Suoratoistopalvelut ovat todenneet huijarisarjat koukuttaviksi, eikä ihme.

Suoratoistopalvelut julkaisevat nyt tarinoita tosielämän huijareista ehkä tiuhempaan kuin koskaan aiemmin.

Pelkästään tämän vuoden aikana Netflixissä on julkaistu dokumenttisarjat Tinder-huijarin jäljillä (The Tinder Swindler) ja Huijauksen mestari (The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman) sekä suursuosion saanut fiktiosarja Inventing Anna, joka kertoo newyorkilaisesta ”feikkiperijättärestä” Anna Delveystä eli Anna Sorokinista.

Disney+:lle tulee 20. huhtikuuta katsottavaksi Piilaakson veriyrittäjästä Elizabeth Holmesista kertova sarja The Dropout, ja Yle Areenan dokkarifestivaalilla on parhaillaan esillä kaksi huijaritarinaa: somevaikuttaja Belle Gibsonin syöpävalheista kertova australialainen Bad Influencer ja norjalaisen Waleed Ahmedin teknologiahuijauksesta kertova Trust Me.

Kaikista huijaritarinoista hämmentävin on kuitenkin Netflixissä maaliskuussa julkaistu dokumenttisarja Bad Vegan: Tuhoon tuomittu tähti.

Kun muissa tapauksissa huijattujen sortuminen huijauksiin on ollut jollain tavalla ymmärrettävää ja inhimillistä, Bad Veganin tarina tuntuu epätodelliselta, kuin seuraisi trilleriä tai scifi-elokuvaa. Eihän kukaan voi uskoa, että joku saisi tehtyä ihmisistä ja koirista kuolemattomia?

Niin kuitenkin kävi Sarma Melngailikselle, menestyneelle newyorkilaiselle raakaruokakokille ja vegaaniravintolayrittäjälle.

Ohjaaja Chris Smith on aiemmin tehnyt muun muassa dokumenttisarjan toisenlaisesta huijauksesta, katastrofaalisesta Fyre-festivaalista. Bad Vegan pureutuu Yhdysvaltoja kuohuttaneeseen tapaukseen Melngailiksesta ja hänen puolisostaan Anthony Strangiksesta.

Lukuisat kontrastit tekevät tarinasta herkullisen. Menestynyt kokki, keittokirjailija ja terveellisen, raa’an vegaaniruoan puolestapuhuja Sarma Melngailis pyörittää New Yorkissa trendikästä, julkkistenkin suosimaa raakaruokaravintolaa Pure Food and Winea. Ura on nosteessa.

Vuonna 2011, vaikean eron jälkeen, hän tutustuu internetissä Shane Fox -nimiseen mieheen, joka viestittelee Twitterissä näyttelijä Alec Baldwinin kanssa. Muutaman kuukauden jälkeen Melngailis ja Fox tapaavat ja alkavat seurustella. Läheisten mielestä suhde tosin vaikutti jo alkuun oudolta ja etäiseltä, ei ”tavanomaiselta parisuhteelta”.

Sarma Melngailis kertoo dokumenttisarjassa, että hänen Leon-koiransa tykästyi kovasti Anthony Starngikseen.

Fox salaili taustaansa ja ammattiaan. Tietokoneen taustakuva näytti CIA:n logolta, ja hän vihjasi työskentelevänsä salaisten, jopa vaarallisten operaatioiden kanssa. Ranteessa oli Rolex, autona välillä Bentley.

”Teen työtäni, jotta teikäläiset saavat nukkua rauhassa”, Melngailis muistelee dokumenttisarjassa miehen aluksi sanoneen. Melngailis piti miestä supersankarimaiseen tapaan mystisenä, muiden mielestä hän oli epäilyttävä.

Nopeasti Fox alkoi pyytää Melngailikselta rahaa. Kyse oli ”elämästä ja kuolemasta”.

Melngailis, jota hänen siskonsakin kuvailee sarjassa anteliaaksi ihmiseksi, teki työtä käskettyä. Summat vaihtelivat aluksi kuuden tuhannen ja kymmenen tuhannen dollarin välillä.

Nopeasti ravintolantyöntekijät saivat selville, että Foxin oikea nimi on Anthony Strangis. Netistä löytynyt pidätyskuva sai Melngailiksen vetäytymään miehen luota, mutta vain hetkeksi. Strangis selitti, että eri identiteetit kuuluvat hänen työhönsä.

Kuvio menee huolella sekavaksi, kun Strangis sepittää, että hän voisi tehdä menestyneestä, mutta pahasti velkaantuneesta Melngailiksesta ja hänen rakkaasta Leon-koirastaan kuolemattoman. Sellainen Strangis jo on: hän ei ole pelkästään salainen agentti vaan jopa kuolematon.

