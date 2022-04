Seikkailevalla Kanakanilla on palvelijana kilpikonna, ystävänä haisunäätä ja vastustajana vankilasta karannut häijy setä

Animaatio

Kanakani ja tuomion hamsteri (Chickenhare and the Hamster of Darkness), ohjaus Ben Stassen ja Benjamin Mosquet. 92 min. K7. ★★

Sankaritarinoissa päähenkilön sisäinen ristiriita on usein toimintaa ylläpitävä voima. Animaatioelokuvassa Kanakani ja tuomion hamsteri ristiriita näkyy päälle: sankari on puoliksi kani, puoliksi kana.

Prologissa kelataan pikaisesti, kuinka juhlittu seikkailija Kaarle löysi pienen Kanakanin viidakosta ja otti tämän mukaansa. Myöhemmin Kaarlesta tuli valtakuntaa hallitseva kuningas ja Kanakanista kuninkaan adoptiopoika.

Nykyhetkessä Kanakanista on varttunut innokas nuori, joka haluaisi olla isänsä veroinen seikkailija. Samaan aikaan mieltä painaa oma erilaisuus: kaninkorvat ja kananjalat on yhdistelmä, jollaista ei ole tullut aiemmin vastaan.

Mutta muitakin ongelmia on tiedossa. Kanakanin vankilasta karannut häijy Arvid-setä aikoo syrjäyttää veljensä valtaistuimelta. Onnistuakseen katalassa suunnitelmassaan ilkeilijä aikoo löytää tarunhohtoisen tuomion hamsterin valtikan, joka antaa kantajalleen suunnattomat voimat.

Kanakani päättää todistaa kykynsä seikkailijana ja estää setänsä juonen. Mukaan seikkailuun lähtevät uskollinen, mutta arka kilpikonnapalvelija Hugo sekä toisten ennakkoluuloihin tottunut rohkea Meri-haisunäätä. Matkasta sukeutuu tietysti löytöretki omaan itsetuntoon, ja sen aikana kunkin erityisominaisuudet osoittautuvat hyödyllisiksi.

Kanakani perustuu amerikkalaisen Chris Grinen luomaan sarjakuvahahmoon. Elokuvan ovat ohjanneet Ben Stassen ja Benjamin Mosquet. Pitkän uran animaatioiden parissa tehneen kaksikon aiempiin töihin kuuluvat muun muassa Isojalan perhe (2020) ja Corgi – kuningattaren koiranpentu (2019).

Vaikka David Collardin käsikirjoittamassa tarinassa korostetaan erilaisuuden voimaa, itse elokuvassa ei tähdätä minkäänlaiseen ainutlaatuisuuteen. Indiana Jones -viittaukset antavat odottaa mukaansatempaavaa seikkailua, mutta vaikutteet jäävät hattu, rotsi ja ruoska -osastolle.

Jälleen kerran huumori ja irtovitsit kannattelevat hätäistä tarinaa.

Käsikirjoitus David Collard, tuottajat Caroline Van Iseghem ja Matthieu Zeller, suomenkielisinä ääninä Elias Kaskinen, Eeva Markkinen, Ville Myllyrinne, Taisto Oksanen ja Vesa Hämes.