Ruotsalaiseen ja venäläiseen bisnesmaailmaan sijoittuva Armoton todellisuus on lähtökohdaltaan kutkuttava mutta lopulta rönsyilee liikaa

Sarjassa käydään kovaa peliä puhelinverkosta Pietarissa ja Tukholmassa.

Ruotsalainen bisnesanalyytikko ja turvallisuuskonsultti Max Anger (Adam Lundgren) lähtee Pietariin etsimään venäläistä työtoveriaan ja naisystäväänsä. Korvaamattomaksi kumppaniksi hän löytää pelottoman taksinkuljettajan Mira Titerovan (Ieva Andrejevaite). Sarjan Pietari-osuudet on kuvattu pääosin Vilnassa.

”Venäjä on seksikäs”, intoilee riskienhallintaan erikoistunut Charlie Knutsson (Johan Rheborg) sarjan Armoton todellisuus (2021) alussa, suuren ruotsalaisen puhelinyhtiön yhtiökokouksessa. Sen uutinen on, että pörssiin juuri listautunut Telephonera aikoo ostaa pietarilaisen teleoperaattorin ja nousta markkinajohtajaksi Venäjällä. On vuosi 1996, ja rosvokapitalismia edistänyt Boris Jeltsin valitaan taas presidentiksi.

Allekirjoituksen alla kaupan välittäjänä toimivassa ja Knutssonin johtamassa Vektorissa havaitaan kuitenkin tietovuoto. Kuka vuoti venäläisille ja mitä? Ja kuinka se vaikuttaa kauppaan, joka on elintärkeä konkurssikypsälle Vektorille?

Kahdeksanosainen ruotsalaissarja perustuu Martin Österdahlin esikoiskirjaan (2016). Sarjassa on kiinnostava sisäänheitto ja kutkuttava lähtökohta, joka enteilee toisenlaista pohjoismaista draamasarjaa – taloudellispoliittista trilleriä, joka ei voisi olla nyt paljoa ajankohtaisempi.

Valitettavasti monipolvinen, Pietariin ja Tukholmaan samanaikaisesti sijoittuva tarina vaikuttaa viidennen jakson päättyessä jo pitkitetyltä, siinä on liikaa rönsyjä, jotka eivät johda mihinkään.

Tämä korostuu erityisesti sarjan toiminnallisen ja persoonattoman epäsankarin, bisnesanalyytikko Max Angerin (Adam Lundgren) toimissa. Menneisyytensä piinaama Venäjä-ekspertti häipyy kesken sopimusprosessin Pietariin etsimään työtoveriaan ja salarakastaan mutta ajautuu monien käänteiden salaliittomaisiin yhteenottoihin, jotka koettelevat tässä määrässä jo uskottavuutta.

Harmi, sillä vuosi 1996 näyttäytyy kaikkineen nyt ”seksikkäältä” varsinkin Tukholmassa.

