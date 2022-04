”Tämä on hävytön loukkaus” – Hector ja Pepe Willberg järkyttyivät kuullessaan, että Mestarit areenalla -paluuta on suunniteltu salaa vuosikausia

Heikki Harma ja Pepe Willberg eivät tienneet etukäteen mitään Warner Musicin ideasta tuoda Mestarit areenalla -nimi takaisin käyttöön. Alkuperäisistä Mestareista Warnerin toiminta tuntuu hyväksikäytöltä.

Kun Heikki Harma sai hiljattain kuulla musiikkialalta toimivalta läheiseltään, että Suomeen on tulossa uusi Mestarit areenalla -kiertue, hän ei ollut uskoa korviaan.

”Ensiajatus oli, että mikä vitsi tämä on. Mietin, että kuka hullu lähtisi tekemään tällaista”, Harma kertoo.

Hector-artistinimellä tunnettu Harma on yksi alkuperäisen Mestarit areenalla -kokoonpanon artisteista. Vuonna 1999 ympäri Suomea jättikeikoilla kiertäneen kokoonpanon muut jäsenet olivat Pepe Willberg, Kirka ja Pave Maijanen. Nelikosta hengissä on Harman lisäksi Willberg. Kirka kuoli vuonna 2007, Maijanen vuonna 2021.

Keikoista ja keikkataltioinnista tuli aikanaan valtavia musiikki-ilmiöitä. Livekonserteissa äänitetty tuplalevy myi tuplaplatinaa ja valittiin Emma-gaalassa vuoden albumiksi. Mestarit areenalla -levyä on myyty kaikkiaan yli 131 000 kappaletta.

Mestareiden kiertue oli edennyt Olympiastadionille tuhansien fanien eteen elokuussa 1999.

Harman järkytys Mestarit areenalla -kokoonpanon paluusta johtuu siitä, että kukaan uutta konserttia järjestävän Warner Musicin edustajista ei ollut missään vaiheessa yhteydessä häneen, Willbergiin tai alkuperäisen idean isänä pidettyyn Antero ”Ande” Päiväläiseen. Ei, vaikka kiertuetta on tiettävästi valmisteltu jo parin vuoden ajan.

”Ensijärkytyksen jälkeen aloin ihmetellä, mikä ihmeen syy voi olla, että Warner on halunnut tällä tavalla toimia ja miksi he eivät ole keksineet tälle konserttisarjalle uutta nimeä sen sijaan, että ovat ottaneet meidän nimemme käyttöön. Nyt olo on loukkaantunut: Mestarit areenalla -nimeä ei koskaan tarkoitettu minkäänlaiseksi kiertopalkinnoksi, ja nyt siitä on tehty sellainen”, Harma sanoo.

Jäljellä olevista alkuperäisistä Mestareista tuntuu siltä, että uusi Mestarit areenalla -kiertue on haluttu valmistella heiltä täysin salaa. Sekä Harma että Willberg sanova, että heillä on hyväksikäytetty olo. Molemmat pitävät Warner Musicin toimintaa loukkaavana myös Kirkan ja Pave Maijasen muistolle.

”Siltä kantilta ajateltuna on se jonkinlaista haudanryöstöä myös”, Willberg sanoo.

Molemmat puhuvat myös siitä, miten Mestarit areenalla -nimen uudelleenkäyttö on loukkaus myös alkuperäisen Mestarit-kokoonpanon faneja ja keikoilla olleita ihmisiä kohtaan. Harma ja Willberg kertovat lukeneensa myös jonkin verran pöyristyneitä kommentteja siitä, että Mestarit-nimi on otettu käyttöön täysin uusilla artisteilla.

”Tämä on hävytön loukkaus myös silloista yleisöä kohtaan”, Harma sanoo.

Willberg pitää koko tapausta käsittämättömänä.

”Tuo temppu on vienyt multa puhekyvyn. En osaa oikein edes sanoa mitään. Se on niin älytöntä.”

Uuden Mestarit areenalla -kokoonpanon muodostavat Kaija Koo, Vesala, Jenni Vartiainen ja Ellinoora. Harma ja Willberg korostavat, että heillä ei ole mitään kyseisiä muusikoita kohtaan, vaan päinvastoin molemmat kertovat arvostavansa heitä musiikillisesti. Molemmat ovat myös tehneet yhteistyötä ainakin osan uuden Mestarit-kokoonpanon jäsenten kanssa.

”Siksi tuntuu niin pahalta miettiä, ovatko nämä hienot artistit siinä käsityksessä, että me olemme antaneet tälle projektille tukemme. Onko kukaan sanonut heille, että meihin ei ole oltu missään yhteydessä”, Harma sanoo.

Heikki Harma eli Hector

Kun Harma sai kuulla uudesta Mestarit areenalla -hankkeesta, hän oli yhteydessä Warner Musiciin. Hän yritti vielä neuvotella, että konserttisarjalle otettaisiin käyttöön toinen nimi, mutta Warner ei tähän ehdotukseen taipunut. Neuvottelut jäivät lyhyiksi.

Laillisesti asiassa ei ole toimittu väärin, koska Mestarit areenalla ei ole rekisteröity tavaramerkki. Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannasta löytyy tieto, että sen on yrittänyt rekisteröidä silloinen Mestarit areenalla -konserttisarjaa järjestänyt Eastway Sound & Lighting -yhtiö, mutta asia on jätetty sillensä.

Harma ja Willberg puhuvat sen sijaan moraalisten oikeuksien loukkaamisesta.

”Moraalisesti tämä on enemmän kuin arveluttavaa. Ottaa todella koville, että näin voidaan tehdä. On ilmiselvää, että Mestarit on ollut meidän juttumme, ja nyt se otetaan uudelleen käyttöön kysymättä meiltä ja vaihdetaan vain uudet artistit tilalle. Se kertoo jotain tämän päivän musiikkibisneksen kulttuurista”, Harma sanoo.

