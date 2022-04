Sarjakuva

Johanna Aulén: Tšernobylin koirat. WSOY. 110 s.

Kolmekymmentäkuusi vuotta sitten, 26. huhtikuuta 1986, Pohjois-Ukrainassa räjähti. Tšernobylin ydinvoimalan reaktorin sisällä lämpötila riistäytyi 4 650 celsiukseen ja seitsemän tonnia uraanipolttoainetta, grafiittia ja muuta rojua sinkoutui ilmakehään. Onnettomuus aiheutti laajoja radioaktiivisia päästöjä ja muutti lähialueet asuinkelvottomiksi.

Tarina on kerrottu vuosien varrella moneen kertaan, esimerkiksi ylistystä keränneessä Chernobyl-tv-sarjassa 2019, joka kasvatti turismia suljetulle vyöhykkeelle huomattavasti. Johanna Aulénin sarjakuva keskittyy kuitenkin vähemmän esillä olleisiin onnettomuuden seurauksiin: siihen, mitä tapahtui kaupungista paenneiden ihmisten lemmikkieläimille.

Ukrainan sodan syttymisen jälkeen mielessäni on käväissyt, mitä minun kissoilleni tapahtuisi, jos meidät evakuoitaisiin. Enkä ole ajatuksen kanssa yksin: kun HS kertoi maaliskuun alussa, että väestönsuojiin ei saa viedä mitään eläimiä, moni lemmikinomistaja kauhistui.

Johanna Aulén

Tämän ääressä olivat myös Tšernobylin alueen asukkaat evakuoinnin alkaessa, sarjakuvasta selviää. Ihmiset tungettiin busseihin, koirat jäivät kadulle.

Nyt ydinvoimalan kupeessa majailee parinsadan kulkukoiran populaatio, samoin Tšernobylin kylän tuntumassa. Omat populaationsa löytyvät myös eri tarkastuspisteiltä: ne kaikki ovat onnettomuuden vuoksi hylättyjen lemmikkien jälkeläisiä.

Johanna Aulén rakentaa taitavasti katsauksen siihen, miten nykytilanteeseen päädyttiin. Kuvat rytmittyvät sujuvasti vaihdellen, tuoden osaltaan kerrontaan uusia kulmia.

Kehyksenä toimii turistimatka lokakuussa 2021 ja retkiopas Volodomyr Olijnyk, joka toimi raivaajana siivoten atomin jälkiä räjähdyksen jälkeen. Punainen auto kuljettaa matkalaisia Kiovasta pohjoiseen, ja matkan varrella opas ehtii kertoa Tšernobylistä yhtä jos toistakin – sekä räjähdyksestä että elämästä sen jälkeen.

Graafikkona, animaattorina ja kuvataideopettajana työskennellyt Aulén matkusti itse Tšernobyliin vuonna 2019, ja tämän matkan pohjalta syntyi ensin Ylen julkaisema reportaasi sekä nyt julkaistu sarjakuva-albumi.

Prypjatin kaupungissa asuvat Olga ja Bobik-koira heräävät keskellä yötä, kun Tšernobylin ydinvoimalassa räjähtää.

Yksi Tšernobylin koirien hylätyistä koirista on Volodymirin Olga-serkun villakoira Bobik, joka suojaavaan muovipussiin puettuna juoksee bussin perässä kunnes ei enää jaksa. Ihmisrakas koira yrittää hakea apua raivaajista, mutta nämä pelottavat sen tiehensä.

Raivaajien työhön kuului tappaa ympäristöuhaksi muuttuneet lemmikit, ja ammuttuja koiria näkyy ruuduissa autojen lavoilla kasoittain. Samalla käy kuitenkin myös ilmi, etteivät raivaajat oikeastaan haluaisi tappaa lemmikkejä, luottavaisia, kesyjä ja apua tarvitsevia eläimiä.

Entä halusiko nuori insinööri painaa punaista hätänappia, joka kiihdytti reaktorin tuhoisaan 30 000 megawattiin? Eikö hän muka tiennyt mitä siitä seuraisi?

Samat kysymykset nousevat esiin kaikkien sotien ja muiden ihmisten aiheuttamien kauheuksien jäljissä. Miksi me ihmiset tottelemme johtajaa? Miten minä olisin tuossa tilanteessa toiminut? Jälkeenpäin on käynyt ilmeiseksi, että Tšernobylin ydinvoimala räjähti, koska neuvostojohtajat pitivät mainettaan kansalaisia tärkeämpänä: että ongelmia salailtiin mielikuvien pönkittämiseksi eikä virheistä opittu.

Silminnäkijöiden mukaan koirat yrittivät sekä tunkeutua evakuointibusseihin perheidensä mukana että juoksivat niiden perässä.

Elämää on kuitenkin myös katastrofin jälkeen. Säteily tappoi välittömästi 400 hehtaaria metsää, mutta puiden joukkoon muovipussiin puettu pieni Bobik-koira karkaa sen jälkeen, kun metsästäjä on pelottanut sen laukauksella tiehensä.

Metsässä Bobik pääsee evakuoinnista kieltäytyneen mummon hoiviin, joka riisuu koiran muovipussista ja tarjoilee tälle kylmää vettä ja rouskuvan luun. Metsämökissä Bobikin kerrotaan sitten viettäneen hyvän elämän ”ennen siirtymistään ajasta ikuisuuteen”: muut koirat pysyvät metsästä enimmäkseen loitolla, eivät säteilyn, vaan reviirejään vartioivien susien vuoksi.

