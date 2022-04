Kahdesti Oscarin voittanut ohjaaja jäi kiinni plagioinnista – Uhri on entinen oppilas, joka samalla välttyi raipaniskuilta

Iranilainen oikeusistuin on todennut elokuvantekijä Asghar Farhadin plagioineen viimeisimmän elokuvansa idean entiseltä oppilaaltaan, kertoo elokuvalehti The Hollywood Reporter.

Elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Asghar Farhadi on jäänyt kiinni plagioinnista. Iranilainen oikeuslaitos on todennut 49-vuotiaan Farhadin tuoreimman Sankari-näytelmäelokuvan perustuvan ohjaaja-käsikirjoittajan vuosien takaisen oppilaansa ideaan ja siitä valmistettuun vuonna 2018 valmistettuun dokumenttielokuvaan.

Oikeuden tulkinnasta uutisoi elokuva-alaa seuraava yhdysvaltalainen The Hollywood Reporter (THR).

Niinikään yhdysvaltalainen Deadline-julkaisu kertoo, että tapauksen oikeuskäsittely on edelleen kesken.

Jo pelkkä oikeudenkäynti on imagotappio Farhadille, joka on kansainvälisen elokuvan tunnetuimpia nimiä ja samalla myös kotimaansa Iranin tunnetuin elokuvantekijä maailmalla.

Farhadi on voittanut Oscar-palkinnon kahdesti: ensimmäisen kerran vuoden 2011 elokuvasta Nader ja Simin: Ero ja toistamiseen vuoden 2016 elokuvasta The Salesman. Molemmat teokset on nähty Suomessa elokuvateattereissa.

Plagioiduksi arvioitu teos on viime vuonna valmistunut elokuva Sankari. Se voitti viime kesänä Cannesin elokuvajuhlien niin sanotun kakkospalkinnon yhdessä suomalaiselokuva Hytti nro 6:n kanssa. Sankari on parhaillaan Suomessa elokuvateatterilevityksessä.

Sahar Goldust (vas.) ja Amir Jadidi näyttelevät Sankari-elokuvassa keskeisissä rooleissa.

Oikeuden tuoreen tulkinnan mukaan Farhadin käsikirjoittama ja ohjaama Sankari perustuu keskeisiltä ideoiltaan iranilaisen Azadeh Masihzadehin dokumenttiin. Masihzadehin dokumentti nimeltä All Winners, All Losers valmistui vuonna 2018.

Masihzadeh on Farhadin entinen oppilas, joka oli vuonna 2014 osallistunut Farhadin vetämälle dokumentaarisen elokuvan kurssille. Kurssille oppilas oli tuonut tarinaidean miehestä, joka vankilalomansa aikana löytää kadulta kultarahoja ja päättää sitten palauttaa aarteen oikealla omistajalleen.

Sankari-elokuvassa kerrotaan aivan vastaavanlainen tarina oikeamielisyydestä mutta Masihzadehia ei mainita tekijäksi.

Lue lisää: Oscar-voittajan uusi elokuva näyttää someajan hurjan syklin, jossa sankareita nostetaan ja tuhotaan päivittäin

Lehtitietojen mukaan Farhadi olisi oikeudenkäynnin alla korostanut, että Sankari todellakin perustui samalle idealle kuin oppilaansa valmistama dokumentaarinen elokuva mutta että idea oli hänellä jo ennen kuin hän oli tavannut oppilastaan.

Lehtitietojen mukaan Farhadi olisi myös vaatinut entistä oppilastaan allekirjoittamaan paperin, jonka mukaan idea olisi ollut alun perin Farhadin.

Oikeus ei ole vielä päättänyt, mitä tapaus tulee Farhadille mahdollisesti maksamaan. THR:n mukaan Farhadi voidaan tuomita menettämään elokuvalla saatu hyöty. Edessä voisi lehden mukaan olla myös vankeustuomio.

Jos syyte olisi kaatunut ja kopiointiväite todettu perättömäksi, väärinkäytöksen esiin tuonut olisi voinut mukaan Iranin lain mukaan joutua itse vankilaan.

Ruoskinta eli kaikkiaan 74 raipaniskua olisi myös ollut mahdollinen tuomio, kertoo uutiskanava ABC.