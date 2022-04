Kapellimestari Klaus Mäkelän Sibelius soi suuresti ja vapautuneesti, kirjoittaa kriitikko Jukka Isopuro.

Klaus Mäkelä on levyttänyt Sibeliuksen sinfoniat Oslon filharmonikkojen kanssa.

Albumi/klassinen

Sibelius: Sinfoniat nro 1–7, Tapiola. Oslon filharmonikot, Klaus Mäkelä. Decca 4 cd. ★★★★

Neljässä vuodessa Klaus Mäkelä, 26, on noussut uraportaita näennäisen vastuksetta: Tapiola Sinfoniettan taiteellinen partneri, Ruotsin radion sinfoniaorkesterin päävierailija, Turun musiikkijuhlien taiteellinen johtaja, Oslon filharmonikkojen ylikapellimestari ja Pariisin orkesterin musiikillinen johtaja.

Mitä musiikkia hän levyttäisi ensimmäiseksi? Jean Sibeliuksen sinfoniat ja Tapiola siihen päälle!

Vastaavanlaisen uranousun hieman vanhempana tehnyt Esa-Pekka Salonen aikoinaan väisteli Sibeliuksen tyrkyttämistä, mutta Mäkelä ei epäröi kulkea valtaväylällä innostuneesti ja vapautuneesti.

Seuraavaksi ovatkin luvassa Dmitri Šostakovitšin sinfoniat.

Mäkelää ennen yhdeksän suomalaiskapellimestaria on levyttänyt kaikki Sibeliuksen sinfoniat yhteensä 14 kertaa. Santtu-Matias Rouvalin projektissa Göteborgin sinfoniaorkesterin kanssa on julkaistu kaksi ensimmäistä sinfoniaa (Alpha).

Mäkelän yksinoikeussopimus on yli neljäänkymmeneen vuoteen ensimmäinen, jonka Decca-yhtiö on tehnyt kapellimestarin kanssa.

Levy-yhtiöllä on vaikuttava historia, mutta nykyään se nojaa muutamaan isoon nimeen, mediaseksikkääseen uuteen kiinnitykseen ja kulta-ajan tallenteiden uudelleenjulkaisuun.

Myös Klaus Mäkelässä piisaa mediaseksikkyyttä. Levyn kanteen ”hypnoottisten” silmien arvatenkin digitaalisesti tehostettu väri on jo innoittanut erästä saksalaista levykriitikkoa kuvaamaan Oslon filharmonikkojen Sibelius-sointia petrolinsiniseksi.

Mutta ettei jäisi epäselväksi: Klaus Mäkelä on aito asia.

Numerojärjestyksessä esitykset huipentuvat neljännessä sinfoniassa, viides jättää jonkin verran kysymysmerkkejä, kaksi viimeistä ja Tapiola onnistuvat antamaan tuoretta näkökulmaa.

Jos aiempina vuosikymmeninä Sibelius-tulkinnat ovat yleistäen Paavo Berglundista alkaen nopeutuneet, karuuntuneet ja artikuloituneet terävämmin, Mäkelän näkemykset ovat osa paluutrendiä hedonistisempaan, laulavampaan ja suurisointisempaan sanontaan.

Mäkelä antaa soolojen hengittää, suosii täyteläistä sointia hiljaisissakin kohdissa eikä kaihda sydäntä vääntävää pateettisuuttakaan, kuten ensimmäisen sinfonian finaalin avauksessa ja sivuteeman huipennuksessa. Vaikka tempot ovat hivenen keskivertoa rauhallisemmat, niissä on eloa ja joskus radikaaliakin vaihtelua. Hienovireisesti kuulosteleva maltti ja sähköinen etunoja vuorottelevat.

Valehtelevatko korvani, mutta Mäkelä tuntuu antavan omalle soittimelleen sellolle erityishuomion? Saadaan kuulla selloryhmän uhkeasointisia koraaleja, kiinteitä melodialinjoja ja arkaaista hämyä.

Neljännen sinfonian alun sellosoolo on tuotu niin esille, ettei sellaista luonnossa kuule. Äänitykset on tehty koronan vuoksi puolentoista metrin turvavälein. Mikrofoneja lienee tarvittu paljon, ja silloin on helppo poimia yksittäisiä soittimia esiin. Viidennessä sinfoniassa taasen patarummut jäävät heiveröisiksi.

Neljännen sinfonian matalien jousten alkujyrähdys tuo mieleen Lorin Maazelin ja Wienin filharmonikkojen legendaarisen Decca-levytyksen 1960-luvulta. Ehkä on yllättävää, että tämä autio sinfonia kohoaa levyboksin vaikuttavimmaksi. Ei ole nuori mies jäänyt turhaan odottelemaan kypsymistään.

Jouset paikoin dominoivat liiaksi puhaltimia. Esimerkiksi neljännen sinfonian päätösruuhkan katastrofiluonne ja viidennen sinfonian finaalin planeettojen synkooppiliike silottuvat. Seitsemännen sinfonian pasuunateeman ilmestykset tahtovat upota jousien sahaukseen. Toisaalta käyrätorvet saavat monesti komeasti tilaa.

