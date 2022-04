Main ContentPlaceholder

Aussikoomikko Josh Thomasin luomassa sarjassa perinteisen perhekomedian palikoita on järjestelty reippaasti uudestaan

Everything’s Gonna Be Okay -sarjalla on liikuttava, elämänmyönteinen tatsi.

Nicholas (Josh Thomas) saa vastuulleen Genevieven (Maeve Press, oik.) ja Matildan (Kayla Cromer).

Parikymppinen hyönteistutkija Nicholas pistäytyy Los Angelesiin tapaamaan isäänsä ja siskopuoliaan. Kun paluu kotiin Australiaan on edessä, isä pudottaa pommin: hänellä on syöpä ja vain vähän elinaikaa. Kahden teini-ikäisten tytön huoltajuus tipahtaa Nicholasin syliin, eikä hän tiedä, mitä sillä tekisi. Varsinkin, kun perhesuhteet ovat tähänkin asti aiheuttaneet lähinnä ahdistusta ja epävarmuutta. Surullisesta aiheestaan huolimatta Everything’s Gonna Be Okay (2018–2020) on puhtaasti elämänmyönteisyyden asialla. Aussikoomikko Josh Thomasin luomassa sarjassa perinteisen perhekomedian palikoita on järjestelty reippaasti uudestaan. Paljon sarjan huumorista lepää Nicholasta esittävän Thomasin heiveröisten harteiden ja tauotta käyvän suun varassa. Neuroottisuuteen ja sosiaaliseen kömpelyyteen taipuvalla isoveljellä lähtee herkästi keulimaan, ja silloin pikkusiskot (Kayla Cromer ja Maeve Press) painavat jarrua. Uusioperheen arjessa on liikuttava, elämänmyönteinen tatsi. Toinen kausi nähdään Ylellä toukokuussa. Everything’s Gonna Be Okay, TV2 klo 23.46 ja Yle Areena. (K12)