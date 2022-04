Ranskalaisten journalistien Régis Gentén ja Stéphane Siohanin kirja julkaistaan Ranskassa toukokuun lopulla ja sen käännösoikeudet on myyty useille eurooppalaisille kustantajille.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyistä ilmestyy tulevana kesänä kaksi elämäkertaa. HS uutisoi 24. maaliskuuta, että Tammi julkaisee Serhi Rudenkon kirjoittaman Zelenskyin elämäkerran suomennoksen elokuussa.

Lue lisää: Volodymyr Zelenskyin tuore elämäkerta ilmestyy suomeksi

Nyt Otava puolestaan tiedotti julkaisevansa Régis Gentén ja Stéphane Siohanin kirjoittaman Volodymyr Zelenskyi – Sodan sankari -teoksen suomennoksen jo kesäkuussa.

Kirja julkaistaan Ranskassa toukokuun lopulla ja sen käännösoikeudet on myyty useille eurooppalaisille kustantajille. Ranskalaisten journalistien Régis Gentén ja Stéphane Siohanin kirjassa kuvataan Zelenskyin taivalta näyttelijästä presidentiksi ja sodan sankariksi.

Kun Venäjän joukot vyöryivät 24. helmikuuta 2022 yli Ukrainan rajojen, joutui Zelenskyi muuntautumaan puolustustaistelun johtajaksi. Miksi hän ei murtunut hyökkäyksen alettua kuten Putin kuvitteli? Miten ukrainalaisten puolustustahto on pysynyt niin lujana? Minkälainen tulevaisuus Ukrainaa odottaa sodan jälkeen?

Teoksen kirjoittajat ovat Ukrainaan, Venäjään ja itäiseen Eurooppaan erikoistuneita toimittajia, jotka ovat seuranneet pitkään Ukrainan ja Venäjän kriisiä sekä Zelenskyin vaiheita presidenttinä. Genté on raportoinut Ukrainan tapahtumista vuosikausia Ranskan arvostetuimmille tiedotusvälineille kuten France 24 -tv-kanavalle ja Le Figarolle. Siohan on asunut Ukrainassa vuodesta 2013 avustaen muun muassa Libération -lehteä. Kiova on ollut hänen asemapaikkanaan on koko sodan ajan.

Kirjan kääntävät ranskasta Jorma Penttinen ja Susanna Tuomi-Giddings.

Zelenskyi kohosi julkisuuteen alun perin satiirisen Kansan palvelija (2015) -sarjan pääosan esittäjänä. Sarjassa Zelenskyi esittää historianopettajaa, joka päätyy presidentiksi viraaliksi päätyneen videon kautta.

Tv-sarja on tällä hetkellä nähtävänä esimerkiksi Yle Areenassa.

Nyt Zelenskyi johtaa valtiota sodassa, vetoaa maailman muihin päättäjiin tuen ja sotilasavun saamiseksi ja puhuu kansalaisilleen joka päivä videon välityksellä.