Liittyvätpä Timo Virtasen rekonstruoimat kolme myöhäistä fragmenttia kahdeksannen sinfonian mysteeriin tai ei, varsinkin niistä ensimmäisen moniselitteinen harmonia herauttaa veden kielelle.

Tunne Oslon filharmonikoiden ja Mäkelän yhteistyön valppaudesta on voimakas. Lukuisten hienojen hetkien voi aistia syntyneen tästä luottamuksesta, yhteisesti ja pakottamatta.

Moneen kertaan Sibeliuksensa kuulleelle balansseissa, fraseerauksessa, ajoituksessa ja arkkitehtuurissa löytyy taatusti jotain uutta.

Kriitikon valinnat

Albumi/klassinen

Abrahamsen: Schnee. Lapin kamariorkesteri, John Storgårds. Dacapo. ★★★★★

Sisältöpaljastus: jos olet valmis äärimmäiseen hiljaisuuteen, hitauteen, kitkaisuuteen, aineettomuuteen ja tyhjyyteen, Hans Abrahamsenin Schnee on sinun musiikkiasi. Se voisi olla viesti galaksien takaa, mutta yhtä hyvin se on tuiki tuttua lunta sen kaiken nielevässä valkoisuudessa ja miljoonien kiteiden tuskin havaittavassa muuntuvuudessa. Schnee ei muistuta mitään muuta musiikkia, paitsi hetken, kun kaksi pianoa soittaa ”normaalisti”. Lasiharmonikka voi tulla mieleen, samoin pyörteinen lumituisku. Pianojen lisäksi muutamasta jousisoittimesta, puupuhaltimesta ja lyömäsoittajan tuottamista kulkus- ja hankausäänistä koostuva Lapin kamariorkesteri soittaa John Storgårdsin johdolla pysähdyttävän keskittyneesti.

Albumi/klassinen

Klebanov: Chamber Works. ARC Ensemble. Chandos.★★★★

Ukrainan juutalainen Dmitri Klebanov (Dmytro Klebaniv, 1907–87) leimattiin 1940-luvun Neuvostoliitossa ristiriitaisesti ”porvarilliseksi nationalistiksi” ja ”juurettomaksi kosmopoliitiksi”. Harkovassa Klebanov eli sisäisessä maanpaossa säveltäen sekä virallisesti hyväksyttyä että epävirallista musiikkia. Jälkimmäisestä kanadalainen ARC Ensemble on tehnyt ihastuttavia löytöjä Music in Exile -levysarjaan. Jousikvartetot nro 4 ja 5 sekä pianotrio nro 2 näyttävät suunnan hersyvän romanttisesta kansansävelmien tyylittelystä kohti kärkevämpää sanontaa, joka väistää Šostakovitšin tyylisen katkeruuden.

Albumi/klassinen

Ķeniņš: Sinfoniat 5 & 8. Latvian kansallinen sinfoniaorkesteri, Andris Poga. Ondine. ★★★★

Latvian eturivin säveltäjiin kuuluva Tālivaldis Ķeniņš (1919–2008) vietti lähes koko aikuisikänsä ulkomailla, opiskeli Pariisissa ja asui loppuelämänsä Kanadassa. Eklektikoksi tunnustautuneen säveltäjän sinfoniat nro 5 ja 8 (1976, 1986) ovat tumman dramaattisia, voimakaseleisiä, värikkäitä ja kekseliäästi soitinnettuja teoksia, joista jälkimmäiseen, Sinfonia concertataan, Iveta Apkalnan soittama mittava urkusoolo luo erityistä väriä ja voimaa. Surumusiikin kaltainen Aria per corde viimeistelee nautittavan levyn. Andris Pogan johtama Latvian kansallinen sinfoniaorkesteri soittaa antaumuksellisesti.

Albumi/klassinen

De Hartmann: Orchestral Music. Lvivin kansallinen filharmoninen orkesteri, Theodore Kuchar. Toccata Classics. ★★★★

Venäjän vallankumousta paennut ukrainalainen Thomas de Hartmann (1885–1956) eli kirjavan elämän, pisimpään Ranskassa. Suuri vaikuttaja oli mystikko George Gurdjieff. Huolimatta spirituaalisesta etsiskelystä de Hartmannin musiikki on varsin perinteistä, värikästä ja muinaisia kulttuureja ihannoivaa. Joulusävelmiä tyylittelevä Koliadky-sarja ja Une fête en Ukraine vievät Ukrainaan ja huilukonsertto Concierto Andaluz Espanjaan. Symphonie-Poème nro 4:ssä voi kuulla häiveen pehmenneestä Prokofjevista. Theodore Kucharin johtaman Lvivin kansallisen filharmonisen orkesterin eloisat esitykset ovat osa usean levy-yhtiön projektia de Hartmannin musiikin elvyttämiseksi.