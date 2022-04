Kotimaisen taiteen hinta romahti laman aikana ja se on pysynyt alhaisena siinä lähtien. Keskimääräinen vasarahinta jää arviolta alle 500 euroon.

Tunnettujen ja tunnustettujen suomalaistaiteilijoiden laatutaidetta voi ostaa huutokaupoista kodin seinälle varsin kohtuullisella hinnalla.

Tässä muutamia esimerkkejä:

Marcus Collinin mahtava öljymaalaus Kalamyyjä Bukowskilla 1 900 euroa, Hannu Väisäsen leikkisä maalaus Ottelu 1 000 euroa Huutokauppa Helanderilla, Sam Vannin vauhdikas serigrafia Kompositio 380 euroa ja Juhana Blomstedtin pieni grafiikan lehti Sommitelma 80 euroa Hagelstamilla.

Hannu Väisäsen kiihkeän leikkisä maalaus Ottelu (1970), Huutokauppa Helander, 1 000 e.

Liikettä ja konkretismia Sam Vannin serigrafiassa Kompositio (1984), Hagelstam & Co, 380 e.

Edellä oleviin vasarahintoihin lisätään runsaat 25 prosenttia ostoprovisiota ja muita kuluja. Lopulliset hinnat jäävät edelleenkin edullisiksi.

”Tavaratalojen sarjavalmisteisiin sisustustauluihin ja julisteisiin saa helposti kulumaan satasia. Samalla rahalla voi huutokaupasta saada hyvän ja aidon taideteoksen, jossa näkyy käsityön jälki”, sanoo taiteen asiantuntija Tuija Peltomaa.

”Jos me itse emme arvosta suomalaista taidetta, niin kuka sen sitten tekee?”

Peltomaa muistuttaa, että sisustustaulu menettää arvonsa ja päätyy roskikseen tai kirpputorille. ”Aito taide voi nousta tai laskea, mutta se ei menetä koskaan kokonaan arvoaan.”

Juhana Blomstedtin pelkistettyä ajattomuutta grafiikanlehdessä Sommitelma (2001), Hagelstam & Co, 80 e.

” ”Aito taide ei menetä koskaan arvoaan.”

Suomalaisen taiteen hinnat nousivat lähes räjähdysmäisesti kasinotalouden hulluina vuosina 1988 ja 1989. Suurimpien huutokauppatalojen taidemyynnit kohosivat silloin vasarahinnoissa yli 30 miljoonaan nykyeuroon vuodessa. Kun lama iski, taiteenkin kupla puhkesi, hinnat romahtivat.

Laman jälkeen Suomen taloudessa on koettu sekä nousuja että laskuja, mutta taidehuutokaupoissa ne eivät ole juuri näkyneet. Kotimaisten taidemyyntien yhteisarvo on jatkuvasti matanut viidestä kymmeneen miljoonaan euroon vuodessa.

”Ostajakunta on pienentynyt”, selittää taiteen asiantuntija Helena Laakso Stockholms Auktionsverkiltä matalaa hintatasoa.

”Ennen taiteen keräily oli laajempaa. Taidetta ostettiin kotiin seinät täyteen. Nyt on niin paljon muuta kilpailua, esimerkiksi autot ja matkat, joihin ihmiset voivat käyttää rahansa.”

Tuija Peltomaan mukaan nuorempi sukupolvi on kiinnostuneempi designista kuin taiteesta. ”Designia voi käyttää, kulhon voi nostaa pöytään. Materiaalin voi tuntea”, hän sanoo.

Suomalaisissa huutokaupoissa myydään vuodessa muutama huipputaiteilijan huipputyö kalliilla hinnalla. Suurin osa myynnistä on kuitenkin selvästi halvempaa. Keskimääräinen vasarahinta jää arviolta alle 500 euroon.

”Huiput ja iso massa, niin se on kaikkialla”, Tuija Peltomaa kuvailee taiteen markkinoita. ”Kansainvälisessäkin taidekaupassa huippu on kapea. Suomen pienellä taidemarkkinalla tilanne korostuu, huippu on tosi kapea.”

Kotimaisten huutokauppojen yleistä alhaista hintatasoa selittää myös se, että kultakauden taiteilijoiden huipputöitä myydään usein ulkomailla, Lontoon ja Tukholman huutokaupoissa, niin kuin oheisesta kalleimpien teosten luettelostakin ilmenee.

Myyjät arvelevat saavansa paremman hinnan, kun huutokauppa on kansainvälisempi. Tosin ulkomaisissakin huutokaupoissa suomalaisteosten ostajat ovat hyvin usein suomalaisia.

Reilu kymmenen vuotta sitten paljastunut laajamittainen taideväärennösvyyhti vaikutti sekin hintatasoon. Se lisäsi epäluuloa taidemarkkinoihin ja vähensi ostohaluja. Väärennöstehtailun viimeinen tuomio annettiin vasta viime kesänä.