Pepe Willberg

Mestarit-konseptin alkutarinan muistaa parhaiten Ande Päiväläinen. Hän alkoi 1990-luvun alussa järjestää Vuokatissa ravintoloitsija Kari Mensosen kanssa Back to the 60’s -nimisiä keikkoja, joissa kävivät esiintymässä monet aikakauden suositut suomalaismuusikot. Lavalle nousivat myös muun muassa myöhemmin Mestarit-nelikkona tunnetun kokoonpanon jäsenet yksitellen.

Päiväläisen muistikuvan mukaan 1990-luvun puolivälissä yhtenä iltana Vuokatissa esiintyivät yhdessä Hector, Pave Maijanen ja haitaria sekä huuliharppua soittanut Kirka. Keikka oli suuri menestys, ja Päiväläinen alkoi miettiä, että sitä pitäisi jalostaa pidemmälle. Mukaan tosin tarvittaisiin Päiväläisen mukaan vielä neljäs konkarimuusikko: Pepe Willberg.

Aluksi kukaan ei ollut kovin innostunut Päiväläisen ideasta, ja se jäi hautumaan, kunnes vuonna 1997 Suomessa järjestettiin jääkiekon MM-kisat juuri valmistuneessa Hartwall-areenassa. Upouudelle areenalle haluttiin vetonaula kisojen alkuun, ja tapahtuman viihdepuolesta vastannut Päiväläinen sai sovittua Hectorin, Maijasen, Kirkan ja Willbergin kanssa, että kaikki tulevat esiintymään paikalle.

Silloin ei puhuttu vielä mitään Mestarit-nimestä ja esiintyminenkin oli enemmän neljän sooloartistin yhteen punottu keikka, jossa musiikki tuli playbackina.

Yleisö villiintyi areenalla kuitenkin nelikon yhteisesiintymisestä suuresti, ja Päiväläinen alkoi yhdessä Eastway-yrityksen kanssa pohtia tosissaan mahdollisuutta järjestää jotain suurempaa neljän kokeneen muusikon ympärille. Päiväläisen mukaan nelikkoa sai hyvän aikaa taivutella suostumaan ideaan, mutta lopulta keväällä 1998 mieli alkoi kääntyä. Ensin nelikolle buukattiin pari esiintymistä yksityistilaisuuksissa, ja sitten tuli täyspotti: loppuvuodelle 1998 varattiin Hartwall-areena nelikon yhteiskonserttia varten.

Päiväläinen kertoo, että Mestarit-nimen keksi näihin aikoihin musiikkialan vaikuttaja Lasse Norres. Mestarit-kokoonpanoa alettiin markkinoida näyttävästi, ja nelikosta muotoutui oikea bändi.

Lokakuussa 1998 Mestarit esiintyi Hartwall-areenalla, ja seuraavana vuonna edessä oli koko Suomen kattanut valtaisa kiertue, loppuunmyydyt Hartwall-areenat ja lopulta myös Olympiastadion.

”Silloisissa Suomen oloissa se oli täysin poikkeuksellista”, Päiväläinen kertoo.

Konkarimuusikot Pepe Willbergin, Pave Maijasen, Kirkan ja Hectorin toi yhteen Ande Päiväläisen idea. Kuva Olympiastadionilta elokuussa 1999.

Warner Music Finlandin toimitusjohtaja Niko Nordström kertoo HS:lle sähköpostitse, että yhtiö hankki luvan ja Mestarit areenalla -tavaramerkin vuonna 2020 kiertueen alkuperäiseltä järjestäjältä. Näin toimittiin, koska haluttiin osoittaa kunnioitusta alkuperäisiä mestareita kohtaan.

”Tavaramerkin hankkimisen jälkeen olimme siinä ymmärryksessä, että alkuperäisen Mestarit areenalla -projektin osalliset olivat valmiit antamaan viestikapulan eteenpäin, seuraaville mestareille. Tämän jälkeen lähdimme rakentamaan uutta suurproduktiota, joka lanseerattiin maanantaina”, Nordström kirjoittaa.

Mestarit areenalla -konserttikiertue haluttiin pitää yllätyksenä mahdollisimman pitkään, mutta viikko ennen konserttikiertueen lanseerausta alkuperäisiä mestareita informoitiin uudesta projektista.

Tässä yhteydessä Warner Musicille selvisi, että tieto tavaramerkin siirtymisestä ei ollutkaan tavoittanut kaikkia.

”Kävimme rakentavassa hengessä keskusteluja, ja vielä lanseerauspäivän aamulla puhuin Heikki Harman kanssa asiasta”, Nordström kirjoittaa.

Hän kertoo olevansa pahoillaan, jos uusi produktio on kaikesta huolimatta aiheuttanut mielipahaa. ”Mielellään jatkamme keskustelua, jos siihen on tarvetta.”

Harma ja Willberg sanovat, ettei heillä ole mitään vaatimuksia jatkotoimenpiteistä. Warner Music ei ole lakiteknisesti tehnyt mitään väärin, mutta kaksikko haluaa tehdä selväksi, että he eivät ole millään tavalla mukana uudessa Mestarit areenalla -hankkeessa.

”Jos meiltä olisi kysytty mielipidettä, kun tätä on suunniteltu, en usko, että tätä päivää olisi nähty”, Harma sanoo.

”Ymmärsin, että minua ja Heikkiä toivottaisiin yleisöön paikalle ensimmäiseen konserttiin. Voi olla, että meitä ei siellä nähdä”, Willberg sanoo ja naurahtaa.