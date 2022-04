Norjalainen kauhudraama The Innocents on omaperäinen muotokokeilu, joka yhdistää säikäyttelyn, arkisuuden ja paranormaalit ilmiöt.

Ida (Rakel Lenora Fløttum) saa uusia leikkikavereita The Innocents -elokuvassa.

Kauhu

The Innocents (De uskyldige). Ohjaus Eskil Vogt. 117 min. K16. ★★★★

Yliluonnollisilla teemoilla ladattu kauhuelokuva ei lähtökohtaisesti kuulosta kovin omaperäiseltä, mutta kun se sijoittuu norjalaiseen nukkumalähiöön, jossa lapset pyörittävät supervoimia, konsepti alkaa kiinnostaa.

Eskil Vogtin ohjaama The Innocents on tekijänsä toinen pitkä elokuva, ja se on herättänyt huomiota maailmalla. Se oli ehdolla viime vuonna Cannesin kakkossarjan palkinnon saajaksi.

Vogtin pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Joachim Trierin kanssa yhdessä käsikirjoittama The Worst Person in the World oli puolestaan ehdolla tänä vuonna parhaan alkuperäisen käsikirjoituksen ja parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi.

Elokuvatutkija Linda Williams on verrannut kauhuelokuvia pornoelokuviin ja melodraamoihin, koska kaikkien tarkoitus on tuottaa ihmisessä fyysisiä reaktioita. Vogtin ensimmäinen ohjaus oli taasen sokeutuvasta naisesta kertova Blind, jossa sekoittuvat draama ja fantasia-ainekset.

Lähtökohdat ovat siis ensikuulemalta ristiriitaisia, mutta The Innocents onnistuu yhdistämään ihmeen pakottomasti säikäyttelyn, arkisuuden ja paranormaalit ilmiöt.

Veriteoilla ei juuri mässäillä vaan elokuva etenee outoilun ja tihenevän jännityksen voimin. Ikävimmät jutut tapahtuvat kameran katseen ulkopuolella.

The Innocents saa pohtimaan ihmisen moraalikehitystä. Milloin lasten muita vahingoittavat teot menevät ajattelemattomuuden piikkiin ja milloin lapsi on tarkoituksellisesti ilkeä tai jopa paha?

Elokuva ei anna vastauksia kysymyksiin, eikä sen ole tarkoituskaan.

The Innocentsin päähenkilönä on yhdeksänvuotias Ida (Rakel Lenora Fløttum). Elokuvan alussa hän ja hänen perheensä muuttavat uuteen kotiin, joka sijaitsee geneerisessä lähiössä jossain Oslon ulkopuolella.

Idaa kiukuttaa. Hän ei tunne etukäteen uusilta kotiseuduilta ketään ja tutustumista muihin vaikeuttaa kesälomakausi. Lisäksi äidin (Ellen Dorrit Petersen) aikaa ja huomiota vie autistinen isosisko Anna (erinomainen Alva Brynsmo Ramstad), jota Ida kiusaa ja satuttaa.

Ida tutustuu lopulta ikäiseensä Beniin (Sam Ashraf), joka näyttää taikatempun: hän pystyy siirtämään ajatuksen voimalla putoavan pullonkorkin suuntaa. Ida puolestaan näyttää, kuinka hassusti hänen kätensä nivelet taipuvat.

Lähellä asuva Aisha (Mina Yasmin Bremseth Asheim) saa puolestaan kontaktin Annaan ja heidän välilleen syntyy sanaton yhteys.

Pian nelikko huomaa, että heillä on käytössään yliluonnollisia voimia. Joutilaat kesäpäivät täyttyvät uusista viattomista leikeistä, kunnes yksi heistä alkaa käyttää kykyjään vääriin tarkoituksiin.

The Innocents on lumovoimaisimmillaan elokuvan ensimmäisellä puoliskolla yhdistäessään uneliaan lähiömaiseman ja epätodelliset tapahtumat. Aurinkoinen arki on tyyni pinta, jonka alla kuohuu.

Kun juonenkulkua aletaan dramaturgisista syistä kiihdyttää, kokonaisuus hajoaa hetkeksi. Myös loppupuolen tiivistäminen olisi tehnyt terää.

Elokuvan vaikuttava lopetus korvaa kuitenkin nämä kauneusvirheet.

Käsikirjoitus Eskil Vogt, tuottaja Maria Ekerhovd. Pääosissa Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Mina Yasmin Bremseth Asheim ja Sam Ashraf.