”Tunnetut huutokauppatalot tuntevat vastuunsa”, toteaa väärennöksiä tutkinut rikosylikonstaapeli Kimmo Nokkonen keskusrikospoliisista. ”Ne ovat korvanneet vahingon ostajalle, jos kaupan jälkeen on ilmennyt, että kyseessä oli väärennös.”

Galleriat ovat taiteen ensisijainen myyntipaikka. Sieltä voi ostaa tietyn taiteilijan uusimmat ja kiinnostavimmat työt. Nimigalleriat ovat sitoutuneet edistämään taiteilijoidensa uraa, esimerkiksi pitämällä yllä korkeaa hintatasoa.

Huutokaupoista taiteilijoiden varhaisempia töitä voi ostaa huomattavasti halvemmalla.

”Lähtöhintamme on yleensä kolmasosa siitä, mitä teos on maksanut galleriassa”, Stockholms Auktionsverkin Helena Laakso linjaa.

Tärkein neuvo taiteen ostajalle on, että ostaa sitä mistä pitää.

”Valitse omalle kukkarolle sopivien teosten joukosta se, joka puhuttelee eniten. Älä noudattele trendejä, vaan osta itseäsi varten”, Tuija Peltomaa neuvoo.

Helena Laakso ohjeistaa: ”Taidetta tulee ostaa omaksi iloksi.”

Kotinsa seinälle taidetta hankkivan ei kannata ajatella sitä sijoituksena. ”Jos sitä alkaa miettiä sijoituksena, niin siinä menee vain ihan lukkoon. Uudemman taiteen hintakehitystä ei kukaan pysty ennustamaan.”

Helene Schjerfbeck: Sininauhainen tyttö, 1909. Bukowskis (Tukholma), 1 406 000 e.

Viime vuoden kallein suomalainen taideteos oli Helene Schjerfbeckin akvarelli Sininauhainen tyttö (1909). Sen vasarahinta nousi Tukholman Bukowskin kesäkuisessa huutokaupassa 1,4 miljoonaan euroon. Tätäkään teosta ei ostettu sijoituksena.

”Se ostettiin museon kokoelmaan pysyvästi”, sanoo museonjohtaja Jaana Cawén Lauri ja Lasse Reitzin säätiöstä painokkaasti.

Teos täydentää museon merkittävää Schjerfbeck-kokoelmaa. Tärkeätä on myös se, että tämä vaikuttava muotokuva saatiin julkisesti suomalaisyleisön nähtäville. Ja ilmaiseksi, muistuttaa Cawén, kun Reitzin museoon ei ole pääsymaksua.

Kansainväliset taidehuutokaupat ponnahtivat viime vuonna koronan aiheuttamasta hintakuopasta takaisin pandemiaa edeltävään aikaan. Sothebyn ja Christien taidemyynnit ylittivät selvästi vuoden 2019 myynnit, ilmenee huutokauppatietoja kokoavan Artpricen tilastoista.

Akseli Gallen-Kallela: Järvimaisema, 1922. Bukowskis, 172 600 e.

Suomessakin huipputöiden hinnoissa palattiin aikaan ennen koronaa. Siinäkin mielessä, että kalleimpien taideteosten luetteloa hallitsivat kolme kestosuosikkia: Schjerfbeck, Gallén-Kallela ja Edelfelt.

Myös Tove Jansson -buumi jatkui ja vahvistui. Uusia hintaennätyksiä saavutettiin pitkin vuotta: Katajanokalla (1945) Huutokauppa Helanderilla helmikuussa 85 000 euroa sekä Bukowskilla Erottajanmäki (1943) toukokuussa 112 200 euroa ja Omakuva (1943) marraskuussa 140 200 euroa.

Tove Jansson: Omakuva, 1943. Bukowskis, 140 200 e.

Tämä hinta saattaa myös jäädä Tove Janssonin pysyväksi hintaennätykseksi. Ainakin taidemarkkinat tuntuivat kyllästetyn Janssonin teoksilla. Suurimmissa huutokauppataloissa oli viime vuonna myynnissä kaikkiaan 76 Tove Janssonin maalausta ja muumipiirrosta.

Muumit ovat suosittuja myös mukeissa. Ja ällistyttävän kalliita, jos ovat keräilijöiden himoitsemia harvinaisuuksia. Vain prototyyppinä valmistettu Uimahyppy ja simpukka -mukin hinta nousi lokakuussa ruotsalaisella huutokauppasivustolla Traderalla yli 23 000 euroon.

