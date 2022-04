Santtu-Matias Rouvalin kansainvälinen ura kutisti Tampereen työviikot niin vähiin, että hän luopuu Tampere Filharmonian johtajuudesta ensi kauden jälkeen.

Santtu-Matias Rouvalin ja Tampere Filharmonian yhteistyö on ollut merkittävää aikaa orkesterin historiassa. Korona on tosin haitannut viime kausia.

Santtu-Matias Rouvali jättää Tampere Filharmonian ylikapellimestarin tehtävän kauden 2022–2023 jälkeen.

Päätös ei sinänsä ole yllätys, sillä Rouvalin vauhdikas kansainvälinen urakehitys on viime vuosina vähentänyt merkittävästi hänen työmääräänsä Tampereella. Yleensä ylikapellimestari viettää orkesterinsa kanssa vähintään kaksi tai kolme kuukautta vuodessa. Rouvalin Tampereen työviikkojen määrä putosi jo pari vuotta sitten neljään.

”Olisihan sitä voinut jatkaa näinkin, mutta minusta orkesteri tarvitsee ylikapellimestaria, joka on paikalla enemmän. Minun neljä viikkoani ei vain riitä siihen ylikapellimestarin asemaan. Se tuli minulle jo vähän omatunnon kysymyksenä. Minusta ei olisi reilua jatkaa näin pitempään. Nyt orkesterin on aika mennä eteenpäin sellaisen ylikapellimestarin kanssa, joka on sen kanssa enemmän. Olen aina halunnut miettiä ennen kaikkea orkesterin parasta”, Rouvali sanoo.

Hänellä tulee ensi kauden jälkeen täyteen kymmenen vuotta Tampere Filharmonian ylikapellimestarina. Se on orkesterin historian kolmanneksi pisin ylikapellimestarikausi Eero Kososen ja Paavo Raution jälkeen. Toisaalta ajat ovat nykyään aivan toiset kuin vuosikymmeniä sitten.

”Täyteen kymppiin on hyvä lopettaa. Nykypäivänä näinkin pitkä jakso on jo suhteellisen harvinainen orkestereissa.”

Rouvali päättää kautensa hyvään tilanteeseen, sillä suhde orkesteriin on säilynyt lämpimänä. Hän tunnustaakin, että ratkaisu Tampereen orkesterin jättämisestä saa mielen haikeaksi. ”Meillä on pitkä yhteinen kaari Tampereella, ja täältä olen oppini ottanut. Tampere Filharmonia on minulle aina hyvin tärkeä orkesteri.”

Oletko mukana seuraajasi valinnassa? ”Jätän sen muiden asiaksi. Reiluinta olisi se, että orkesteri saa päättää.”

Viimeiseltä kaudeltaan Santtu-Matias Rouvali toivoo paluuta normaaliin pitkän koronapainajaisen jälkeen. ”Tärkeintä olisi viimeisellä kaudellani päästä takaisin samaan hienoon fiilikseen, joka talossa oli ennen koronan tuloa. Yritän ottaa ohjelmaamme sellaista musiikkia, jota kaikki tykkäävät tulla kuuntelemaan. Olisi hienoa nähdä yleisön palaavan takaisin.”

Jatkossa Rouvali nähtäneen Tampere Filharmonian edessä kerran tai pari vuodessa. ”Tampereella on hyvä perinne siinä, että entiset ylikapellimestarit tulevat takaisin vierailijoina, kuten Hannu Lintukin on tehnyt. Haluan jatkaa samaa perinnettä.”

Rouvalin kansainväliset kiireet johtuvat ylikapellimestarin tehtävistä myös Lontoon Philharmoniassa ja Göteborgin sinfonikoissa. Lisäksi hän johtaa säännöllisesti vierailijana isoissa orkestereissa Euroopan ja Yhdysvaltojen keskuksissa. Lontoo on kuitenkin hänelle juuri nyt pääpaikka.

”Philharmoniasta on tullut koti. Olen jopa miettinyt, että keskittyisin jatkossa täysin vain siihen ylikapellimestarin roolissa. Se on minun makuuni maailman ykkösorkesteri.”

Tampere Filharmonian uusi intendentti Eija Oravuo sai pestilleen työteliään alun, sillä Santtu-Matias Rouvalin seuraajan etsintä on jo käynnistetty.

”Haku on päällä. Nyt selvitetään keitä on saatavissa, minkälaisella aikataululla ja minkälaiseen rooliin. Pohdintoja on jo käyty yhdessä orkesterin kanssa. Rima on korkealla Rouvalin menestyskauden jälkeen. Haemme parasta mahdollista kapellimestaria. Kansalaisuudella tai sukupuolella ei ole väliä”, Oravuo sanoo.

Aikataulu on tiukka, jos Rouvalin seuraaja halutaan hommiin jo syksyllä 2023. ”Ratkaisun on tultava pian, ehkä jo tämän kevään aikana. Seuraavan kauden suunnittelu täytyy saada pian vauhtiin.”

Oravuo tiesi jo intendentiksi tultuaan, että Rouvalin seuraajan etsiminen tulee nopeasti eteen. ”Kyllähän tämä on ollut ilmassa jo pitempään. Santun viikkomäärä Tampereella on pudonnut alkuvuosista merkittävästi. Trendi on ollut nähtävissä useamman vuoden ajan.”

Oravuo on iloinen siitä, että Rouvali pysyi Tampereella näinkin pitkään. ”Onhan tämä ihan huippua, että Santtu on saatu pitää täällä kymmenen vuotta, kun näkee miten haluttu hän on maailmalla. Kyllä me mielellämme olisimme hänet täällä pitäneet jatkossakin. Toisaalta orkesteri ymmärtää hänen uransa ja mahdollisuudet jatkaa uusiin haasteisiin.”