Lasten- ja nuorten­kirjallisuuden Punni-palkinto pakolaisuudesta kertovalle kuvakirjalle: Kirjoittaja on työskennellyt yksin tulleiden pakolaisten kanssa

När är inte min mamma on Pietarsaaressa asuvan Frank Furun erikoisteos.

Pietarsaarelainen Frank Furu on työskennellyt yksin tulleiden pakolaisten kanssa lähes kymmenen vuoden ajan.

Vuoden 2022 Punni-kirjallisuuspalkinto myönnettiin Frank Furun ja Linda Bondestamin kuvakirjalle Ni är inte min mamma (Förlaget 2021). Kirja on ilmestynyt suomeksi nimellä Mutta te ette ole äiti, ja sen on suomentanut Katri Tapola.

Palkinto on arvoltaan 600 euroa.

Raadin mukaan Ni är inte min mamma on rohkea ja tärkeä avaus. Kirjan päähenkilö, leikki-ikäinen Aysha, on saapunut pakolaisena yksin vieraaseen maahan. Hän asuu vastaanottokeskuksessa, jonka työntekijät ovat ystävällisiä ja auttavaisia. He eivät kuitenkaan ole äiti.

Tarinan tapahtumat alkavat syksyn 2015 pakolaiskriisistä, mutta kirja on entistä ajankohtaisempi Ukrainan sodan vuoksi.

Linda Bondestam on helsinkiläinen kuvittaja ja kuvakirjataiteilija.

Kirja on vähäeleinen ja vaikuttava kokonaisuus, jossa teksti ja kuvitus tukevat upeasti toisiaan, tiedotteessa kuvaillaan. Furun esikoisteoksen kerronta on vahvaa ja pysäyttävää.

Palkinnon lisäksi jaettiin neljä kunniamainintaa teoksille, jotka raati halusi nostaa esiin.

Kunniamaininnan saivat Emilia Aakon ja Veera Aron lastenkirja Kaiho-kotitonttu ja karanneet kärsiväiset (Kumma-kustannus 2021), Anna Elina Isoaron ja Mira Malliuksen kuvakirja Sinä yönä tuli talvi (WSOY 2021), Veera Salmen nuortenkirja Olin niinku aurinko paistais (Otava 2021) ja Otto Tähkäpään ja Ilpo Rybatzkin tietokirja Telin tutkimusmatka tulevaisuuksiin (Tammi 2021).

Lastenkirjainstituutin Punni-palkinto jaetaan kotimaiselle lasten- tai nuortenkirjan tekijälle esikoisteoksesta tai rohkeasta avauksesta lasten- ja nuortenkirjallisuudessa.

Palkinnon nimi tulee Kirsi Kunnaksen Punni-kertomuksesta vuonna 1957 julkaistussa Tiitiäisen tarinoita -teoksessa.

Viime vuonna Punni-kirjallisuuspalkinto annettiin Maria Lassilan ja ja Maria Viljan esikoisteokselle Eeva ja Harmaakaapu.