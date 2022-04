Suomalais­tekijöiden englanninkielisen elokuvan tarina on sekava paketillinen klassisia kauhu­elementtejä

Taneli Mustosen The Twin – Paha kaksonen -elokuvassa kauhu kumpuaa onnellisen perheen epäonnesta.

Tristan Ruggeri (vas.) ja Teresa Palmer näyttelevät elokuvassa The Twin – Paha kaksonen.

Kauhu

The Twin – Paha kaksonen (The Twin). Ohjaus Taneli Mustonen. 109 min. K16. ★★

Mikään ei ennusta surua ja kauhua varmemmin kuin yltiöonnellinen perhe elokuvan alussa. The Twin – Paha kaksonen -leffassa aurinko paistaa, kun perheen auto kulkee maissipellon läpi kulkevalla maantiellä. Seuraavassa hetkessä auto syöksyy tieltä. Seuraa surua ja kauhua.

Samalla kun sävy muuttuu aurinkoisesta tummempaan, elokuva siirtyy Yhdysvalloista Koillis-Suomeen. Vanhemmat Rachel (Teresa Palmer) ja Anthony (Steven Cree) muuttavat miehen lapsuusmaisemiin aloittamaan alusta. He asettuvat isoon kartanoon, jonka lastenhuoneeseen äiti petaa sängyn vain yhdelle kaksosista (Tristan Ruggeri). Toinen on kuollut hetkeä aiemmin esitetyssä auto-onnettomuudessa.

Suomeen sijoittuvassa elokuvassa kuullaan vain muutamia suomenkielisiä repliikkejä. Uusi asuinyhteisö on sisäänpäin kääntynyt ja juro. Äidin juttusille pyrkii ainoastaan Helen (Barbara Marten), brittinainen, jota paikalliset pitävät sekopäisenä.

The Twin sijoittuu jonnekin epämääräiseen menneisyyteen, ehkä 1970- tai 1980-luvulle. Elokuvassa on nostalgista ajattomuutta, jota kartano ja sen huonekalut sekä yhteisön kaukaa juontuva pukukoodi korostavat. Daniel Lindholmin tunnelmallisessa kameratyössäkin on vaikutteita edelliseltä vuosituhannelta.

Hautajaiset kuuluvat kauhuelokuvien vakiokuvastoon.

Ohjaaja Taneli Mustonen osaa luoda ehyen maailman ja saa sen sitten tuntumaan vieraannuttavalta. Rachel ei sopeudu uuteen ympäristöön, mutta lapsikin alkaa tuntua vieraalta. Tämä puhuu näkymättömälle toverille ja vaatii huoneeseensa sängyn myös kuolleelle veljelleen.

Rachel on huolissaan pojasta ja Anthony Rachelista. Perheen uusi alku onkin vain lopun alku.

Mustonen tunnetaan ennen kaikkea Luokkakokous- ja Se mieletön remppa -komedioistaan, mutta hänellä ja käsikirjoituskumppani Aleksi Hyvärisellä on taustallaan myös aiempi kauhuelokuva. Bodom (2016) kuului slashereiden alalajiin, kun taas The Twin lähenee niin psykologista kauhua, kummitustarinoita kuin riivaajaleffoja.

Osa elokuvallisista vaikutteista suorastaan vuotaa kerronnan läpi. Rosemaryn painajaisen (1969) teemat ja Midsommarin (2019) pohjoinen pakanaulottuvuus näkyvät myös visuaalisina viitteinä The Twinin houreisimmissa unikohtauksissa.

Juonen tasolla elokuva tuntuu sekavalta paketilliselta klassisia kauhuelementtejä, mutta niiden esillepano on linjakasta. Tunnelma tarjoaa tehoja tarinaa paremmin.

Käsikirjoitus Taneli Mustonen ja Aleksi Hyvärinen. Tuottaja Aleksi Hyvärinen. Pääosissa Teresa Palmer, Steven Cree, Tristan Ruggeri, Barbara Marten.