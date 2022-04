Musiikki on Jukka Toloselle nykyään ennen kaikkea evankelioimisen väline.

Kitaristi Jukka Tolonen asettuu kuvausta varten urkuharmonin taakse ja esittää heti pyytämättä puoli säkeistöä englantilaisesta hitistä, jonka muistaa varhaisilta teinivuosiltaan, lähes kuudenkymmenen vuoden takaa.

”Life is very short, and there’s no time. / For fussing and fighting, my friend”, Tolonen laulaa itseään säestäen ja varmistaa vielä, että kappaleen ensilevyttäjä ei jää epäselväksi.

”Kyllä, Beatles, joka oli nuorena myös minun ykkösbändini. Odotin aina jännityksellä, mitä ihmeellistä se oli keksinyt jälleen levylleen.”

Kysymättä jäi, oliko kappaleen We Can Work It Out valinta tähän tilanteeseen sattuma vai liittyikö siihen jotain alitajuntaista. Tai muistiko Tolonen vain, että Beatlesin lokakuussa 1965 levyttämällä laululla soitetaan urkuharmonia?

Varmaa on ainakin se, että We Can Work It Outin pohjimmiltaan toiveikkaaseen tarinaan tiivistyy paljon Tolosen nykyisestä elämästä – jatkoajasta, jonka hän sai runsaat kymmenen vuotta sitten.

”Silloin oli vaikea kuvitella, että voisin normalisoitua näin, että elämä olisi näin hyvällä mallilla”, Tolonen sanoo hiljaa ja muistelee pitkään jatkunutta painajaistaan, josta heräsi viime hetkellä vielä paljon pahempaan painajaiseen. Toukokuussa 2008 hänet tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä ja huumausainerikoksesta yli kahdeksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen.

”Olin loppuun palaneena amfetamiinin orjana niin huonossa kunnossa ja niin eksyksissä, että vankila oli parasta, mitä saattoi tapahtua. Siellä aloin vihdoin tajuta, kuinka pielessä kaikki arvoni olivat olleet.” Tolonen tuli vankilassa uskoon ja kutsuu sitä elämänsä käännekohdaksi.

Tolonen on säestänyt Töölön Siion-seurakunnan hartaustilaisuuksia kaksi, kolme kertaa viikossa jo kymmenen vuotta, mutta ei kertaakaan ykkössoittimellaan kitaralla. Vankilassa käsiin iski niin paha nivelrikko, että keskeiset sormet eivät enää tottele kunnolla aivojen käskyjä.

”Se oli kauhea tragedia, sillä identiteettini oli kiertynyt viisitoistavuotiaasta kitaransoiton ympärille, enkä osannut mitään muuta.”

Tragediaa syvensi vielä se, että Tolosen maine perustui juuri virtuoosimaiseen, vikkeläsormiseen kitarasankaruuteen, jota hän väläytteli ensi kerran alaikäisenä 1970-luvun alussa. Silloin hänen keskeinen työyhteisönsä oli rockyhtye Tasavallan Presidentti, joka hallitsi musiikkilehtien listoja ”kilpailijansa” Wigwamin kanssa.

”Pressa” herätti ensimmäisenä suomalaisena rockyhtyeenä kiinnostusta myös muilla mailla, aina kiertueita ja levyjulkaisuja myöten.

”Ehkä lopetimme vähän liian aikaisin, vaikka olin itsekin siitä kituuttamisesta loppu.”

Elokuussa 1974 viisi levyä tehnyt yhtye hajosi ensimmäisen kerran. Tolosta se ei suuremmin hetkauttanut, sillä hän oli jo omilla kiitetyillä levyillään alustanut kansainvälistä soolouraa, joka jatkui monimuotoisena lähes 1990-luvun loppuun.

Silloin päihderiippuvainen, elämänsä sotkenut Tolonen palasi Suomeen ja teki ennen lopullista romahdusta vielä kaksi tyylillistä venyvyyttään todistanutta levyä. Toinen oli Guitarras del Norte (2004), toinen Tolonen plays Coltrane! (2005).

Uskoon tultuaan Tolonen on saanut julki kaksi virsilevyä, joilla sekä laulaa että soittaa pianoa, toisella myös bassoa. Siihen sormet taipuvat yhä myös muualla, muun muassa omassa Ramblin’ Jazz Quartetissa.

”Basso on hyvä kitaran korvike, jolla voin toteuttaa muusikkouttani. Pystyn soittamaan sillä välillä mukiinmeneviä soolojakin”, Tolonen sanoo.

Hän vakuuttaa, ettei kaipaa aikoja, jolloin keräsi mainesanoja yhtenä sukupolvensa suurimmista suomalaisista kitaristeista. Silti hän on kiitollinen, että parhaimmille 1970-luvun levyille löytyy yhä yleisöä, aika ajoin uuttakin.

”Kiva, että arvostetaan edelleen, vaikka maine ja merkityksellisyys eivät ole olleet minulle koskaan tekemisen motiiveja. Olen vain pyrkinyt tekemään parhaani.”

Niin myös nyt, kun musisointi on Toloselle osa palvelutehtävää.

”Musiikki on minulle ennen kaikkea se väline, jolla teen saamaani evankelioimistyötä.”