoi Los Angeles Timesille, ettei hän ollut tietoinen Willisin tilan vakavuudesta ennen vuoden 2020 kesäkuuta, jolloin hän ohjasi elokuvaansa.

Burns kertoi, että Willisin edustajat pyysivät häntä tiivistämään kaikkia Willisin näyttelemiä kohtauksia. Kohtaukset piti saada purkkiin yhdessä päivässä. Käsikirjoituksesta poistettiin myös kaikki Willisin monologit.

Viime syksynä Burnsille ehdotettiin, että hän ohjaisi vielä yhden toimintaelokuvan Willisin kanssa. Burns kertoi olleensa huolissaan näyttelijän terveydentilasta ja soitti Willisin yhteyshenkilölle. Hän sanoi Burnsin mukaan, että Willis voi paljon paremmin kuin viime vuonna ja että hän on ”kuin toinen ihminen”.

Mutta kun elokuvan kuvaukset alkoivat viime joulukuussa, vaikutti Willisin vointi Burnsin mukaan huonontuneen. Willisin edustaja kieltäytyi kommentoimasta asiaa Los Angeles Timesille perheen lausuntoa enempää.

Los Angeles Timesin mukaan Willisin sopimuksissa edellytettiin, että näyttelijän kuvauspäivät rajoitetaan kahteen ja että hän työskentelee korkeintaan kahdeksan tunnin ajan. Elokuvien tuotannoista kerrottiin, että todellisuudessa hän viipyi kuvauksissa usein vain neljän tunnin verran.

Bruce Willis ohjaaja Mike Burnsin ohjaamassa elokuvassa Out of Death.

Bruce Willisin terveysongelmista on puhuttu lehdissä aiemminkin.

Ennen keskiviikon ilmoitusta Willisin epäiltiin sairastavan dementiaa. Jo tammikuussa vuonna 2021 OK!-lehti kertoi lähteisiinsä vedoten, että Willis olisi sairastanut dementiaa jo kaksi vuotta siihen mennessä. Lähde kertoi Ok!-lehdelle, että Willis tarvitsi erityistä avustusta vuonna 2019 kuvatun Glass-elokuvan kuvauksissa.

Vielä julkaisemattoman White Elephant -elokuvan ohjaaja Jesse V. Johnson kertoi Los Angeles Timesille ollessaan Willisistä huolissaan elokuvan kuvauksien aikaan viime huhtikuussa. Johnson kertoi lähestyneensä asiassa näyttelijän tiimiä.

”He sanoivat, että hän oli iloinen ollessaan täällä [kuvauksissa], mutta olisi parasta, että saisimme hänen osuutensa päätökseen lounaaseen mennessä, jotta hän voisi lopettaa aikaisin”, Johnson kertoi lehdelle.

Kahden kuvauksissa olleen työntekijän mukaan Willis kyseli ihmisiltä, miksi hän on siellä missä on.

”Tiedän, miksi sinä olet täällä ja miksi sinä olet täällä, mutta miksi minä olen täällä?”, he kertoivat Willisin ihmettelevän ääneen.

Viimeisen neljän vuoden aikana Willis on näytellyt yhteensä yli 20 elokuvassa.

Tämä on saanut fanit ihmettelemään, miksi Willis tekee tiuhaan pienen budjetin toimintaelokuvia. Helmikuussa elokuva-alan ”kauheimmista suorituksista” palkitsevan Razzie Awards -parodiagaalan perustajat tekivät yhden kategorian pelkästään Bruce Willisin elokuville.

”Bruce Willisin huonoin roolisuoritus vuonna 2021” -nimisessä kategoriassa oli mukana kahdeksan Willisin sinä vuonna tähdittämää action-elokuvaa ja trilleriä.

Willis on esiintynyt uransa aikana yli 70 elokuvassa, mukaan lukien Pulp Fiction ja The Fifth Element -kulttiklassikoissa. Parhaiten Hollywoodin toimintasankari tunnetaan kuitekin Die Hard -elokuvasarjan etsivänä John McClanena. Vuonna 1987 Willis voitti Golden globen roolistaan 1980-luvun televisiosarjassa Konnankoukkuja kahdelle.

Jesse V. Johnsonin mukaan hänelle tarjottiin White Elephantin jälkeen vielä kahta elokuvaa Willisin kanssa. Koko kuvaustiimi kuitenkin päätti, ettei Willisin kanssa jatketa elokuvien tekemistä.

”Olemme kaikki Bruce Willis -faneja. Järjestely tuntui väärältä ja ennen kaikkea surulliselta lopulta uskomattomalle uralle”, Johnson sanoi Los Angeles Timesille.

Bruce Willis ja John Travolta Pulp Fiction- elokuvan kuvauksissa.