Tšernobylin kylä on ollut olemassa vuodesta 1193 lähtien, eivätkä koettelemukset ole sitä ennenkään hävittäneet, kertoo babuška turvaa hakevalle Bobik-villakoiralle.

Vastaavanlaisia mummoja asuu asumiskelvottomaksi julistetulla suljetulla vyöhykkeellä edelleen puolilaittomasti satakunta, Volodomyr Olijnyk kertoo metsää halkovaa tietä pitkin kulkevassa autossa istuville matkalaisille.

Volodomyr Olijnykin ja mummon kertomusten ja niihin sisällytettyjen tiukkojen faktojen kautta Aulén johdattaa lukijan muodostamaan omat mielipiteensä tapahtumista ja niihin osallisista ihmisistä.

Evakuoidut lapset kirjoittivat viestejä kouluvihoista repimiinsä lappuihin löydettäviksi raivaajille, jotta nämä eivät tappaisi heidän rakkaita lemmikkejään.

Osa Tšernobylin koirista on saanut uuden elämän. Nimettömäksi jäävä järjestö otti kiinni 34 nuorta koiraa, pesi niiden turkeista radioaktiiviset aineet ja karanteenin jälkeen koirat adoptoitiin.

Eräskin Nobyl sai kodin yhdysvaltalaisen perheen luota syksyllä 2018. Se pelkää vieraita koiria, mutta nauttii perheen toisen koiran kanssa painimisesta ja ihmisten rapsutuksista.

Koirista kerätyssä lääketieteellisessä aineistossa ei ole minkäänlaisia havaintoja säteilyn vaikutuksista. Verikokeista on saatu puhtaita tuloksia ja ydinvoimalan alueella syntyvät pentueet ovat normaalikokoisia – joskin säteily ei välttämättä ehdi vaikuttaa Tšernobylin koiriin, jotka elävät kaikessa vapaudessaan vain 3–5 vuotta.

Muut eläimet kyllä kärsivät säteilystä: linnuilla on albinismia ja niiden aivot kutistuvat ja susilla on yhä enemmän kaihia.

Nobylin adoptointi on tositarina, ja koiran luonnekuvaus on peräisin sen amerikkalaiselta omistajalta, Leigh Anne Gustafsonilta.

Eläimet asettuvat harvoin todellisia katastrofeja kuvaavien teosten keskiöön, mutta sarjakuva on mediana siihen omiaan: Brian K. Vaughanin käsikirjoittama ja Niko Henrichonin vuonna 2006 julkaistu Pride of Baghdad on koskettavimpia esimerkkejä siitä, miten kuvan ja tekstin vuoropuhelulla on mahdollista kuvata myös toisia elollisia. Vaughanin ja Henrichonin teos pohjautuu tositarinaan neljästä leijonasta, jotka karkasivat eläintarhasta amerikkalaisten pommitettua Bagdadia, mutta on kuitenkin ensisijaisesti fiktiivinen.

Lähtökohtansa puolesta Tšernobylin koirat muistuttaa ennemminkin Guy Delislen dokumentaarisia sarjakuvia Burmasta, Jerusalemista ja Pjongjangista tai Joe Saccon sotareportaasisarjakuvia. Aulén jää kuitenkin näihin verrattuna faktojen muodostamalle pintatasolle. Hienoimpia ovat kuvat, jotka tekijä on pakannut täyteen eläinten sanatonta liikettä: Bobik juoksemassa metsässä, koirat metsästämässä kanoja, pennut nuuskimassa raunioita.

Onnettomuudessa ilmakehään vapautuneita aineita olivat muun muassa jodi-31, cesium-137, strontium-90 sekä plutonium-239, joka on yksi vaarallisimmista ihmisen tuntemista aineista, kertoo Johanna Aulén viitaten Adam Higginbothamin teokseen Midnight in Chernobyl (2019).

Tšernobylin koirat on tuhti tietopaketti, jonka lopussa on vielä paketillinen lisää tietoa, ikään kuin alaviitteitä varsinaiseen tarinaan, sekä pitkä lähdeluettelo.

Tietopaketissa Aulén muun muassa kertoo, että koti on babuškoille niin tärkeä, että evakkoon lähteneiden elinikä on ollut keskimäärin lyhyempi kuin Tšernobyliin jääneillä; että peseytyminen on tärkein tapa taistella säteilyn vaikutuksia vastaan; että silminnäkijöiden mukaan koirat yrittivät tunkeutua evakuointibusseihin, mutta sotilaat potkivat ne pois.

Faktoineen kaikkineen Johanna Aulénin sarjakuva tuntuu kammottavan ajankohtaiselta monella tapaa. Huhtikuun alussa Ukrainan ydinvoimayhtiö tiedotti, että Tšernobylin ydinvoimalaa ympäröivässä Punaisessa metsässä mitattiin epätavallisen korkeita säteilytasoja sen jälkeen, kun venäläissotilaat olivat pitäneet aluetta miehitettynä kuukauden ajan, kaivaneet juoksuhautoja ja kuljettaneet radioaktiivista materiaalia kengissään.

Tänä keväänä räjähdykset Ukrainassa eivät ole olleet tietämättömyyttä tai huolimattomuutta – emmekä tiedä, kuinka kauan toipumiseen menee.

Koira Tšernobylin onnettomuudessa vahingoittunutta neljättä reaktoria peittävän uuden sarkofagin edessä huhtikuussa 2022.

