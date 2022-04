Razzie-gaala päätti asiasta sen jälkeen, kun Bruce Willisin perheenjäsenet kertoivat sosiaalisessa mediassa toimintatähden lopettavan näyttelemisen aivoperäisen diagnoosin takia.

Elokuvien Razzie-parodiagaala on peruuttanut näyttelijä Bruce Willisille, 67, tänä vuonna myöntämänsä palkinnon, kertovat useat yhdysvaltalaismediat, kuten CNN.

Razzie-gaala, koko nimeltään The Golden Raspberry Award, palkitsee joka vuosi kieli poskessa elokuva-alan ”kauheimmista” suorituksista.

Tänä vuonna Razzie-gaalan perustajat tekivät yhden kategorian pelkästään Bruce Willisin elokuville. ”Bruce Willisin huonoin roolisuoritus vuonna 2021” -nimisessä kategoriassa oli mukana kahdeksan Willisin sinä vuonna tähdittämää action-elokuvaa ja trilleriä.

”Pitkän harkinnan jälkeen Razziet ovat päättäneet peruuttaa Bruce Willisille annetun Razzie-palkinnon. Syynä on hänen hiljattain esiin tuotu diagnoosinsa”, Razzie-gaalan lausunnossa sanottiin.

”Jos jonkun terveydentila vaikuttaa heidän toimintaansa, tiedostamme, ettei silloin ole soveliasta antaa heille Razzieta.”

Bruce Willisin läheiset kertoivat keskiviikkona yhteisessä, Willisin tyttären Rumer Willisin Instagram-tilillä julkaistussa lausunnossa, että toimintasankari lopettaa näyttelemisen heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

Päivityksessä kerrottiin, että Willisillä on todettu hiljattain afasia. Aivoperäinen häiriö vaikuttaa muun muassa kykyyn ymmärtää ja tuottaa puhetta tai kirjoitettua kieltä.

Samana päivänä, kun Willisin lopettamispäätös julkistettiin, The Los Angeles Times julkaisi laajan jutun Willisin viimeisimmistä työvuosista. Useat elokuvantekijät ja muut Willisin kanssa kuvauksissa työskennelleet kertoivat lehdelle, että näyttelijän terveydentila oli huolestuttanut ja vaikuttanut hänen kykyynsä toimia kuvauksissa.

Pitkän uransa aikana Bruce Willis on esiintynyt yli 70 elokuvassa, mukaan lukien Pulp Fiction ja The Fifth Element -kulttiklassikoissa. Parhaiten Hollywoodin toimintasankari tunnetaan kuitenkin Die Hard -elokuvasarjan etsivänä John McClanena.

Bruce Willis ja Bonnie Bedelia Die Hard -elokuvan kakkososassa, jonka ohjasi Renny Harlin.

Willisin elokuvat ovat tuottaneet maailmanlaajuisesti yli viisi miljardia dollaria. Hän on saanut kaksi televisioalan Emmy-palkintoa ja yhden Golden Globe -palkinnon.

Keskiviikkona Razzie-gaala kertoi Twitterissä olevansa pahoillaan Bruce Willisin diagnoosista.

Päivityksessä myös kirjoitettiin, että ehkä se selittää Willisin poikkeuksellisen viime vuoden: hän halusi lähteä alalta näyttävästi.

Myöhemmin parodiagaala halusi vielä selventää Twitterissä, että he kuulivat Willisin diagnoosista ”samaan aikaan kuin kaikki muutkin”.

Razzie-gaala julisti torstaina, että Willisin lisäksi he haluavat peruuttaa toisen ehdokkuuden: näyttelijä Shelley Duvallin esiintymisen Stanley Kubrickin ohjaamassa, vuonna 1980 ilmestyneessä Hohdossa.

Parodiagaalan perustajat John J.B. Wilson ja Maureen Murphy olivat kertoneet Vulture-lehdelle jo helmikuussa, että he ovat katuneet Duvallin ehdokkuutta.

Eilen torstaina julkaistussa lausunnossa Razzie-gaalan perustajat sanoivat, että ”lieventävät asianhaarat pätevät myös Shelley Duvalliin Hohdossa”.

”Olemme sittemmin saaneet selville, että Duvallin suoritukseen vaikutti Stanley Kubrickin kohtelu koko tuotannon ajan.”

Lausunnossa kerrottiin, että Razzie-gaala ”haluaa käyttää tämän mahdollisuuden peruuttaa myös sen ehdokkuuden”.