Kaislikossa haaveileva Muumipeikko kirjasta Vaarallinen juhannus (1954) on kuva-aiheena kelloseppä Stepan Sarpanevan – Timo Sarpanevan veljenpojan – suunnittelemassa ja valmistamassa rajoitetun erän luksuskellossa. Huutokauppatalo Phillipsin syksyisessä kellohuutokaupassa Hongkongissa muumikello myytiin 16 000 euron vasarahinnalla. Vuotta aikaisemmin kellon prototyypin hinta kohosi 28 000 euroon.

Suomalaisen designin huutokauppoja hallitsivat yhä edelleen Paavo Tynellin (1890 – 1973) valaisimet. Kansainvälinen kiinnostus Tynellin valaisimiin ja niiden huippuhinnat ovat jatkuneet jo reilusti yli kymmenen vuotta.

Viime vuoden erikoisuus oli tamperelaisen Annmaris-huutokauppatalon ja ranskalaisen Piasan yhteishuutokauppa Pariisissa. Se oli ensimmäinen yksinomaan suomalaiseen designiin keskittynyt kansainvälinen huutokauppa, Annmarisin designjohtaja Ilkka Takala kertoo.

Tuloksetkin olivat hyvät: myynnit olivat yhteensä yli kaksi miljoonaa euroa. ”Jatkoa seuraa”, Takala sanoo.

Fakta Kalleimmat suomalaiset taideteokset 2021 Helene Schjerfbeck: Sininauhainen tyttö, 1909. Bukowskis (Tukholma), 1 406 000 e. Helene Schjerfbeck: Jenny, 1924. Bukowskis (Tukholma), 394 800 e. Helene Schjerfbeck:Tanssiva Martta (Musta hame), 1917. Bukowskis (Tukholma), 370 100 e. Akseli Gallen-Kallela: Näköala Tarvaspään tornista, noin 1915. Bukowskis, 206 000 e. Albert Edelfelt: Nuorukainen ja vedenneito (Seireeni), 1897. Stockholms Auktionsverk, 176 000 e. Akseli Gallen-Kallela: Järvimaisema, 1922. Bukowskis, 172 600 e. Akseli Gallen-Kallela: Järvinäköala vuorelta (Mäntästä), 1880-luku. Hagelstam & Co, 160 000 e. Tove Jansson: Omakuva. 1943. Bukowskis, 140 200 e. Helene Schjerfbeck: Kvinna med blekröd mun (Vaaleanpunaiset huulet - Moderni koulutyttö), 1920-luku. Bukowskis (Tukholma), 118 400 e. Tove Jansson: Erottajanmäki, 1943. Bukowskis, 112 200 e. Hinnat ovat pyöristettyjä vasarahintoja. Kokonaishintaan tulee 22–27 prosenttia lisää ostoprovisiota ja muita kuluja. Koonnut: Timo-Erkki Heino. Lähde: Artprice ja huutokauppatalot.

Viime vuoden kallein suomalainen designesine oli Paavo Tynellin iso ”Lumihiutale”: 200 000 euroa Artcurialilla Pariisissa.

Fakta Kalleimmat suomalaiset designesineet 2021 Paavo Tynell: kattovalaisin, malli 9041, iso ”Lumihiutale”, noin 1950. Artcurial (Pariisi), 200 000 e. Paavo Tynell: kattovalaisin, malli 9041 ”Lumihiutale”, noin 1950. Annmaris Auctions (Tampere), 120 000 e. Birger Kaipiainen: Helmilintu, noin 1960. Bruun Rasmussen (Kööpenhamina), 114 000 e. Paavo Tynell: Kaivohuoneen kattovalaisin, noin 1950. Artcurial (Pariisi), 100 000 e. Paavo Tynell: kattovalaisin malli 9041 ”Lumihiutale”, noin 1950. Hagelstam & Co, 85 000 e. Paavo Tynell: Kino Ilveksen seinävalaisin, noin 1950. Piasa X Annmaris (Pariisi)*, 80 000 e. Paavo Tynell: MTK-opiston kattovalaisin, noin 1950. Artcurial (Pariisi), 72 000 e. Paavo Tynell: emalilehtinen kattovalaisin, noin 1950. Piasa X Annmaris (Pariisi)*, 55 000 e. Paavo Tynell: MTK-opiston kattovalaisin ”Vene”, 1950–1953. Annmaris Auctions, (Tampere), 54 000 e. Paavo Tynell: yhdysvaltalaisen yksityiskodin iso kattovalaisin, 1954. Piasa X Annmaris (Pariisi)*, 50 000 e. *) Suomalaisen designin yhteishuutokauppa Pariisissa Hinnat ovat pyöristettyjä vasarahintoja. Koonnut: Timo-Erkki Heino. Lähde: Artprice ja huutokauppatalot.

Birger Kaipiaisen Helmilintu oli ainoa muu kuin Paavo Tynellin työ designin kärkikymmenikössä, Bruun Rasmussen (Kööpenhamina), 114 000 e.

Paavo Tynell: emalilehtinen kattovalaisin.

