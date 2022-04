Kävijä ei huomaa Kiasman kallista remonttia, ellei katso seiniin.

Kiasman remontin piti maksaa 19,5 miljoonaa euroa.

Kun rakennusta alettiin avata, moni asia ei ollutkaan niin kuin piirustuksissa.

Siellä missä olisi pitänyt olla terästä, onkin löytynyt puurunkoa.

Lämmöneristyksestä on puuttunut mineraalivilloja. Niistä on löytynyt kosteusvaurioita.

Sprinkleriputket olivat täynnä mustaa töhnää.

Höyrynsulkumuovit ovat olleet vajavaisia, reiällisiä tai nauloilla parsittuja. Niiden pitäisi olla tiiviitä ja yhtenäisiä.

”Julkisivulevyn takana piti olla betoniseinä, olikin iso reikä”, sanoo remontista vastaavan Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Selja Flink.

Näyttelytilojen alakatoissa putkien ja johtojen asennukset menivät eri tavalla kuin piirustuksissa.

”Ollut vissiin vähän kiire taloa rakennettaessa. Se oli rakennettu kehnosti.”

Peruskorjauksessa oleva Nykytaiteen museo Kiasma 23. maaliskuuta.

Tavoite on ollut, että vuonna 1998 avautunut talo ei muutu millään tavalla.

Kaikkiin galleriatiloihin on tehty parempi akustiikka, lisätty ripustuspisteitä ja vaihdettu valaisimet.

Vessoja, ravintolan keittiö, teatterin mekaniikkaa ja talotekniikkaa on uusittu.

Remontin alettua päätettiin uusia myös esimerkiksi kaikki vuotoon taipuvaiset ikkunat.

Moneen suuntaan kaarevat muodot katolla ovat osoittautuneet työläiksi rakentaa.

”Iso, kallis remontti ei näy juuri mitenkään yleisölle, paitsi että katto pitää vettä ja julkisivut on puhdistettu”, Flink sanoo.

Kattoremonttia jatketaan vielä kesään asti.

Pienen muutoksen voi nähdä, jos kääntää huomion galleriatilojen seiniin. Niihin on rapattu takaisin pyörivä kuvio. Vuosien aikana seiniä on maalattu niin usein, että alkuperäinen ”Kiasma-kuvio” on mennyt paikoin tukkoon.

Nyt kuviota on koulutettu tekemään neljä rapparia.

Seinien rappauksiin on palautettu näkyviin pyöreä pintastruktuuri.

Rakennus ei ole virallisesti suojeltu, mutta siitä käytetään Senaatti-kiinteistöissä termiä ”vastuusuojeltu”, koska Steven Hollin arkkitehtuuri on niin merkittävää.

”Jos kansalaiset ihmettelevät, miksi tämä maksaa, niin tällä kertaa halusimme tehdä niin laadukasta työtä, ettei tähän tarvitse vähään aikaan tehdä mitään isompaa”, Flink sanoo.

Senaatti on tehnyt rakennukseen 28,4 miljoonan investointipäätöksen, jonka yli loppusumman ei pitäisi nousta.