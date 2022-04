Oiva Lohtander sanoo seuraavansa nykyistä maailmantilannetta ”liiankin tarkkaan”. ”Uskon silti, että nuoret pystyvät ratkomaan tätä tilannetta, maailma on nuorten. Olen optimisti, kaikki käy vielä hyvin.”

”Kehtaako näitä näyttää?”

Näyttelijä Oiva Lohtander istuu helsinkiläisravintolan ikkunapöydässä ja vilauttaa paperinippua kuin mitäkin arkaluontoista materiaalia. Kalenterin välistä pilkottavat leikkeet ovat poimintoja uran varrelta. Ne toimivat vähän kuin muistilappuina haastattelussa, vaikka Lohtander muuta vitsaileekin.

”No, narsismiin taipuva ihminen kun olen, niin kantelen näitä mukanani…”, hän sanoo tutulla äänenpainollaan.

Kieltämättä leikkeet ovat mairittelevia, lukeutuuhan Lohtander maan rakastetuimpiin näyttelijöihin. Yksi ikimuistoisimmista rooleista pyörii televisiossa parhaillaan. Yle uusii Tapio Piiraisen Raid-sarjan (2000), jonka komisario Janssonin hötkyilemätön hahmo toi Lohtanderille aikoinaan Venlan – ja läjäpäin kiitosta ja fanipostia.

”Mulla tietysti kusi nousi päähän, että tässähän ollaan mestareita. Yhdessäkin kirjeessä sanottiin, että Linnunradan paras näyttelijä”, Lohtander sanoo ja nauraa päälle.

Näyttelemisestä Lohtander innostui teatterissa. Hän näki teini-iässä Kansallisteatterin piippuhyllyltä Martti Katajiston Hamletissa, ja se riitti.

”Menin näytöksen jälkeen Suomenlinnaan kulkevaa jäätietä pitkin ja rupesin huutelemaan repliikkejä. Totesin, että ei perkele, minähän pystyn tähän itsekin!”

Teatterikorkeakoulun ja eri teattereissa vietettyjen vuosien jälkeen Lohtander päätyi Yleisradion televisioteatteriin vuonna 1971. Siellä hän teki valtaosan työurastaan.

”Tv-teatteri oli kaiken kaikkiaan hyvää aikaa. Meitä oli iso ensemble, nuorta ja vanhaa. Tehtiin paljon Brechtiä, Shakespearea ja muita. Viimeisinä aikoina klassikoiden puute jäi harmittamaan, kaipasin hyviä näytelmiä. Katson, että joka sukupolvella pitäisi olla ote klassikoihin ja ohjaajilla niihin oma näkemyksensä.”

Eräs lehtileike palauttaa mieleen tähtihetken tv-uran alkuvuosilta. Lohtander oli juuri näytellyt laamannia Hella Wuolijoen Justiina-näytelmän tv-versiossa. Tauno Palo oli tehnyt saman roolin elokuvassa Eteenpäin – elämään (1939).

”Tauno huusi mulle Viiskulmassa kadun yli ’Oiva, Oiva, tulepas tänne’. Hän löi käden olkapäälle ja sanoi ’Kiitos, Oiva, kiitos. Nyt minäkin tiedän, miten laamanni Harmaalahti olisi pitänyt tehdä’.”

Näyttelijälegendan vilpittömyys antoi Lohtanderille elinvoimaa pitkäksi aikaa. Samaa hän on halunnut itsekin jakaa nuoremmille tekijöille.

”Kyllä se on tärkeää, että kehutaan, kun paikka on. Esimerkiksi Leea Klemola tai Juha Hurme ovat kaksi valtavan lahjakasta teatterintekijää. Suomen teatteri on hyvissä käsissä, kun on heidän kaltaisiaan. Arvostan kovasti myös ohjaajia Tapio Piirainen, Hannu Heikinheimo, Jotaarkka Pennanen ja Heidi Köngäs.”

Jäätyään eläkkeelle Yleisradiosta vuonna 2002 Lohtander palasi teatteriin.

”Innostuin näistä pienistä kaupungeista – Seinäjoki, Kuopio, Tampere, Mikkeli, Heinola –, joista en tuntenut näyttelijöitäkään. Huomasin, että hitto soikoon, Suomessa on hienoa teatteria muuallakin.”

Miltä tuntui palata, kun oli vuosikausia tottunut näyttelemään kameran edessä?

”Se olikin aika kova leikki, kun en ollut vuosiin ollut lavalla ja sitten sitä meni isoon näytelmään, jossa oli paljon tekstiä. Silloin kyllä jännitti.”

Ramppikuumeen iskiessä Lohtander kertoo palauttavansa mieleen, kuinka hän 12-vuotiaana suoritti uinnin primus maisterin tutkintoa. Tutkintoon kuului hyppääminen tornista. Korkeanpaikankammoiselle tehtävä tuntui ylitsepääsemättömältä.

”Tuli mun vuoro, ja pelkäsin todella. Kuulin, kun kaverit alhaalla jutteli, että ei Oiva uskalla mennä, se tulee kohta takaisin. Ajattelin, että ei perkele, tässä mennään vaikka kuolemaan. Kiipesin siellä ylhäällä kaiteelle – ja hyppäsin. Kyllä vaimeni kaverit.”

Viimeisimpänä roolinaan Lohtander teki vuonna 2013 Seinäjoen kaupunginteatterissa Dario Fo’ta. Näyttelemiseen on paloa yhä, mutta realiteetit on hyväksyttävä. Kaikkeen ei kannata lähteä, vaikka kyselyjä tulee.

”Ikääntyminen tarkoittaa tällä hetkellä monenlaista kremppaa, joihin uiminen toisi apua.”

Taannoiset koronarajoitukset tuntuivat erityisen raskailta juuri uimahallien sulkemisen vuoksi. Tavallisesti Lohtander ui viidesti viikossa yhteensä kymmenen kilometriä.

”Mutta koronahommat on pientä tämän nykyisen rinnalla kaikkine natoineen.”

Kaiken keskellä voi olla vaikea löytää sitä hilpeyttä, jota on työssään halunnut ihmisille tuottaa, hän myöntää.

”Olen aina pyrkinyt löytämään rooleistani myös huumoria. Mietitään vaikka Meil Kosolan (1991) Vihtori Kosolaa. Kosola teki kaikkea sellaista, mitä itse en hyväksy, mutta silti roolia puolustaa ja haluaa löytää alta ihmistä – huumoriakin. Mutta Putinista niitä olisi kyllä vaikea löytää.”

Lohtander sanoo seuraavansa maailmantilannetta ”liiankin tarkkaan”.

”Uskon silti, että nuoret pystyvät ratkomaan tätä tilannetta, maailma on nuorten. Olen optimisti, kaikki käy vielä hyvin.”