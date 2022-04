Oikeistopopulistisen Viktor Orbánin vaalivoitto on helpompi ymmärtää, kun kuuntelee Risto Majaniemen reportaasisarjaa Vaiennettu Unkari

Reportaasisarjassa kuuluu toimittajan vahva Unkarin-tuntemus.

Unkarin oikeistopopulistinen pääministeri Viktor Orbán valittiin sunnuntain vaaleissa neljännelle kaudelleen maan johtoon, ja hänen Fidesz-puolueensa apupuolueineen sai parlamenttiin kahden kolmasosan enemmistön.

Tulos on helpompi ymmärtää, kun kuuntelee Risto Majaniemen sarjaa Vaiennettu Unkari. Avausjaksossa toimittaja Gergely Márton kuvailee, miten vaalien alla oppositiota pilkattiin Fideszin verorahoin kustannetuissa vaalimainoksissa. Oppositio ei saanut juuri minkäänlaista suunvuoroa myöskään maan mediassa, joka on vahvasti hallituksen talutusnuorassa.

Majaniemi on pitkän linjan toimittaja, joka on asunut pitkiä aikoja Unkarissa. Sarjassa kuuluu toimittajan vahva Unkarin-tuntemus. Vaikka haastattelut on tehty ennen vaaleja, sisältö ei vanhentunut piiruakaan vaalituloksen selvitessä.

Kolmiosainen sarja perehtyy Unkarin mediaan, kulttuurielämään ja yliopisto-opetukseen, jotka ovat kaikki joutuneet hallituksen ”noitavainon” kohteeksi.

Samalla syntyy surullinen kuva maasta, josta puoli miljoonaa ihmistä on muuttanut nykyhallinnon aikana pois ja jossa ihmiset alkavat väsyä jatkuvaan vihaan, epäluuloon, vastakkainasetteluun ja mustavalkoisuuteen.

Reportaasisarjan yksinkertainen dramaturgia luo yllätyksettömät mutta toimivat puitteet asiasisällölle.

Vaiennettu Unkari, Yle Areena sekä Radio 1 lauantaisin.