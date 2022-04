Flux Harpsichord Concert (2016), sarjasta Règle du jeu: Elina Brotherus toteuttaa Règle du jeu -sarjassa erilaisia tehtävänantoja samaan tapaan kuin Fluxus-taiteilijat 1960-luvulla. Tämän kuvan innoittajana oli George Maciunasin teos 12 compositions for piano – for Nam June Paik, Composition no.5, jossa ohjeistetaan asettamaan koira tai kissa tai molemmat pianon sisään sekä soittamaan Chopinia. Pianon sijasta Brotherus valitsi soittimeksi itse rakentamansa cembalon, ja koira on oma Marcello. ”Marcello seisoo niin keskittyneesti, koska tietää, että minulla on nameja kädessä.”