Oscar-ehdokkaana ollut dokumentti Tulella kirjoitettua on rujo ja inspiroiva kuvaus rohkeista naistoimittajista nyky-Intiassa

Kastittomien dalitien osa on karu, mutta joukko dalitinaisia ei alistu.

Hindujen vuosituhansia vanhassa kastijärjestelmässä yhteiskunta on jaettu neljään ryhmään: papisto, soturit, kauppiaat ja työläiset. Mutta on heitäkin, jotka ovat koko järjestelmän ulkopuolella. Kastittomien dalitien osa on karu.

Rintu Thomasin ja Sushmit Ghoshin puhutteleva dokumentti Tulella kirjoitettua (2020) kuvaa dalitinaisten elämää nyky-Intiassa. Maan lainsäädäntö kieltää syntyperään perustuvan syrjinnän, mutta käytännössä dalitien sorto on arkipäivää.

Yhteiskunnan heille rajaama paikka on olla muiden armoilla. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että kun dalitinainen yrittää tehdä rikosilmoituksen hänen kotiinsa useina päivinä tunkeutuneista raiskaajista, poliisi vastaa välinpitämättömyydellä ja uhkailemalla uhria.

Dalitit ovat tottuneet elämään alituisessa pelossa. Intialaisdokumentti keskittyy kuitenkin naisiin, jotka yrittävät vaikeuksista huolimatta muuttaa asioita.

Khabar Lahariya -lehden toimittajat tekevät äärimmäisen arvokasta työtä raportoimalla epäoikeudenmukaisuuksista Uttar Pradeshin osavaltiossa. Aiheet ovat synkkiä: milloin on kaivosyhtiö pilannut alueen asukkaiden elinolot ja alistanut ihmiset valtaansa, milloin on kyse dalitien kohtaamasta julmasta väkivallasta.

Dokumentti on yhtä aikaa rujo ja inspiroiva. Siellä missä näkyy ihmisen kyky pahuuteen, näkyy myös vastavoima, kyky hyvään.

Tulella kirjoitettua oli ehdolla parhaan dokumentin Oscar-palkinnon saajaksi. Mukana on myös sinivalkoista väriä: dokumentin osatuottajana on muun muassa Pölynimurikauppiaat-elokuvasta (1993) tunnettu dokumentaristikonkari John Webster.

