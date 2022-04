Game of Thronesin jatkosarja House of the Dragon ja Taru sormusten herrasta: Valtasormukset ilmestyvät käytännössä samaan aikaan. Kumpi voittaa?

Matt Smith esittää 22. elokuuta alkavan House of the Dragonin yhtä pääroolia, Daemon Targaryenia.

Syksyllä koittaa suuri fantasiataistelu. Vastakkain eivät tällä kertaa ole synkät pahuuden voimat ja valon sankarit. Taistoa käyvät Amazon ja HBO, jotka molemmat julkaisevat odotetun fantasia-tv-sarjan samaan aikaan.

Vaikka jotkut mielellään näkevät tässä nimenomaan symbolisen mittelön valon ja pimeän voimien välillä, kyse on kaupallisesta kilpailusta. Kaksi valtavalla budjetilla markkinoitua jättituotantoa ilmestyy lähes täsmälleen samaan aikaan.

Riittääkö molemmille katsojia?

Game of Thrones -sarjan viimeinen kausi ilmestyi vuonna 2019. Sarjalla oli loppuvaiheessa pitkälti yli 100 miljoonaa katsojaa ympäri maailmaa. Varmoja tilastoja ei ole, mutta Game of Thronesia pidetään kaikkien aikojen suosituimpana tv-sarjana. Jo ennen kuin sarja ehti loppua, alkoi ”uuden GoT:in” etsintä.

HBO:n vastaus oli tehdä lippulaivasarjalleen jatkoa. House of the Dragon -sarja sijoittuu fantasiamaailma Westerosin historiaan kaksisataa vuotta ennen Game of Thronesin tapahtumia.

Amazon lähti peliin mukaan kovilla panoksilla. Se osti J. R. R. Tolkienin perikunnalta oikeudet ja laittoi likoon valtavan määrän rahaa. Vuosien työn tuloksena on kaikkien aikojen kalleimpana pidetty tv-sarja, Taru sormusten herrasta: Valtasormukset. Se alkaa 2. syyskuuta.

Taru sormusten herrasta: Valtasormukset alkaa 2. syyskuuta.

House of the Dragonin alkamisajankohdan julkistusta on odotettu. Kyse ei ole vain fanien malttamattomuudesta. Kyse on siitä, mihin rakoon sarja oikein mahtuu, kun ihmisillä on nykyisin niin paljon suoratoistopalveluita täynnä katsottavaa.

Isolla budjetilla aikuisille tehdyt fantasiasarjat eivät ole enää harvinaisuus. The Witcher (Noituri) on ollut Netflixin isoimpia hittejä, ja Amazonin The Wheel of Time (Ajan pyörä) -sarjan toinenkin kausi on jo kuvattu.

Sarjoja on vielä paljon enemmän. Ruuhkaa riittää ja hyvätkin sarjat kärsivät väistämättä katsojien ajan puutteesta sekä medianäkyvyyden rajallisuudesta.

Olisi voinut olettaa, että HBO ei laittaisi House of the Dragonia kilpailemaan suoraan Valtasormusten kanssa. HBO olisi voinut pelata varman päälle ja julkaista sarjansa joko ennen tai jälkeen Amazonin suursarjan.

Päinvastoin.

Viime viikolla HBO latasi pelimerkkinsä pöytään. Sarja ilmestyy käytännössä täsmälleen samaan aikaan kuin Valtasormukset.

Ajoitus voi olla sattumaa, ja HBO on toki suunnitellut aikataulujaan jo ennen Amazonin suunnitelmien julkistusta.

Se ei muuta sitä, että HBO:n taktiikka on täsmällisyydessään rohkea, jopa röyhkeä. Sarjojen potentiaalinen faniyleisö ei ole täsmälleen sama, mutta päällekkäisyyttä riittää. Ennen kaikkea: suuren yleisön fantasiakiinnostuksella on rajansa.

House of the Dragon alkaa aikavyöhykkeestä riippuen joko 21. tai 22. elokuuta. Sarjassa on kymmenen jaksoa, Valtasormuksissa kahdeksan. Eli kun Valtasormukset alkaa, on ilmestynyt kaksi jaksoa House of the Dragonia.

Kaksi viikkoa internetin areenoilla on spekuloitu sarjan tulevista käänteistä, ja maailman isoissa medioissa on julkaistu kansihaastatteluja Matt Smithistä, Emma D’Arcysta ja muista sarjan tähdistä.

Valtasormusten epäilemättä dramaattinen kauden päätösjakso ilmestyy näillä näkymin 21. lokakuuta. Kaksi päivää myöhemmin House of the Dragonin viimeinen jakso saattaa ryöstää siltä valokeilan.

Kumpi voittaa? Aika näyttää. Tärkeintä on se, kuinka hyviä sarjat ovat. Kahden jättikokoisen fantasiasarjan taistelussa ilmaherruudesta mediataivaalla House of the Dragon on nyt kuitenkin kaapannut itselleen etulyöntiaseman. Se pääsee aloittamaan keskustelun ja saa vielä lopettaa sen. Se ikään kuin sulkee Valtasormukset siipiensä sisään.

HBO ottaa kuitenkin samalla kovan riskin. House of the Dragon on todella odotettu sarja, mutta se on silti ”vain” Game of Thronesin jatkoa, kun taas Valtasormukset on ensimmäinen Sormusten herran maailmaan sijoittuva tv-sarja. Sellaisena siihen kohdistuu poikkeuksellisen paljon toiveita ja pelkoja.

Mitä HBO:n riskinotosta voi päätellä?

Sen, että HBO:n sisältöjohtaja Casey Bloys sekä yhtiön muu johto luottavat hyvin paljon House of the Dragoniin. He eivät pelaisi näin kovaa tuplaa tai kuittia ”ihan ok” -tasoisella sarjalla.

House of the Dragon lähtee fantasiajättien kisaan etulyöntiasemasta.