Valheella on pitkät ja syvät jäljet.

Eteläranskalaisen kaupungin pidetty pormestari, lääkäri Claude Arbona (Daniel Auteuil) vietti 1990-luvulla paljon laatuaikaa pojanpoikansa Lucasin (Alex Terrier-Thiebaux) kanssa. Minisarja Something to Hide perustuu tositapahtumiin ja on tehty yhteistyössä molempien päähenkilöiden kanssa.

Elokuvanäyttelijä Daniel Auteuil (s. 1950) on alallaan yksi Ranskan arvostetuimmista ja tunnetuimmista. Hänellä on kasvot, jotka taatusti tunnetaan, mutta televisiotuotannoissa hän ei ole niitä kuluttanut.

Auteuil’n edellisestä tv-roolista on jo neljäkymmentä vuotta.

Neliosainen ranskalaissarja Something to Hide (2020) ei silti vaikuta suurelta ammatilliselta siirrolta saati riskiltä. Pidättyvän, vähäeleisen ja hyväntahtoisen pormestarin Claude Arbonan rooli on kuin Auteuil’lle kirjoitettu, vaikka taustalla on etusivun iso tositarina.

Sen ytimessä on syvät jäljet jättävä tahallinen valhe, jonka Arbonan pojanpoika Lucas (Alex Terrier-Thiebaux) kertoo yhdeksänvuotiaana: isoisä on raiskannut hänet useasti.

Elokuvaohjaaja Vincent Garenqin kirjoittamassa ja ohjaamassa sarjassa asioiden oikea laita on selvillä alusta asti, mutta sosiaalityöntekijät, lääkärit, poliisit ja tuomarit eivät aikoinaan tienneet, että muista syistä ahdistuneen pojan syytökset ovat täysin perättömiä.

Noin viidentoista vuoden ajalle jakautuva Something to Hide seuraa läheistensä ja työtovereittensa tukeman Arbonan kujanjuoksua, joka kääntyy vähitellen kafkamaiseksi painajaiseksi.

Arbona säilyttää tyyneytensä eikä anna vihalle valtaa. Loppua saa silti jännittää loppuun saakka.

