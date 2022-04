Warner Liven Samppa Hartikaisen mukaan tapahtumiin ei ole ollut korona-aikana käytännössä lainkaan jonoja, mikä saattaa vaikuttaa yleisön asenteisiin edelleen.

Lauluntekijä J. Karjalaisen loppuunmyyty keikka Helsingin jäähallissa alkoi eilen poikkeuksellisesti. Keikka alkoi kaksikymmentä minuuttia aikataulusta myöhässä, ja sen alkaessa ulkona näkyi vielä ihmisiä jonottamassa.

Toimittaja Aleksi Kinnusen mukaan Helsingin jäähallilta lähti kaksi jonoa, toinen Pohjoisen Stadiontien suuntaan kohti Olympiastadionia ja toinen Urheilukadulle.

”Monenlaista jonoa on nähty, mutta ei koskaan tällaista”, Kinnunen kuvailee. ”Ihmiset pyörittelevät päätään ja ihmettelevät.”

Jono jäähallin edustalla kiemurteli pitkälle alle puoli tuntia ennen konsertin alkamista.

Keikka oli alun perin tarkoitus pitää entisellä Hartwall-areenalla, nykyisellä Helsinki-hallilla, mutta se siirrettiin jäähallille Ukrainan sodan vaikutusten vuoksi.

Keikan järjestäneen Warner Liven johtaja Samppa Hartikaisen mukaan syy poikkeukselliseen ruuhkaan oli kuitenkin yleisön käyttäytyminen.

”Jonoa syntyi, koska ihmisiä oli paljon liikkeellä kerralla ja moni oli saapunut ennakkotiedotuksesta huolimatta varsin lähellä aloitusaikaa paikalle”, Hartikainen ilmoittaa.

Hän vastasi HS:n kysymyksiin tekstiviestitse.

Konsertin oli alun perin määrä alkaa kahdeksalta. Ovet hallille aukesivat kello 18.

Yleisön joukossa syyksi viivästyksiin epäiltiin muun muassa turvatarkastuksia. Hartikaisen mukaan sisäänkäyntejä oli kuitenkin normaali määrä, eikä turvatarkastuksiin mennyt sen enempää aikaa kuin normaalistikaan.

Hän muistuttaa, että tapahtumiin ei ole ollut korona-aikana käytännössä lainkaan jonoja, mikä osaltaan saattaa vaikuttaa yleisön asenteisiin nyt, kun paikat aukeavat.

”Se on varmasti opittavaa, että ihmiset tulisivat taas ajoissa konsertteihin, vaikka on tietysti ymmärrettävää, että odottavan aika on pitkä.”

Loppuunmyydyssä Helsingin jäähallissa yleisö lauloi artistille syntymäpäiväonnittelut sekä keikan alussa että uudestaan keikan päätösvaiheissa.

Hartikaisen mukaan ilta oli ongelmista huolimatta kokonaisuutena menestys. Samaa mieltä oli keikan Hesarissa arvioinut kriitikko Arto Pajukallio, jonka mukaan yleisöystävällinen konsertti rakensi kantavasti koostetun kaaren Karjalaisen levytysurasta aina ensisinglestä lähtien.

”Kaiken summaavaksi korvamadoksi jäi päähän pyörimään Oi mikä ihana ilta. Kyllä ilta juuri sitä oli”, Pajukallio lopettaa arvionsa.