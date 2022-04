Mantas Kvedaravičiuksen esikoisdokumentti esiteltiin Docpoint-festivaalilla Helsingissä vuonna 2011.

Liettualaisen dokumenttiohjaajan ja antropologin Mantas Kvedaravičiuksen uskotaan kuolleen lauantaina Ukrainan Mariupolissa, jossa hän oli ollut pitkään dokumentoimassa alueen tapahtumia.

Kvedaravičiuksen, 45, kuolemasta kertoo uutistoimisto Reuters, joka perustaa tietonsa Ukrainan puolustusministeriön sekä ohjaajan kollegaan.

Uutistoimisto Reuters ei ole kuitenkaan pystynyt todentamaan tietoa.

”Menetimme Liettuassa ja maailmalla erittäin tunnetun taiteilijan joka työskenteli aivan viime hetkiinsä asti, vaarasta huolimatta, Venäjän miehittämässä Ukrainassa”, sanoi Liettuan presidentti Gitanas Nauseda Reutersin mukaan.

Liettualaisen 15min-uutistoimiston mukaan ohjaaja olisi kuollut Mariupolissa, jossa hänen autonsa sai osuman raketista. Hänet olisi viety sairaalaan, jossa hän olisi kuollut.

Myös ukrainalainen uutistoimisto Unian uutisoi ohjaajan kuolemasta ja siteerasi venäläisohjaaja Vitali Manskia:

"Ystävämme murhattiin tänään Mariupolissa, kamera käsissään, tässä sontaisessa pahuuden sodassa", kirjoitti Vitali Manski Facebookissa. Manski johtaa kansainvälistä dokumenttielokuvien festivaalia, johon myös Kvedaravičius on osallistunut.

Kvedaravičius julkaisi jo vuonna 2016 Mariupolin sen aikaisista tapahtumista dokumenttielokuvan Mariupol. Elokuva sai ensi-iltansa Berliinin kansainvälisillä elokuvajuhlilla.

Elokuva kertoo Mariupolista, strategisesti tärkeästä väylästä Itä-Ukrainan venäjänkieliseen osaan, jossa Venäjän tukemat separatistit ovat taistelleet Ukrainan joukkoja vastaan jo vuodesta 2014.

Kaupunki oli Venäjän pääkohteita, kun se hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta. Raunioksi pommitettua kaupunkia on piiritetty viikkoja, ja sinne loukkuun jääneillä noin 160 000 ihmisellä ei ole juurikaan ruokaa eikä vettä.

Esikoisdokumenttielokuvansa Kvedaravičius oli julkaissut vuonna 2011. Barzakh kertoi tšetšenialaisista perheistä, jotka olivat kadottaneet jonkun läheisistään. Berliinin elokuvajuhlilla palkitun dokumentin tuottajana toimi Aki Kaurismäki, johon Kvedaravičius oli tutustunut elokuvafestivaalilla Vilnassa.

Elokuvan palkitsi myös ihmisoikeusjärjestä Amnesty International, jonka pääsihteeri Julia Duchrow, kiitti vuonna 2011 ohjaajaa suuresta rohkeudesta ja halusta saattaa ihmisoikeusloukkaukset yleisön tietoon.

”Yleisö vietiin kyliin, ihmisten elämään ja sieluihin. – – Mantas Kvedaravičius on osoittanut suurta rohkeutta: elokuvattiin ilman lupaa, suurella henkilökohtaisella riskillä.”

Barzakh-dokumentti esitettiin vuonna 2011 Helsingissä Docpoint-festivaalin avajaiselokuvana.

HS:lle hän kertoi kuvanneen elokuvaansa salassa vuosina 2006–2009. Samalla hän teki kenttätyötä sosiaaliantropologian väitöskirjaansa, jota hän valmisteli Cambridgen yliopistoon.

Kvedaravičius kertoi kiinnostuneensa siitä, miten tšetšenialaiset käsittelivät kokemaansa, ja alkoi tutkia erilaisia todellisuutta rakentavia tarinoita: ennustuksia, unia, tekaistuja asiakirjoja ja kidutuksen kautta saatuja tunnustuksia.

”Joku kertoi minulle äideistä, jotka näkevät unia pojistaan. Halusin kuvata unta ja sitä, miten unet muokkaavat arkea.”

Vaikka sota oli vuonna 2011 jo virallisesti ohi, ihmisiä katosi yhä.

Kvedaravičiuksen mielestä tilanne muistutti Argentiinan likaista sotaa, jonka aikana sotilasjuntta tappoi tuhansia ihmisiä.

”Moni haluaa uskotella kaiken olevan nyt hyvin, vaikka väkivalta on vain muuttanut muotoaan. Painajainen on normalisoitunut ja väkivallasta tullut pinnanalaista. Tälläkin hetkellä joku on tuskissaan”, Kvedaravičius sanoi HS:lle vuonna 2011.

Uutinen Mantas Kvedaravičiuksen tuli vain vähän sen jälkeen, kun oli uutisoitu kuuluisan ukrainalaisen kuvajournalistin Maks Levinin kuolemasta. Hänen ruumiinsa löytyi Ukrainan viranomaisten mukaan lauantaina läheltä Kiovaa.

Levin oli ollut kuvaamassa sotaa useisiin kansainvälisiin julkaisuihin. Hän oli kadoksissa 13. maaliskuuta lähtien.