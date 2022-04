Lihaksikkaiden miesten ja nukkemaisten naisten väliset intiimit kohtaukset jatkavat mieskatseesta tuttua kuvastoa näkökulman vaihdoksesta huolimatta, kirjoittaa Piritta Räsänen.

Maaliskuun viimeisenä perjantaina odotus päättyi ja hurjaan suosioon noussut pukudraama Bridgerton palasi Netflixiin uusin jaksoin.

Uusissa jaksoissa naimakauppoja tavoitteleva perheen vanhin poika Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) ei niinkään etsi rakkautta vaan sukunsa jatkajaa.

Katsojille tarjotaan jälleen kaikkea, mitä ensimmäiselläkin kaudella: pitkiä katseita, hovijuoruja, tanssiaisia, eri aikakausien muotia yhdisteleviä asuja, uusia versioita hittibiiseistä sekä tietysti romantiikkaa.

Tekijät ovat myös mainostaneet sarjan female gazea eli naiskatsetta.

Naiskatse on luotu vastaukseksi elokuvateoreetikko Laura Mulveyn kehittämälle male gaze -käsitteelle, mieskatseelle, jolla tarkoitetaan elokuvan esineellistävää katsetta naiseen. Naiskatseen tarkoituksena on, ettei naisia kuvata ainoastaan halujen kohteena vaan toimijoina, joilla on oma tahto.

Bridgertonin kohdalla tämä tarkoittanee, että kameralinssi viipyilee miesvartaloilla naisten sijasta. Halunkohteena ovatkin miehet.

Esimerkkejä on lukuisia, kuten ykköskaudella Regé-Jean Pagen esittämä Simon ottelemassa paidattomana nyrkkeilykehässä tai uusissa jaksoissa Anthony nousemassa vedestä märässä valkoisessa kauluspaidassa.

Ylipäätään sarjassa nähdään useita (seksi)kohtauksia, joissa miehet ovat alastomampia kuin naiset.

Näyttelijä Jonathan Bailey kommentoi Entertainment Weeklyn haastattelussa helmikuussa naiskatseen olevan tärkeä, koska se kääntää ylösalaisin sen ketä hyödynnetään seksiä käsittelevässä tarinankerronnassa.

Sarjan käännetty näkökulma – joka ei lähtökohtaisesti esineellistä naisia – esittääkin kuvastoa, jollaista länsimaalaisissa elokuvissa ja sarjoissa on nähty vasta hiljattain. Mutta tarkoittaako se, että kyse on naiskatseesta? Ei oikeastaan.

Naiskatseen tarkoitus ei ole ainoastaan toimia mieskatseen vastakohtana vaan purkaa sitä. Bridgertonissa lihaksikkaiden miesten ja nukkemaisten naisten väliset intiimit kohtaukset jatkavat mieskatseesta tuttua kuvastoa näkökulman vaihdoksesta huolimatta.

Myöskään mieshahmojen esineellistäminen ei ole ongelmatonta. Tutkija Natalie Perfetti-Oates kirjoittaa artikkelissaan Chick Flicks and the Straight Female Gaze (2015), että miesten esineellistäminen ei edistä tasa-arvoa vaan vaihtaa syrjinnän kohdetta luoden heteronaisen katseen.

Bridgerton toimii edelleen romanttisena pukudraamana. Mutta muotisanojen heittely ilman katetta ei tuo sille lisäarvoa.