Saavuttaakseen saman ”statuksen” Melngailiksen pitää selvitä ”testeistä”, joihin muun muassa kuului, kuten huijaritarinoissa aina, suurten rahasummien antaminen. Kaikki linkittyi salaseuramaiseen yhteisöön, jota Strangis kutsui The Familyksi eli Perheeksi. Tässä ei sentään ole kyse ihmisten tappamisesta kuin Charles Mansonin samannimisessä kultissa 1960- ja 1970-luvuilla.

Jos Melngailis läpäisisi ”kokeen”, hän ja Leon-koira saavuttaisivat ”uuden olemassaolon tason”, jossa he voisivat elää ikuisesti. Rahalla ja ylipäätään nykytodellisuudella ei ollut väliä, koska ”kaikki palaisi utopiaan”, kuten Melngailis dokumenttisarjassa muistelee. Huoli rahasta olisi merkityksetöntä.

On selvää, että Sarma Melngailis, monen ihailema ja menestynyt yrittäjä, ei ole mikään tyhmä ihminen. Dokumenttisarjassa reflektoidaan lyhyesti hänen nuoruuttaan ja käydään läpi hiljalleen tapahtuvaa manipuloimista, joka lopulta johti Melngailiksen ja Strangiksen pakomatkalle ympäri Yhdysvaltoja. Strangis oli saanut Melngailiksen varastamaan rahaa työntekijöiltään ja sijoittajiltaan kahden miljoonan dollarin edestä.

Pariskunta jäi lopulta kiinni vuonna 2016, kun he tekivät tilauksen luottokortilla Dominos-pizzapaikasta. Tällä jaksoi yhdysvaltalainen media mehustella: vegaaniravinnon puolestapuhuja syökin tavallista pizzaa!

Todellisuudessa pizza oli Strangisille. Sopii myös kysyä, mitä väliä tässä on yhdellä pizzalla.

Sekä Melngailis että Starngis tuomittiin petoksistaan vankeuteen. Melngailis vietti Rikers Islandin vankilassa neljä kuukautta, Strangis yhden vuoden.

Suoratoistopalvelut ovat todenneet huijarisarjat koukuttaviksi, eikä ihme. Äärimmäisyyksiin menevän huijauksen kehkeytymistä on kiehtova seurata. Ainakin siihen asti, kunnes tulee ähky.

Draamallisesti huijarisarjoista löytyvät kaikki perinteisen kertomuksen elementit: on pahis eli huijari ja uhri eli huijattava. Ensin kaikki on hyvin, sitten pilvilinna romahtaa. Tarinoissa on aina myös selkeä opetus: ole varovainen, mihin uskot, ”liian hyvä ollakseen totta”-klisee pitää usein paikkansa.

Toisin kuin vaikka sellainen true crime, joka kertoo sarjamurhaajista, eivät huijarisarjat useinkaan ällötä herkimpiäkään katsojia.

Huijaustarinoissa on, kaikessa älyttömyydessään, myös jotain arkista. Kukapa ei olisi joskus vähän huijannut tai kertonut valkoisia valheita oman etunsa vuoksi? Oli kyse sitten hieman yläkanttiin arvioidusta kielitaidosta ansioluettelossa tai sosiaalisen median profiilista, jossa elämän halutaan näyttävän kiinnostavammalta kuin se onkaan.

Ja toisin kuin Bad Veganin Anthony Strangis, huijari ei aina näyttäydy pelkästään pahana. Inventing Anna -sarjan Anna Sorokinista ja The Dropoutin Elizabeth Holmesista on tullut kulttimaisia hahmoja, joilla on omistautuneet fanijoukot.

Tällä hetkellä petoksista tuomitusta Holmesista on tekeillä elokuva, ja Sorokin, joka määrättiin vankeustuomionsa jälkeen karkotettavaksi Yhdysvalloista, työstää elämästään dokumenttisarjaa, jossa on tarkoitus tutkia hänen ”uutta vaihettaan”, ei kaivella menneitä rikoksia.

Lue lisää: Elizabeth Holmes oli maailman nuorin nais­miljardööri, nyt häntä uhkaa 20 vuoden vankeus – näin veri­kuningattaren nousu päättyi

Hieman kieroutuneesti Holmesista ja Delveystä on tullut faneilleen feministisiä girlboss-antisankareita maailmassa, jossa taloudellinen petkuttaminen on ollut niin sanotun hustler-kulttuurin mukaisesti varattu lähinnä vain miehille. Huijarivillitys on herättänyt myös eettisiä kysymyksiä: kuinka oikein on, että tuomitut huijarit hyötyvät osittain saamastaan näkyvyydestä?

Ehkä huijaritarinoiden suosio selittyy myös sillä, että pinnalla olevassa, mutta harvoille kuuluvassa, start up- ja bisneskulttuurissa on olennaisesti kyse ennen kaikkea mielikuvista ja hyvistä tarinoista. Fake it till you make it eli esitä kunnes onnistut.

Bad Vegan: Tuhoon tuomittu tähti, Netflix.